Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

Drevo заручився з коханою.

Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / колаж: Главред, фото: instagram.com/drevo_official

Коротко:

Drevo вже кілька років зустрічався з Яною Рудник

Пара вирішила узаконити свої стосунки

Український співак Drevo (Максим Дерев'янчук) зважився на серйозний крок. 24-річний артист зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині і музі Яні Рудник.

Новиною про це новоспечена наречена поділилася у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала серію фото з заручин з підписом: "Кохання живе вічно".

Яна показала обручку і поцілунок зі щасливим Максимом. У коментарях молоду пару вітають з першим кроком на шляху до створення сім'ї. Сам Древо про свої заручини скромно мовчить.

Дерев'янчук і Рудник знайомі давно, але почали зустрічатися кілька років тому. Пара родом з одного міста.

Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik

Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik

Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik

Про персону: DREVO DREVO (Максим Дерев'янчук) - український співак, автор і виконавець пісень. Фіналіст Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Став відомим завдяки пісням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". У 2024 році представив дебютний альбом "Перший тайм", повідомляє Вікіпедія.

