"Іран теж пробував": Дуров різко відповів Росії на спроби обмежити Telegram

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 20:51оновлено 10 лютого, 21:21
75
Спроби витіснити Telegram у Росії можуть повторити невдалий досвід інших авторитарних країн.
Дуров, Путин, телеграм
Російська влада посилює тиск на Telegram / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/durov, t.me/news_kremlin, википедия

Коротко:

  • РФ намагається витіснити Telegram держсервісом
  • Дуров порівняв це з провальною забороною в Ірані
  • Цензура не змушує людей відмовлятися від приватності

Російська влада обмежує доступ громадян до Telegram, намагаючись змусити їх користуватися державним месенджером Мах, призначеним для стеження та політичної цензури. Про це повідомив засновник платформи Павло Дуров.

"8 років тому Іран спробував ту саму стратегію — і зазнав невдачі. Він заборонив Telegram під вигаданими приводами, намагаючись змусити людей перейти на державну альтернативу. Попри заборону, більшість іранців досі користуються Telegram (в обхід цензури) та віддають перевагу йому перед додатками, що знаходяться під спостереженням", — зазначив він.

Дуров наголосив, що обмеження свобод громадян не дає бажаного ефекту.

"Тиск на незалежні платформи лише підштовхує людей шукати шляхи обходу заборон, а не переходити на сервіси, які порушують право на приватність", — додав засновник Telegram.

Фото: скріншот t.me/durov

Про персону: Павло Дуров

Павло Дуров - підприємець, програміст, доларовий мільярдер. Один із творців забороненої в Україні соціальної мережі "ВКонтакте" та однойменної компанії. Засновник кросплатформенного месенджеру Telegram та інших проєктів, повідомляє Вікіпедія.

Гороскоп на сьогодні 11 лютого: Ракам - великий виклик, Терезам - сюрприз

13:52

"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війниВідео

13:42

Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

