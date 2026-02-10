"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

Коротко:
- Подорож триватиме трохи більше 2 годин
- Квитки на "Романтичний експрес" можна придбати в додатку "УЗ"
Державна компанія "Укрзалізниця" запускає "Романтичний експрес" до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.
"На пасажирів чекає романтична подорож під справжнім паровозом, в новенькому люкс-вагоні, в купе на двох під романтичну музику", – йдеться в повідомленні.відео дня
Зазначається, що подорож триватиме трохи більше 2 годин і починатиметься та закінчуватиметься на Центральних вокзалах міст.
Романтичні експреси курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день:
- Київ – о 14:45 і 19:10;
- Львів – о 15:30 і 19:00.
Квитки на "Романтичний експрес" вже можна придбати в додатку "УЗ". А для захисників і захисниць вони вже доступні в додатку "Армія+". З цими квитками в купе на них чекатимуть подарунки.
Для того, щоб знайти квиток, потрібно вибрати маршрут у Києві: Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний. А у Львові: Львів – Львів-Романтичний.
Останні новини "Укрзалізниці"
Нагадаємо, Главред писав , що Укрзалізниця ввела платний Wi-Fi в поїзді далекого прямування. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн на добу.
Напередодні повідомлялося, що 22 грудня 2025 року недалеко від Коростеня Житомирської області вантажний поїзд, що зійшов з рейок, був атакований російським БПЛА типу Shahed.
Раніше стало відомо, що в новому графіку руху на 2026 рік Укрзалізниця вперше ввела тактовий рух між Києвом і Львовом. Переважна більшість поїздів курсуватимуть цілий рік з кількома винятками для "позапікового" періоду.
Читайте також:
- Укрзалізниця змінила правила перевезення тварин: що повинні враховувати українці
- Їздити стане дорожче: Укрзалізниця підвищує вартість квитків, але не всіх
- Укрзалізниця запустила платний Wi-Fi в поїздах - скільки коштує і як підключитися
Про джерело: "Укрзалізниця"
Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.
Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.
Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.
"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред