В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

У Кремлі знову озвучили цинічні умови щодо війни проти України та мирного процесу і наголосили на дотриманні домовленостей з Трампом в Анкориджі.

В Росії заявили про нові цинічні умови для України / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ, УНІАН

В Кремлі заявили про намір досягти так званих "цілей СВО"

Лавров виставив умови Україні для миру

Кремль хоче створити нову архітектуру безпеки в Європі

Міністр закордонних справ країни -агресорки Росії Сергій Лавров заявив, що Москва нібито має намір довести до завершення процес повернення так званих "історично російських територій". Йдеться про тимчасово окупований Крим, Донецьку область, а також частини Херсонської і Запорізької областей. Про це соратник російського диктатора та воєнного злочинця Путіна заявив, звертаючись до російських дипломатів.

Він також повторив тезу про те, що після подій 2014 року в Україні, за версією Кремля, були порушені права росіян і людей, які пов’язували себе з Росією, а мешканці Криму, Донбасу та так званої Новоросії нібито висловили свою позицію під час референдумів. Варто зазначити, що так звані "референдуми" проходили в порушення українського законодавства, під дулами російських військових та терористів і без міжнародних спостерігачів, що унеможливлює їх легітимність.

"Ми доведемо до кінця процес повернення цих споконвічно російських земель "рідної гавані" в повній відповідності з сподіваннями цих людей. Мовні, культурні, релігійні права тих, хто залишиться під владою Києва, повинні бути відновлені поряд з викоріненням іншої першопричини конфлікту: усуненням військових загроз національній безпеці Росії, що виходять з боку України", - вказав Лавров.

Очільник МЗС РФ згадав і заяви воєнного злочинця Путіна про бажаність досягнення поставлених цілей дипломатичним шляхом. За його словами, Москва декларує готовність до переговорного врегулювання, спираючись на домовленості, яких, за твердженням російської сторони, було досягнуто між Путіним і Трампом під час зустрічі в Анкориджі, і запевняє, що залишається відданою цим підходам.

"Сподіваємося, що "партія війни", яка "окопалася" в Брюсселі, Лондоні та деяких інших європейських столицях, не зможе зупинити розпочатий лідерами Росії та США важкий, але такий необхідний рух до міцного миру", - цинічно заявив він, не згадавши, що саме Росія не погоджувалась на численні мирні ініціативи.

Лавров також зазначив, що реалізація цілей так званої "спеціальної військової операції" та врегулювання військово-політичної ситуації на західних кордонах Росії, на думку Кремля, може надати потужний імпульс просуванню ключових російських ініціатив у Євразії. Йдеться про формування Великого Євразійського партнерства та нової системи євразійської безпеки, узгодження інтеграційних процесів, розвиток співпраці в межах багатосторонніх об’єднань за участі Росії та створення механізмів безпекових гарантій для всіх країн континенту, включно з його європейською частиною. Ці напрями, за його словами, залишатимуться серед головних пріоритетів російської зовнішньої політики найближчим часом.

Що може змусити Путіна поступитись - думка експерта

Як писав Главред, у США є дієві інструменти впливу на Росію, які можуть змусити її піти на поступки, однак ключовим чинником залишається політична готовність американського керівництва застосувати їх у повному обсязі. Про це повідомив експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко.

Він наголосив, що Дональд Трамп має у своєму розпорядженні широкий спектр економічних і силових інструментів, які могли б у відносно короткі строки вплинути на припинення російської агресії проти України. Водночас проблема полягає в тому, що з огляду на низку об’єктивних і суб’єктивних причин він не поспішає ухвалювати подібні жорсткі рішення і фактично не демонструє готовності їх розглядати.

"Водночас ні сам Трамп, ні його оточення не можуть не помічати того, що відбувається з російською економікою протягом останніх чотирьох-п'яти місяців, насамперед з моменту введення американських санкцій проти "Роснефти" і "Лукойлу". Кумулятивний ефект як американських, так і європейських санкцій вже став помітним у російській економіці, і з кожним місяцем цей ефект тільки посилюється. Додатковим ударом стала ситуація з Венесуелою на початку січня цього року, в результаті чого РФ втратила доступ до венесуельської нафти як ключового елементу обходу санкцій. Адже один з механізмів полягав у фізичному змішуванні російської нафти з венесуельською під час перевалки у відкритому морі, що дозволяло продавати її за ринковими цінами", - вказав він.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Війна Росії проти України - що відомо про хід мирних переговорів

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, війська РФ можуть готувати нову масштабну атаку по Україні із застосуванням балістичних ракет. За інформацією моніторингових каналів, серед ймовірних цілей розглядаються Київ та Київська область.

Водночас, за даними розвідки Естонії, Росія використовує мирні переговори як інструмент політичного тиску і маніпуляцій, намагаючись покращити відносини зі США без реального наміру припиняти війну проти України.

Експерт з міжнародної безпеки Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко вважає, що до травня суттєвого полегшення на фронті або зниження інтенсивності російських атак очікувати не варто. На його думку, Москва продовжує використовувати переговорну риторику переважно для затягування часу та уникнення посилення санкційного тиску.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

