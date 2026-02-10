Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Мир можливий лише за умови "гарантій безпеки для Росії", заявили в МЗС країни-агресора.

https://glavred.net/world/moskva-vydvinula-novye-usloviya-mira-chto-potrebovali-ot-ukrainy-10739438.html Посилання скопійоване

Олександр Грушко назвав обов'язкові умови миру з Україною / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

У РФ назвали умову для укладення мирної угоди

Москва озвучила свої вимоги щодо гарантій безпеки

Заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко заявив, що будь-яка мирна угода щодо України повинна враховувати "гарантії безпеки для Росії", а не обмежуватися лише інтересами української сторони.

За словами російського дипломата, без цієї умови мирне врегулювання "неможливе", пише Reuters.

відео дня

"Ми визнаємо, що мирне врегулювання в Україні має враховувати інтереси безпеки України, але ключовим фактором, безумовно, є інтереси безпеки Росії", — сказав Грушко російському пропагандистському виданню "Известия".

"Якщо уважно придивитися до заяв лідерів Європейського союзу, то ніхто не говорить про гарантії безпеки для Росії. Це ключовий елемент мирної угоди. Без нього угода неможлива", — додав він.

Чого хоче Кремль

Грушко також перерахував елементи того, що може міститися в таких гарантіях.

До їхнього числа увійшли вимоги, які давно висуває Москва, зокрема, заборона на членство України в НАТО, відмова від будь-якого розміщення в Україні військ країн Альянсу в рамках врегулювання конфлікту й припинення того, що він назвав використанням української території для створення "загроз" Росії.

Угоди з безпеки для України / Інфографіка: Главред ​

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, російська та українська делегації провели два раунди переговорів з представниками США в Об'єднаних Арабських Еміратах. Мирна угода поки не досягнута, але на останній зустрічі минулого тижня сторони домовилися про перший за п'ять місяців обмін військовополоненими.

Гарантії безпеки для України стали одним з ключових питань обговорень, поряд зі ступенем контролю Росії над українською територією та планом післявоєнного відновлення Києва.

У понеділок президент України Володимир Зеленський заявив, що документи про гарантії безпеки для України готові.

Під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що досягти прориву в мирних переговорах щодо завершення російсько-української війни можна лише при дотриманні позицій, узгоджених на зустрічі президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США хочуть, щоб війна в Україні закінчилася до літа 2026 року. За його словами, американські чиновники повідомили українським, що будуть робити все, щоб війна закінчилася до червня. Для цього Вашингтон просуває чіткий Sequence Plan.

Коли може бути досягнуто мирної угоди: думка експерта

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що вже в квітні мирні переговори переростуть у "серйозну розмову про конкретні формулювання".

"Цей раунд технічних переговорів в Абу-Дабі, ймовірно, завершиться до кінця лютого. У березні почнуться політичні раунди переговорів. А в квітні з'являться конкретні формулювання та угоди. Тому в таймінгу я більш ніж переконаний: квітень стане місяцем чесної розмови", - сказав Кулик в інтерв'ю Главреду.

Інші новини за темою:

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред