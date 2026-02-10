Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

Нові правила встановлення тарифів на воду почнуть діяти через два місяці після підписання президентом.

Міста отримують право самостійно визначати тарифи на водопостачання та водовідведення / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила законопроект №13219 у цілому та другому читанні

Документ регулює виробництво електроенергії та містить поправку №764 про воду

Нові правила тарифів почнуть діяти через два місяці після підписання президентом

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №13219, за який проголосували 247 народних депутатів, повідомляє сайт парламенту.

Документ регулює питання виробництва електроенергії, проте містить важливу поправку №764. Вона передбачає, що встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення переходить у компетенцію місцевих адміністрацій, зокрема обласних та Києва.

Поправка про тарифи на воду

Нові правила щодо тарифів на воду та водовідведення почнуть діяти через два місяці після підписання закону президентом Володимиром Зеленським і триватимуть до року після завершення дії військового стану в Україні.

"Міста зможуть самі приймати рішення. Хтось підніме тарифи, хтось не підніме, хтось з бюджету дасть грошей. Але ситуація, коли у нас ці тарифи з 2021 року не змінюються, мабуть, не зовсім правильна, тому що ми розуміємо – з водоканалами величезна проблема. Хоча такий крок, може, повністю проблему не вирішить", – зазначає голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус.

Після набрання чинності законом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), матиме 90 днів, щоб надати місцевим органам влади розрахунки для встановлення нових тарифів.

Коли можуть підвищити тариф на світло - думка експерта

Голова Комітету економістів України Андрій Новак прогнозує зростання тарифів на електроенергію через цільові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни. За його словами, у 2026 році підвищення тарифів для бізнесу відбуватиметься у два етапи, щоб уникнути різкого економічного шоку. Тарифи для населення зростатимуть за подібною схемою, але вже після завершення війни.

"Зростання ціни тарифів буде. Його не уникнути, тому що прямі економічні втрати від бомбардувань дуже великі. Енергетика — це дуже дорога справа, це дуже дороге обладнання, мережа, інфраструктура", — пояснив Новак.

Зростання тарифів в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, через руйнування енергетичної інфраструктури Росією в Україні не підвищуватимуть тарифи на електроенергію. КМУ встановив ціну для побутових споживачів на лютий - 4,32 грн/кВт·год, яка залишатиметься до кінця опалювального сезону 30 квітня.

Крім того, українцям варто готуватися до суттєвого здорожчання електроенергії. Міжнародні кредитори наполягають на перегляді тарифів для населення вже цього року, попри продовження бойових дій. Про це заявив енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв в ефірі "Новини.LIVE".

Нагадаємо, що експертка з ЖКГ Христина Ненно заявила, що тарифи на воду для населення великих міст у 2026 році можуть зрости, якщо подорожчає електроенергія. За її словами, ймовірність такого підвищення оцінюється як "50 на 50", адже раніше спроби підвищення тарифів викликали суспільне невдоволення та були скасовані Кабміном.

Про персону: Андрій Новак Андрій Новак – український економіст, науковець, громадський діяч, автор книги "Як підняти українську економіку", кандидат економічних наук. У 2010 році став головою Комітету економістів України, у 2011-му – був обраний проректором Європейського університету. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України, пише Вікіпедія.

