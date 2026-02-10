Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

Коротко:
- Drevo вже кілька років зустрічався з Яною Рудник
- Пара вирішила узаконити свої стосунки
Український співак Drevo (Максим Дерев'янчук) зважився на серйозний крок. 24-річний артист зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині і музі Яні Рудник.
Новиною про це новоспечена наречена поділилася у своєму блозі в Instagram. Вона опублікувала серію фото з заручин з підписом: "Кохання живе вічно".
Яна показала обручку і поцілунок зі щасливим Максимом. У коментарях молоду пару вітають з першим кроком на шляху до створення сім'ї. Сам Древо про свої заручини скромно мовчить.
Дерев'янчук і Рудник знайомі давно, але почали зустрічатися кілька років тому. Пара родом з одного міста.
Про персону: DREVO
DREVO (Максим Дерев'янчук) - український співак, автор і виконавець пісень. Фіналіст Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2024. Став відомим завдяки пісням "Самолітом", "Де би де би", "Ластівка", "Терпи, козак" та "Смарагдове небо". У 2024 році представив дебютний альбом "Перший тайм", повідомляє Вікіпедія.
