У Берліні жорстоко вбили громадянку України: тіло знайшли біля дитячого майданчика

Анна Ярославська
11 лютого 2026, 08:39
Слідство вважає, що жертва та підозрюваний були знайомі.
У Берліні знайшли мертвою українку
У Берліні знайшли мертвою українку / Колаж: Главред, фото: t.me/novynylive

У районі Ліхтенберга в Берліні вночі в понеділок, 9 лютого, на парковій лавці біля дитячого майданчика виявили тіло 40-річної жінки. За даними німецьких ЗМІ, загибла була громадянкою України.

Як пише Berlins größte Zeitung, о 3:30 ранку в поліцію надійшло повідомлення про виявлення жінки без ознак життя.

Обставини одразу вказували на насильницьку смерть. Сніг навколо лавки був у крові, поруч лежали особисті речі. Прокуратура повідомила, що жінка померла від травм верхньої частини тіла.

На місці затримано 46-річного чоловіка, який також, за інформацією журналістів, є українцем. Слідчі вважають, що жертва та підозрюваний були знайомі — йдеться не про випадковий напад. Який саме зв'язок між ними був, з'ясовується.

Напади на українців за кордоном - новини

Як писав Главред, ввечері 22 серпня 2025 року в США знайшли мертвою дівчину з України, яка приїхала в Америку в пошуках нового життя. 23-річна Ірина Заруцька стала жертвою кривавого нападу в приміському поїзді South End в Шарлотті в штаті Північна Кароліна.

Підозрюваному у вбивстві 34-річному Декарлосу Брауну-молодшому, який напав на українку, загрожує смертна кара. Такого покарання вимагає сам президент США Дональд Трамп.

Пізніше з'явилася інформація про те, що батько загиблої Станіслав Заруцький не зміг приїхати на похорон дочки через заборону на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

Раніше в Хаасроді (Бельгія) була вбита 46-річна українка і її 6-річна дочка.

Тіла з ножовими пораненнями були знайдені в будинку, де жила жінка, яка виїхала з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. За даними правоохоронців, вбивця підпалив будинок, жертв виявили рятувальники, які приїхали гасити пожежу.

Пізніше в прокуратурі заявили, що в убивстві дружини і дочки українського військового в бельгійському місті Хаасроді зізнався 16-річний син жінки.

У 2024 році в німецькому місті Мурнау знайшли двох українців з ножовими пораненнями. 36-річний чоловік від отриманих важких травм помер на місці, другий, 23-річний потерпілий, помер у сусідній лікарні ввечері 27 квітня. Правоохоронці знайшли і затримали підозрюваного по гарячих слідах. Ним виявився 57-річний громадянин країни-агресора РФ.

Згодом стало відомо, що загиблі були українськими військовослужбовцями, які проходили курс відновлення в Баварії після поранень.

Інші новини за темою:

Про ресурс: Berlins größte Zeitung

Berlins größte Zeitung - один з найпопулярніших таблоїдів Берліна. Видання входить до медіаконцерну Axel Springer, одного з найбільших медіахолдингів Європи.

Тематика матеріалів: міські новини, події, політика, кримінал, спорт, шоу-бізнес, культура, лайфстайл

Газета B.Z. була заснована в 1877 році, що робить її найстарішою щоденною газетою Берліна. Сьогодні це один з наймасовіших міських таблоїдів.

Онлайн-портал bz-berlin.de — цифрова версія газети.

Berlins größte Zeitung має яскраво виражений таблоїдний стиль. Журналісти роблять акцент на гучних заголовках, емоційних історіях та ексклюзивах.

Видання часто використовується як джерело новин про надзвичайні події, кримінал і резонансні випадки.

19:53

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:46

Для чого насправді створили маленьку кишеню на джинсах: несподіване пояснення

19:39

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

