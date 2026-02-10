"Здійснилася мрія": Катя Репяхова заговорила про нову вагітність

Дружина Віктора Павліка разом з артистом зробила серйозний крок.

Катя Репяхова діти - дружина Віктора Павліка висловилася про поповнення в родині / колаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

Український співак Віктор Павлік вже п'ять років одружений з блогеркою Катею Репяховою. У 2021 році вона подарувала музиканту сина Михайла.

Поки Міша ще дитина, але батьки вже думають про його майбутнє. Так нещодавно Катерина Павлік зізналася, що вона і чоловік здійснили її давню мрію.

Батькам вдалося придбати для сина власне житло. "Здійснилася моя мрія. Його старт - наша відповідальність. Саме тому ми купили синові квартиру на майбутнє", - написала дружина Віктора Павліка у своєму блозі в Instagram.

Катя Репяхова діти - дружина Віктора Павліка висловилася про поповнення в родині / фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Репяхова діти - дружина Віктора Павліка висловилася про поповнення в родині / фото: instagram.com/repyahovakate

Катя Павлік не раз розповідала про своє бажання завести ще дітей з музикантом. Тому багато хто, побачивши сторіс про мрію, що збулася, спершу припустили, що блогерка вагітна. Тоді Катерина зізналася, що її думка щодо дитячого питання зараз змінилася.

"Я цю ідею відклала поки. Перегоріла. Якось так", - повідомила вона.

Катя Репяхова діти - дружина Віктора Павліка висловилася про поповнення в родині / фото: instagram.com/repyahovakate

Про персону: Віктор Павлік Віктор Франкович Павлик - відомий український співак, гітарист і композитор. Колишній лідер гурту "Анна-Марія". Народний артист України (2015), повідомляє "Вікіпедія".

