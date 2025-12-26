Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

Україна під час зустрічі у США планує обговорити чутливі питання, запевнив Зеленський.

У Зеленського запланована зустріч із Трампом / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

Ключові тези Зеленського:

Мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%

У зустрічі з Трампом можлива участь лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський у Флориді обговорить із главою Білого дому Дональдом Трампом гарантії безпеки. Мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%. Про це заявив український лідер, якого цитує портал Новини.LIVE.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський заявив, що Україна та США підготували перші драфти кількох документів, а ключові питання — гарантії безпеки й відновлення — мають обговорити лідери.

"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача — робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", - сказав президент.

Крім цього, Зеленський додав, що підійматиме із Трампом територіальні питання та економічну угоду.

Ще одна тема - це тиск на Росію, щоб Кремль погодився на мирну угоду.

За словами президента, у Москві постійно шукають причини, щоб відмовитися від миру, і якщо це відбудеться знову, то це означає, що тиску недостатньо.

Чи будуть європейці на зустрічі Зеленського з Трампом

Президент зазначив, що представники ЄС можуть приєднатися до його зустрічі з Трампом.

"Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз за одну добу ми можемо всі зібратися. Офлайн, але я думаю, як мінімум ми під'єднаємося онлайн і будуть на контакті наші партнери", - сказав український лідер.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом

За даними Kyiv Post, якщо все піде за планом, візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня. Зустріч двох президентів відбудеться у резиденції Трампа у Флориді.

Видання зазначає, що за кулісами західні столиці звертають увагу на стос документів Києва, що зростає. Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив Kyiv Post, що після нещодавніх зустрічей на високому рівні адміністрації Трампа у Майамі та Флориді зараз панує настрій "обережної інтриги".

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них йдеться.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

У виданні The New York Times йдеться, що Кремль навряд чи прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

