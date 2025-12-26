Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

Маріна Фурман
26 грудня 2025, 16:12
81
Україна під час зустрічі у США планує обговорити чутливі питання, запевнив Зеленський.
Зеленский, Трамп
У Зеленського запланована зустріч із Трампом / Колаж: Главред, фото УНІАН, скріншот

Ключові тези Зеленського:

  • Мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%
  • У зустрічі з Трампом можлива участь лідерів Європи

Президент України Володимир Зеленський у Флориді обговорить із главою Білого дому Дональдом Трампом гарантії безпеки. Мирний план із 20 пунктів узгоджений на 90%. Про це заявив український лідер, якого цитує портал Новини.LIVE.

Відповідаючи на запитання журналістів, Володимир Зеленський заявив, що Україна та США підготували перші драфти кількох документів, а ключові питання — гарантії безпеки й відновлення — мають обговорити лідери.

відео дня

"Той 20-пунктний план, над яким ми працювали, на 90% готовий. Наша задача — робити так, щоб все було готово на 100%. Це не просто, і ніхто не каже, що 100% одразу буде. Але, тим не менш, ми повинні кожною такою зустріччю, кожною такою розмовою наближати бажаний результат", - сказав президент.

Крім цього, Зеленський додав, що підійматиме із Трампом територіальні питання та економічну угоду.

Ще одна тема - це тиск на Росію, щоб Кремль погодився на мирну угоду.

За словами президента, у Москві постійно шукають причини, щоб відмовитися від миру, і якщо це відбудеться знову, то це означає, що тиску недостатньо.

Чи будуть європейці на зустрічі Зеленського з Трампом

Президент зазначив, що представники ЄС можуть приєднатися до його зустрічі з Трампом.

"Ми б хотіли, щоб європейці були. Я не впевнений, що саме зараз за одну добу ми можемо всі зібратися. Офлайн, але я думаю, як мінімум ми під'єднаємося онлайн і будуть на контакті наші партнери", - сказав український лідер.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Коли відбудеться зустріч Зеленського з Трампом

За даними Kyiv Post, якщо все піде за планом, візит Зеленського до США може відбутися вже 28 грудня. Зустріч двох президентів відбудеться у резиденції Трампа у Флориді.

Видання зазначає, що за кулісами західні столиці звертають увагу на стос документів Києва, що зростає. Високопоставлений західний чиновник, залучений до координації між США та Європою, повідомив Kyiv Post, що після нещодавніх зустрічей на високому рівні адміністрації Трампа у Майамі та Флориді зараз панує настрій "обережної інтриги".

Мирний план - новини за темою

Нещодавно Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану. Главред розповідав про що в них йдеться.

Пізніше ЗМІ написали, що Росія має намір домогтися внесення ключових змін до останньої версії мирного плану з припинення війни в Україні, включно з більш жорсткими обмеженнями для ЗСУ.

У виданні The New York Times йдеться, що Кремль навряд чи прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

Інші новини:

Про джерело: Новини.LIVE

Новини.LIVE – це український інформаційно-політичний портал, який прагне надавати оперативну та ексклюзивну інформацію про події в Україні та світі. Він входить до медіахолдингу "Live. Network".

До 2022 року медіахолдинг "Live. Network" належав депутату від проросійської партії "ОПЗЖ" Вадиму Столару. У 2022 році його медіаактиви, включно з "Новини.LIVE", купила підприємниця Ганна Ковальова.

Принципи роботи журналістів Новини.LIVE, як йдеться на офіційній сторінці:

  • повага до читача і його право на правду
  • об’єктивність та неупередженість
  • повнота і всебічний аналіз інформації
  • простота і доступність
  • відсутність прихованої реклами
  • унікальність та оперативність
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп зустріч Зеленського та Трампа Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:46Економіка
РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:24Україна
Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

16:12Світ
Реклама

Популярне

Більше
Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Популярна ведуча вперше розповіла про службу чоловіка-військового

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Графіки відключень на 26 грудня: як вимикатимуть світло в Україні в п'ятницю

Останні новини

16:46

Долар з євро стрімко злетіли вгору: новий курс валют на 29 грудня

16:24

РФ вдарила по головній трасі Харкова: горять автомобілі, там знаходилися люди

16:20

Виглядати стильно та економити: як одягатися у стилі Frugal ChicВідео

16:12

Війна - не єдина тема: Зеленський розкрив, про що говоритиме з Трампом

15:55

Три знаки зодіаку незабаром радикально змінять життя: щастя не за горами

Авто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокариАвто реєструють на родичів та знайомих: Бучацький - про наслідки повернення ПДВ на електрокари
15:50

В Україні неочікувано подешевшали популярні продукти для новорічного столу

15:14

Операція "Мідас": Міндіч вперше прокоментував справу НАБУ та згадав про Зеленського

15:10

Просто перестане заводитись: яким бензином не можна заправляти авто взимку

15:00

Що буде з гривнею у 2026 році, і як війна впливатиме на курс – прогноз економіста Андрія Новака

Реклама
14:58

Що таке "празник" в українській мові - несподівана і маловідома відповідьВідео

14:57

У яких продуктах міститься багато білка: дієтологи назвали топ-9Відео

14:45

Росія готує новий масований удар по Україні: в Укренерго назвали терміни

14:12

"Це політика": Тарабарова розкрила, чому Україну "засудили" на "Дитячому Євробаченні"Відео

13:53

Чому 27 грудня не можна викидати хлібні крихти: яке церковне свято

13:45

Температура впаде ще більше: коли Україну накриє снігова хуртовина з морозами

13:26

Прикмети на Новий рік 2026: як приручити Вогняного Коня і що не можна робити

13:24

Чи будуть українці зі світлом у новорічну ніч: у ВР озвучили неочікуваний прогноз

13:07

Забрала онкологія: зірка серіалів "Друзі" та "Доктор Хаус" помер у США

12:54

Українців чекають нові податки на електромобілі: що зміниться вже з 1 січня

12:39

Росіяни вдарили ракетою по Умані, серед постраждалих діти - перші подробиціФото

Реклама
12:18

"Навряд чи стану нареченою": Марія Бурмака висловилася про свого обранця

12:00

Кремль готує пастку Трампу: яку мету насправді переслідує Путін

11:53

Коли найнебезпечніше сідати за кермо - названо точний день і час

11:51

Прорив кордону на Сумщині: в ДПСУ сказали, чи можуть росіяни піти вглиб області

11:50

Чотири країни готові ввести свої війська в Україну: в ОП назвали умову

11:36

"Гануську": Оля Цибульська заговорила про свою другу вагітність

11:29

Сарделька в лусці: Захарову висміяли за розповнілу фігуру

11:20

Порошенко разом з росіянами підривають довіру до всього волонтерського руху - Притула

11:18

Арнольд Шварценеггер возз'єднався з эксдружиною після скандального розлучення

11:13

"Багато поранених": Денисенко потрапила під обстріл РФ на Різдво

11:08

"Повинні зважити наслідки": в РФ перейшли до погроз Польщі, що сталося

10:59

Як українською сказати "подкаблучник": названо чотири влучні фразиВідео

10:57

Китайський гороскоп на завтра 27 грудня: Собакам - провина, Півням - проблеми

10:32

До -13 градусів, сніг і штормовий вітер: Україну накрила негодаФото

10:29

У путіністки Валерії померла дитина - що сталося

10:28

Крах стався за 100 років до навали монголів - хто насправді розвалив РусьВідео

10:24

"Копія батька": син Тіни Кароль зробив несподіваний сюрприз мамі на РіздвоВідео

10:08

Скоро почнеться пік подорожчання: ціни на один продукт досягли нової позначки

10:02

Командування РФ йде на радикальні кроки, щоб штурмувати ключову ділянку фронту

09:42

Оля Цибульська заговорила про народження двійні у Дзідзьо - деталі

Реклама
09:28

Луї, який обожнює шоколад, затьмарив усіх на прогулянці: нова витівка принцаВідео

09:26

What Are Those Strange Eye "Floaters" You See In Your Vision?

09:18

Росіяни готуються до штурму: військовий попередив про загрозу в одній області

09:14

Гороскоп на завтра 27 грудня: Ракам - неприємності, Водоліям - гість

09:10

"Без України": Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

08:56

Гороскоп Таро на завтра 27 грудня: Левам - послідовність, Дівам - новий етап

08:56

"Багато що може вирішитися до нового року": коли Зеленський поїде на зустріч із Трампом

08:25

Вибухи та яскраві спалахи в небі: дрони атакували один з найбільших НПЗ РосіїВідео

07:59

Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США

06:57

Окупанти полюють на мирних: FPV-дрон ударив по евакуаційній місії в Костянтинівці

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Культура
Чому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українці
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти