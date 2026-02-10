"Іран теж пробував": Дуров різко відповів Росії на спроби обмежити Telegram

Спроби витіснити Telegram у Росії можуть повторити невдалий досвід інших авторитарних країн.

Російська влада посилює тиск на Telegram / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/durov, t.me/news_kremlin, википедия

Коротко:

РФ намагається витіснити Telegram держсервісом

Дуров порівняв це з провальною забороною в Ірані

Цензура не змушує людей відмовлятися від приватності

Російська влада обмежує доступ громадян до Telegram, намагаючись змусити їх користуватися державним месенджером Мах, призначеним для стеження та політичної цензури. Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров.

"8 років тому Іран спробував ту саму стратегію — і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед додатками, що знаходяться під спостереженням", — зазначив він. відео дня

Дуров наголосив, що обмеження свобод громадян не дає бажаного ефекту.

"Тиск на незалежні платформи лише підштовхує людей шукати шляхи обходу заборон, а не переходити на сервіси, які порушують право на приватність", — додав засновник Telegram.

Фото: скріншот t.me/durov

Про персону: Павло Дуров Павло Дуров - підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

