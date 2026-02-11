"Дуже хотіла": наречений Квіткової зробив зізнання про їхні стосунки

Володимир Бражко розкрив подробиці поворотного моменту в романі з Дашею.

Даша Квіткова наречений - Володимир Бражко розповів, як познайомився з дівчиною / колаж: Главред, фото: instagram.com/kvittkova, instagram.com/vova.brazhko

Бражко і Квіткова заручені

Спортсмен розкрив пікантну деталь знайомства з нареченою

Напередодні Дня святого Валентина український футболіст Володимир Бражко зробив зізнання про його знайомство з блогеркою Дашею Квітковою. Раніше вона розповідала лише про те, що зустріла коханого в своєму улюбленому закладі, проте деталей розкривати не стала.

За Дашу постарався її наречений: в Threads Бражко розкрив момент, коли саме він зрозумів, що хоче бути з дівчиною все своє життя. Чим, правда, насмішив шанувальників в Мережі.

Так Володимир, відповідаючи на пост іншого користувача про цікаві історії знайомства, розкрив, що вперше побачив Квіткову, коли та стрімко мчала до вбиральні.

"Вперше зайшов у її улюблений заклад (до цього про це не знав), вона заклопотана пробігла повз мене, бо дуже хотіла пісять. Я зрозумів, що все - вона буде моєю, і я її не відпущу. Зараз вона моя наречена", - написав спортсмен.

Даша Квіткова наречений - Володимир Бражко розповів, як познайомився з дівчиною / фото: threads.com

Тепер в Мережі доброзичливо і з гумором коментують досить оригінальні погляди Володимира Бражко на романтику.

У Мережі коментують історію знайомства Квіткової і Бражко / фото: threads.com

У Мережі коментують історію знайомства Квіткової і Бражко / фото: threads.com

У Мережі коментують історію знайомства Квіткової і Бражко / фото: threads.com

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

