"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

Віталій Кірсанов
10 лютого 2026, 20:15
На пасажирів чекає романтична подорож у новенькому люкс-вагоні.
"УЗ" запускає спецпоїзди до Дня закоханих
"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих / колаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo

  • Подорож триватиме трохи більше 2 годин
  • Квитки на "Романтичний експрес" можна придбати в додатку "УЗ"

Державна компанія "Укрзалізниця" запускає "Романтичний експрес" до Дня закоханих. Спеціальні поїзди курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день. Про це повідомляє пресслужба перевізника у своєму Telegram-каналі.

"На пасажирів чекає романтична подорож під справжнім паровозом, в новенькому люкс-вагоні, в купе на двох під романтичну музику", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подорож триватиме трохи більше 2 годин і починатиметься та закінчуватиметься на Центральних вокзалах міст.

Романтичні експреси курсуватимуть 14 і 15 лютого двічі на день:

  • Київ – о 14:45 і 19:10;
  • Львів – о 15:30 і 19:00.

Квитки на "Романтичний експрес" вже можна придбати в додатку "УЗ". А для захисників і захисниць вони вже доступні в додатку "Армія+". З цими квитками в купе на них чекатимуть подарунки.

Для того, щоб знайти квиток, потрібно вибрати маршрут у Києві: Київ-Пасажирський – Київ-Романтичний. А у Львові: Львів – Львів-Романтичний.

Нагадаємо, Главред писав , що Укрзалізниця ввела платний Wi-Fi в поїзді далекого прямування. Пасажири можуть скористатися інтернетом за тарифом 120 грн на добу.

Напередодні повідомлялося, що 22 грудня 2025 року недалеко від Коростеня Житомирської області вантажний поїзд, що зійшов з рейок, був атакований російським БПЛА типу Shahed.

Раніше стало відомо, що в новому графіку руху на 2026 рік Укрзалізниця вперше ввела тактовий рух між Києвом і Львовом. Переважна більшість поїздів курсуватимуть цілий рік з кількома винятками для "позапікового" періоду.

Про джерело: "Укрзалізниця"

Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) - національний перевізник вантажів і пасажирів, пише Вікіпедія.

Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень.

Компанія забезпечує майже 82% вантажних і 36% пасажирських перевезень, що здійснюються всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця посідає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії.

"Укрзалізниця" – акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить до списку держпідприємств, що не підлягають приватизації.

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:53Енергетика
В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:39Війна
В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

19:24Світ
