Зеленський готовий оголосити про вибори і референдум: FT назвав терміни

https://glavred.net/ukraine/zelenskiy-gotov-obyavit-o-vyborah-i-referendume-financial-times-nazval-sroki-10739756.html Посилання скопійоване

Зеленський готовий оголосити про вибори та референдум / колаж: Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Що написано в матеріалі Financial Times:

США вимагають провести обидва голосування в Україні до 15 травня

ВРУ в березні та квітні буде займатися внесенням необхідних правових змін

Президент України Володимир Зеленський готовий оголосити про проведення президентських виборів і референдуму 24 лютого. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українських і європейських чиновників, які беруть участь у процесі планування.

За даними видання, такий крок зроблено на тлі тиску на Київ з боку Білого дому з метою завершити мирні переговори між Україною і Росією навесні.

Підготовка почалася після того, як адміністрація Трампа зажадала провести обидва голосування до 15 травня. В іншому випадку країна ризикує втратити запропоновані США гарантії безпеки.

Джерела, близькі до Зеленського, кажуть, що він і його команда дали зрозуміти адміністрації Трампа, що вони готові до досить стислих термінів, незважаючи на логістичні труднощі проведення виборів.

Згідно з робочим графіком, Верховна Рада в березні і квітні буде займатися внесенням необхідних правових змін, які дозволять проводити вибори в умовах воєнного часу.

FT уточнює, що українські та західні офіційні особи підкреслили, що ні графік, ні ультиматум США навряд чи будуть дотримані, оскільки вони залежать від ряду факторів, включаючи можливість досягнення прогресу в мирній угоді з диктатором Володимиром Путіним.

У той же час цей план "підкреслює прагнення Зеленського максимально збільшити свої шанси на переобрання, одночасно запевняючи президента США Дональда Трампа в тому, що Київ не затягує досягнення мирної угоди, якщо така буде досягнута".

Президент США Дональд Трамп дав зрозуміти Києву, що американські гарантії безпеки залежать від укладення більш широкої мирної угоди, яка, ймовірно, включатиме передачу Донбасу Росії, і яку Вашингтон хоче завершити до 15 травня.

Чиновники попередили, що адміністрація Трампа раніше встановлювала терміни, які вже минули, але Вашингтон залишає Києву дуже мало простору для маневру напередодні проміжних виборів у США.

Тим часом джерело РБК-Україна в президентському оточенні коротко прокоментувало матеріал Financial Times: "Поки немає безпеки, не буде і оголошень про вибори".

Чи реально під час війни провести вибори в Україні - думка експерта

Главред писав, що, за словами голови Комітету виборців України Олексія Кошеля, теоретично Україна може провести вибори під час війни, проте ключовим питанням залишається їхня суспільна легітимність, безпека і здатність держави забезпечити справедливий і повноцінний виборчий процес.

За його словами, чинне законодавство не встановлює мінімального порогу явки виборців. У теорії вибори можуть бути визнані такими, що відбулися і легітимними, навіть якщо проголосує тільки одна людина з багатомільйонного населення країни.

Вибори в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що за словами Володимира Зеленського, Путін не тільки контролює вибори в Росії, а тепер хоче контролювати виборчі процеси і в Україні. Київ на таке не погодиться.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді формують робочу групу, яка повинна оперативно опрацювати питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану.

Напередодні стало відомо, що члени ЦВК підготують оглядову презентацію, в якій торкнуться всіх проблем, які є і у виборах під час воєнного стану, і в післявоєнних виборах.

Про джерело: Financial Times Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому та цифровому вигляді і присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

