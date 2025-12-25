РФ відхилить мирний план, але продовжуватиме переговори: у NYT назвали цілі Кремля

Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою.

Вторгнення в Україну дорого обійшлося російській економіці / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офіс президента

Що написано в матеріалі The New York Times:

Мирний план не пропонує жодних компромісів щодо територій

Вторгнення в Україну дорого обійшлося російській економіці

Метою Москви є відновлення робочих відносин зі США

Нещодавно президент України Володимир Зеленський представив проєкт мирного плану, що складався з 20 пунктів і суттєво відрізнявся від плану, складеного в жовтні. Нова пропозиція є розумним компромісом, який включає в себе гарантії безпеки для України, а також плани з відновлення зруйнованої війною країни.

Як пише The New York Times, малоймовірно, що Кремль прийме оновлений мирний план. Російський диктатор Володимир Путін підбадьорений "успіхами" своєї армії на полі бою, а деякі пункти оновленого мирного плану можуть бути негативно сприйняті російською громадськістю.

"Це абсолютна насмішка. Ідея зрозуміла: представити це американцям як "компроміс", а потім звинуватити Росію в його провалі", - писав російський аналітик з міжнародних питань Олексій Наумов, коментуючи новий мирний план.

Основні перешкоди для Росії

Журналісти нагадали, що протягом останніх двох років Путін послідовно наполягав на двох основних пунктах: Україна має вивести свої війська з решти частини Донецької та Луганської областей, а членство в НАТО для країни має бути виключено. Ба більше, глава Кремля підтвердив цю позицію 19 грудня на своїй щорічній пресконференції.

У виданні зазначили, що оновлений мирний план передбачає, що Росія має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. Також у документі йдеться про те, що Україна виведе свої війська з Донбасу, тільки якщо РФ зробить те саме.

"План не пропонує жодних компромісів щодо територій або Запорізької атомної електростанції. Нездатність вирішити територіальне питання робить цей план нереалізованим", - сказав журналістам російський аналітик Георгій Бовт.

Чому Росія може дозволити собі відхилити мирний план

У виданні підкреслили, що повномасштабне вторгнення в Україну дорого обійшлося як російській економіці, так і армії РФ. Проте Кремль, схоже, як і раніше, вважає, що може отримати більше, продовжуючи війну.

Російська економіка перебуває в найслабшому стані з 2022 року, але, незважаючи на санкції, аналітики вважають, що країна все ще далека від економічної кризи, яка змусила б Кремль змінити курс, додали у виданні.

Також журналісти нагадали, що нещодавно колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявляв про те, що близько 417 000 новобранців підписали нові контракти на службу в російській армії у 2025 році. У виданні підкреслили, що це відповідає оцінкам незалежних аналітиків.

Безперервний приплив нових рекрутів означає, що Росія може дозволити собі продовжувати війну, незважаючи на важкі втрати, вважають у виданні.

Чому Росія веде переговори

Впевненість Росії у своїй перевазі на полі бою викликає очевидне запитання: навіщо вона продовжує вести переговори? У виданні зазначили, що багато експертів сходяться на думці, що головною метою Москви є відновлення робочих відносин зі США і спроба уникнути повної відповідальності за вторгнення в Україну.

Крім того, РФ зацікавлена у відтермінуванні додаткових санкцій або інших економічних обмежень з боку США, додали у виданні. Американські санкції щодо "Роснефти" і "Лукойла" вже змусили Росію продавати свою нафту з великими знижками.

За яких умов Путін погодиться на мир: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що глава РФ Путін піде на мирні переговори у двох випадках:

страх (для цього поки що немає передумов);

отримання умов, яких він хоче досягти (території, зняття санкцій і повернення в геополітику та, бажано, вплив на українські вибори).

"Останній пункт поки що виглядає нереалістичним, а перші три він буде продавлювати. Тут особливо треба звернути увагу на візит Макрона до Росії (7.02.26), де, схоже, Макрон може зіграти роль такого собі Чемберлена, як влучно сказав один мій знайомий. Виходячи з вище сказаного, я дуже сумніваюся, що ми вже біля фінішу", - сказав Денисенко.

Мирні переговори і заяви Зеленського - останні новини

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди.

Під час спілкування з журналістами 24 грудня Зеленський заявив, що Україна винесе мирну угоду на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом.

Також Зеленський заявив, що мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди.

