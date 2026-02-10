Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

Коротко:
- Харкову 11 лютого присвоїли I рівень небезпеки, жовтий
- Протягом доби по місту буде зберігатися ожеледиця
У середу, 11 лютого, погода в Харкові буде хмарною і морозною.
Як прогнозує сайт Sinoptik, у Харкові протягом усього дня буде хмарна погода.
"З ранку і до самого вечора небо в Харкові буде приховане за хмарами. Без опадів", - йдеться в повідомленні.
Вітер південно-східний, 2, 7 м/с.
Найближчої ночі стовпчики термометрів покажуть -15° ... 13°. Температура повітря вдень 11 лютого буде -7° ... 4°.
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові завтра, 11 лютого.
"Протягом доби по місту буде зберігатися ожеледиця. На дорогах ожеледиця. І рівень небезпеки, жовтий", - пишуть синоптики.
Водіїв і пішоходів закликали бути уважними та обережними.
Погода в Україні - прогнози
Як писав Главред, вчора синоптик Наталія Диденко повідомила, що період найсуворіших морозів в Україні добігає кінця. За її словами, найближчими днями температура буде зростати. Хоча зима ще нагадає про себе окремими хвилями холоду, загальна тенденція - до пом'якшення.
Тим часом в Одесі та області 10 лютого - найхолодніший день. Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, найхолоднішим днем тижня буде 10 лютого. Надалі температура повітря почне поступово підвищуватися і досягне +10° в південних районах області, +5° в центральних і близько +2° в північних. Температура морської води істотно не зміниться і складе 0–2°.
У найближчі дні Житомирську область також очікує різка зміна температури і погодних умов — від сильних морозів на початку тижня до відлиги і опадів в кінці.
У Рівненській області з 11 лютого температура повітря також поступово підвищуватиметься. Атлантичне тепле повітря принесе відлигу і опади.
