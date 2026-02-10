Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

Ситуація в енергосистемі залишається нестабільною, тому час і обсяг відключень для конкретної адреси варто перевіряти окремо.

В Укренерго роз’яснили, як вимикатимуть світло 11 лютого / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

11 лютого по всій Україні запроваджують погодинні відключення електроенергії

Для промислових споживачів будуть обмеження потужності

Причина — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Завтра, у середу, 11 лютого, в усіх регіонах України будуть застосовані графіки погодинних відключень електроенергії, а для промислових споживачів — обмеження потужності. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, які досі впливають на стабільність енергосистеми країни.

У компанії зауважують, що ситуація в електромережі може змінюватися протягом дня, тому час та обсяг відключень для конкретної адреси слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

НЕК "Укренерго" також нагадує українцям про необхідність ощадливого споживання електроенергії. Користувачам радять максимально обмежити роботу потужних приладів та, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічний час — після 23:00.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — використовуйте її ощадливо", — закликають у компанії.

/ Фото: скріншот t.me/Ukrenergo

Коли ситуація в енергетиці може покращитись - прогноз експерта

Найближчі три тижні зими можуть стати особливо складними для енергопостачання України через посилення морозів. Українцям варто заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв зі світлом.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, наразі російська сторона не готова до жодних домовленостей або "енергетичного перемир’я", тож на зовнішню допомогу розраховувати не варто.

Водночас експерт прогнозує покращення ситуації вже з середини лютого. Стабілізація енергосистеми очікується завдяки збільшенню світлового дня та активнішій роботі сонячних електростанцій, що знизить навантаження на традиційну генерацію і зробить постачання електроенергії більш стабільним.

Відключення світла - новини за темою

Як раніше писав Главред, Уряд України переглядає список об’єктів критичної інфраструктури, щоб вивільнити більше електроенергії для населення. Через низькі температури вівторок та середа, як і сьогодні, пройдуть за складними графіками, хоча вдень частково систему підтримує сонячна генерація.

Крім того, Київ повертається до тимчасових графіків відключення світла. Про це в неділю вранці, 8 лютого, повідомили в ДТЕК.

Нагадаємо, що військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи масовані атаки РФ, зазначив, що з підвищенням температури повітря інтенсивність таких ударів може зменшитися.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

