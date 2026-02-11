"Знущаються наді мною": Брітні Спірс зробила відчайдушну заяву

Співачка поскаржилася на знущальне ставлення з боку власних працівників.

Брітні Спірс зараз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Брітні Спірс

Знаменита співачка Брітні Спірс виступила в Instagram із заявою про знущання з боку персоналу. Виявилося, що співачці відмовлялися пускати в власний будинок.

Брітні емоційно розповіла про ситуацію, яка сталася з нею напередодні. Співачка поверталася додому, але не могла туди потрапити — охорона не хотіла відкривати їй ворота. Спірс довелося екстрено намагатися зв'язатися з працівниками, щоб змусити їх пустити її в будинок. Артистка впевнена — це було зроблено спеціально, адже працівники не могли не помітити її на камерах відеоспостереження біля воріт.

Брітні Спірс - скандал / ua.depositphotos.com

"Останнім часом я не відчуваю, що мене поважають. Я молюся, щоб зникло відчуття, ніби мною маніпулюють і знущаються наді мною... Я можу здаватися сильною, але я одна з найчутливіших людей у світі", — поскаржилася Брітні.

Після такої витівки працівники не залишилися на роботі в будинку співачки — вона замінила всю охорону.

Брітні Спірс — стосунки з родиною / ua.depositphotos.com

Спірс не вперше скаржиться на несправедливе і жорстоке поводження з боку оточуючих — головними ворогами співачки залишається її власна сім'я. Артистка впевнена, що їй неймовірно пощастило залишитися живою після всього, що вона пережила під опікою родичів, не маючи права розпоряджатися власним життям. Тепер вона побоюється спілкуватися з родиною, адже вони не визнали своєї відповідальності за її проблеми та ментальний стан.

Про особу: Брітні Спірс Брітні Джин Спірс - американська поп-співачка, актриса, танцівниця, автор пісень, володарка премії "Греммі" в категорії "Кращий танцювальний запис", повідомляє"Вікіпедія".

