Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

Анна Підгорна
10 лютого 2026, 19:26
43
Drevo заручився з коханою.
Drevo з нареченою
Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / колаж: Главред, фото: instagram.com/drevo_official

Коротко:

  • Drevo вже кілька років зустрічався з Яною Рудник
  • Пара вирішила узаконити свої стосунки

Український співак Drevo (Максим Дерев'янчук) зважився на серйозний крок. 24-річний артист зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині і музі Яні Рудник.

Новиною про це новоспечена наречена поділилася у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала серію фото з заручин з підписом: "Кохання живе вічно".

відео дня

Яна показала обручку і поцілунок зі щасливим Максимом. У коментарях молоду пару вітають з першим кроком на шляху до створення сім'ї. Сам Древо про свої заручини скромно мовчить.

Дерев'янчук і Рудник знайомі давно, але почали зустрічатися кілька років тому. Пара родом з одного міста.

Помолвка Дерево
Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik
Помолвка Дерево
Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik
Помолвка Дерево
Drevo співак - Древо зробив своїй дівчині пропозицію / фото: instagram.com/yana_rudnik

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про причину розлучення Тараса і Олени Тополь. Пара була разом 12 років. Ініціатором шлюборозлучного процесу став лідер гурту Антитіла.

Також українська ведуча Леся Нікітюк розкрила деталі весілля з військовим. Вона заручена з Дмитром Бабчуком з січня 2025 року. Пара разом виховує спільного сина Оскара.

Читайте також:

Про персону: DREVO

DREVO (Максим Дерев'янчук) - український співак, автор і виконавець пісень. Фіналіст Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Став відомим завдяки пісням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". У 2024 році представив дебютний альбом "Перший тайм", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:53Енергетика
В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:39Війна
В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

19:24Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Останні новини

20:15

"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

19:53

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:46

Для чого насправді створили маленьку кишеню на джинсах: несподіване пояснення

19:39

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:26

Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
19:24

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Реклама
18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

Реклама
17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

16:27

Чим протерти екран телевізора, щоб не пошкодити його: корисний лайфхак

16:24

Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

16:14

Де суворо заборонено святкувати День святого Валентина: список країн

15:57

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

15:52

"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордономВідео

15:26

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

15:24

Кіт жінки безслідно зник: через 10 років їй зателефонували і розповіли правду

14:40

Не потрібно готувати начинку: рецепт бомбічних ситних млинців на МаслянуВідео

14:40

Кішка побачила, як дитина наближалась до сходів: її реакція вразила всіх

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 11 лютого: Ракам - поспішити, Скорпіонам - відкриття

14:07

Таємна мова козацьких знамен: що насправді означають півмісяць і зірка

13:58

Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

13:56

Гороскоп на завтра 11 лютого: Ракам - великий виклик, Терезам - сюрприз

Реклама
13:52

"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війниВідео

13:42

Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

13:18

"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

13:17

Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

13:12

"Мені дуже шкода": у Наді Дорофєєвої серйозні проблеми зі здоров'ям

12:59

Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

12:52

Чи може Україна провести вибори та референдум в травні: експерт вказав на нюанс

12:26

Зрадниця Ані Лорак стала невпізнанною і показала новий імідж - деталі

12:20

"Красиві дівчатка": Віра Брежнєва показала три покоління родини

12:07

Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження, кумЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти