Пролунали гучні вибухи і зникло світло: Запоріжжя зазнало масової атаки дронів

Місцеві служби ліквідовують наслідки удару по критичній інфраструктурі та відновлюють електропостачання.

У Комунарському районі розгортають додаткові пункти незламності / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

10 лютого ввечері Запоріжжя зазнало атаки російських безпілотників

Ворог влучив по об’єкту критичної інфраструктури

Понад 11 тис. абонентів у двох районах залишилися без світла

Увечері у вівторок, 10 лютого, Запоріжжя зазнало удару російських безпілотників. Під час оголошеної повітряної тривоги в місті пролунали вибухи.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", – закликав мешканців начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. відео дня

За його словами, ворожа атака була спрямована на об’єкт критичної інфраструктури міста. Внаслідок удару сталося масштабне займання. Попередньо відомо, що серед мешканців Запоріжжя постраждалих немає.

Наслідки атаки

Через атаку без електропостачання залишилися понад 11 тисяч абонентів у двох районах міста. Місцеві служби вже працюють над ліквідацією наслідків пошкоджень та відновленням енергопостачання.

Місцеві служби вже працюють над ліквідацією пошкоджень та відновленням енергопостачання. За словами очільника ОВА, відновлення тепла може зайняти більше часу, особливо в одному з районів, проте електропостачання буде відновлено всім споживачам.

У Комунарському районі також розгорнуто додаткові пункти незламності.

"Ситуація під контролем. Фахівці працюють, робимо все можливе для якнайшвидшого відновлення", – підкреслив Федоров.

Шахед / Інфографіка: Главред

Коли Росія може зменшити масові удари по Україні – думка експерта

Військово-політичний аналітик групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко оцінив тенденції масових атак Росії по Україні.

За його словами, з настанням теплої пори року можна очікувати зменшення кількості таких ударів.

"До літа їх кількість скоротиться, оскільки росіяни зосередяться на інших об’єктах", – зазначив експерт.

Водночас Коваленко підкреслив, що РФ не відмовиться від атак на енергетичну інфраструктуру.

"Навесні удари стануть менш інтенсивними, проте вони зберігатимуться протягом всього 2026 року. Взимку активність була максимальною, але впродовж року Росія продовжить цілитися у ключові об’єкти", – пояснив він.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Нагадаємо, Главред писав, російські окупаційні війська, ймовірно, готують новий масований удар із застосуванням балістичних ракет по Україні. Ціллю ворога може стати Київ та Київська область. Про це повідомляють моніторингові канали.

Крім того, 8 лютого, російські окупаційні сили завдали удару по Києву балістичними ракетами, внаслідок чого в столиці пролунали потужні вибухи.

Також в Дніпрі в результаті атаки пошкодження на території комунального підприємства. Через удар пошкоджені будівлі, а ще - тролейбуси та інший автотранспорт.

Про персону: Іван Федоров Іван Сергійович Федоров (нар. 29 серпня 1988, Мелітополь, Запорізька область, УРСР) — український політик, громадський діяч, голова Запорізької обласної військової адміністрації з 2 лютого 2024 року З 2020 - Мелітопольський міський голова. У 2022 році, під час повномасштабного вторгнення військ Росії місто Мелітополь було окуповано. Після захоплення Мелітополя російськими військами відмовився співпрацювати з окупантами, після чого був викрадений російськими військовими. Наступного дня дві тисячі жителів міста вийшли на протест із вимогою його звільнення. Після шести днів полону Федоров був обміняний на полонених солдатів РФ. У лютому 2024 р. указом президента України призначений головою Запорізької ОВА.

