"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих / колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

Коротко:

Подорож триватиме трохи більше 2 годин

Квитки на "Романтичний експрес" можна придбати в додатку "УЗ"

Державна компанія "Укрзалізниця" запускає "Романтичний експрес" до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"На пасажирів чекає романтична подорож під справжнім паровозом, в новенькому люкс-вагоні, в купе на двох під романтичну музику", – йдеться в повідомленні. відео дня

Зазначається, що подорож триватиме трохи більше 2 годин і починатиметься та закінчуватиметься на Центральних вокзалах міст.

Романтичні експреси курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день:

Київ – о 14:45 і 19:10;

Львів – о 15:30 і 19:00.

Квитки на "Романтичний експрес" вже можна придбати в додатку "УЗ". А для захисників і захисниць вони вже доступні в додатку "Армія+". З цими квитками в купе на них чекатимуть подарунки.

Для того, щоб знайти квиток, потрібно вибрати маршрут у Києві: Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний. А у Львові: Львів – Львів-Романтичний.

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

