Зеленський вперше розкрив 20 пунктів мирного плану: про що в них йдеться

В 20 пунктах плану також містяться посилання на інші можливі документи.

https://glavred.net/war/zelenskiy-vpervye-raskryl-20-punktov-mirnogo-plana-o-chem-v-nih-govoritsya-10726751.html Посилання скопійоване

Пункти мирного плану / колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з відео

Головне:

Зеленський озвучив 20 пунктів мирного плану для закінчення війни

Наразі обговорюється драфт мирного плану

Крім самого мирного плану є й інші документи

Мирний план, який Україна, США та Росія обговорюють вже другий місяць, налічує 20 пунктів. Втім, крім базового документу є також і окремі додатки по напрямкам. Про це заявив президент Володимир Зеленський на зустрічі із журналістами.

За його словами, наразі обговорюється драфт мирного плану - політичного документу між Україною, США, Європою і Росією.

відео дня

Він також додав, що в 20 пунктах плану містяться посилання на інші можливі документи. Так, крім самого мирного плану є такі документи:

тристоронній документ щодо гарантій безпеки - Україна, США і Європа;

двосторонній документ - гарантії безпеки для України від США;

дорожня карта процвітання України - пропрацьований з США документ щодо відновлення та економічного розвитку, містить бачення розвитку до 2040 року.

"Думаю, завтра ми будемо мати реакцію (росіян, - ред.) після того, як з ними поговорить американська сторона, і тоді ми будемо розуміти наші наступні кроки та можливі часові рамки для тих чи інших рішень. Ми готові до зустрічі зі Сполученими Штатами на рівні лідерів для вирішення сенсетивних питань. Такі речі як територіальні питання треба проговорювати на рівні лідерів", – наголосив Зеленський.

20 пунктів мирного плану для України:

Підтвердження суверенітету України. Передбачається беззаперечна угода про ненапад між Росією та Україною. Буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність ЗСУ - на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО та Європа представлять Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться до Росії або без провокації відкриє вогонь по території Росії - гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні - гарантії безпеки вступлять в силу. Також було доповнення про компенсацію для США за гарантії, зараз це викреслено. Двосторонні безпекові гарантії не виключені за цією угодою. Зокрема країни коаліції охочих можуть долучатися до гарантій безпеки. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України у всіх необхідних законах. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час та отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції, включатиме, зокрема: фонд розвитку для інвестування, розвиток газової інфраструктури, реконструкцію територій, видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Створення кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 мільярдів доларів. Після укладення цієї угоди Україна пришвидшить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Без’ядерний статус України. Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами – Україна, США, РФ. Україна та РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ має вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства та перевезень. В рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включаючи дітей та політв'язнів, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання буде контролюватися, гарантуватися Радою миру, під головуванням Трампа. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Чи передбачає мирний план покарання Росії

Політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний говорив, якщо мирний план Дональда Трампа спрацює, то Росія фактично отримає заохочення у вигляді повернення до світової економіки - саме так це описують у його оточенні.

На його думу, у цьому форматі капітуляція Росії не передбачена, так само як і її покарання за агресію.

Завершення війни - останні новини України

Як повідомляв Главред, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький прокоментував імовірність завершення війни у 2026 році. За його словами, такий варіант розвитку подій може залежати від кількох чинників.

Військовий експерт, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко вважає, що лише сильна Україна та українська армія може змусити російського диктатора і воєнного злочинця Володимира Путіна закінчити війну проти України.

Ексміністр Дмитро Кулеба наголосив, що головним викликом залишається не територія, а гарантії виконання домовленостей, адже без них перемир’я може стати лише паузою перед новою агресією Росії.

Читайте також:

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред