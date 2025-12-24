Українцям дадуть шанс оцінити мирний план: Зеленський анонсував можливий референдум

Одночасно з референдумом в Україні можуть провести і вибори.

https://glavred.net/ukraine/ukraincam-dadut-shans-ocenit-mirnyy-plan-zelenskiy-anosiroval-vozmozhnyy-referendum-10726760.html Посилання скопійоване

Зеленський допустив одночасне проведення виборів і референдуму / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головні тези:

Мирну угоду, можливо, винесуть на референдум

Не виключений варіант одночасного проведення виборів і референдуму

Гарантії безпеки почнуть діяти лише після повної ратифікації угоди або її схвалення на референдумі

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум. Вибори в Україні можуть відбутися одночасно з референдумом. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 24 грудня.

"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" або "ні". Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - сказав Зеленський. відео дня

Президент підкреслив, що гарантії безпеки набудуть чинності тільки за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом, передає Інтерфакс-Україна.

Коли в Україні відбудуться вибори президента

Зеленський заявив, що у певний момент після підписання мирної угоди або у процесі її реалізації Верховна Рада буде здатна проголосувати дату проведення президентських виборів у країні.

"Наприклад, ми підписали – і можна проводити президентські вибори. Ми не бачимо у цьому проблеми", - сказав глава держави.

Чи скасують мобілізацію на передвиборчий період

За словами президента, для проведення виборів необхідний особливий стан.

"Мобілізацію можна трансформувати або не проводити в умовах, коли є угода і вона реалізується, а може робити частково і частково демобілізувати людей. Але найголовніше - не втратити на якийсь термін військо, не втратити позиції. Це дуже небезпечно", - зазначив Зеленський.

Президент також додав, що місцеві та парламентські вибори просто так не організувати, оскільки є конституційні обмеження щодо парламенту, а "на місцеві вибори - це зовсім інший масштаб участі у виборах, і не права голосувати, а права бути обраними".

"Тобто своя специфіка, яка можлива вже після зняття обмежень військового стану. Тобто уявімо, що ми підписали угоду. Ми не можемо військовий стан скасувати, наприклад, півроку або кілька місяців. Але написано пункт, що як тільки ми підпишемо - якнайшвидше провести вибори", - пояснив Зеленський.

За яких умов можливий референдум

Для проведення референдуму в Україні необхідно щонайменше 60 днів та повне припинення вогню на цей термін.

"Ми можемо піти на референдум повною угодою, яка закріпить закінчення війни. Тому що люди можуть вибрати: нам підходить таке закінчення чи не підходить. І тоді референдум. На референдум треба щонайменше 60 днів. І нам потрібне реальне припинення вогню на 60 днів. Інакше ми не проведемо", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що такий референдум не буде легітимним, а нелегітимний референдум – це розкол держави усередині. За його словами, референдум - це виклик, але він може бути таким, що об'єднує.

"Але під пострілами хтось піде на референдум? Я глибоко розумію, скільки має бути мільйонів людей, щоб був легітимним референдум. Є частина людей на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть голосувати. І давайте чесно - вони не можуть обирати, як нам закінчувати війну", - зазначив глава держави.

Крім того, за його словами, процес підготовки до референдуму та голосування на підконтрольній території мають відбуватися в умовах безпеки.

"Якщо немає безпеки, під питанням та легітимність. Ми все це пояснюємо нашим партнерам", - додав Зеленський.

Зеленський уперше розкрив 20 пунктів мирного плану

Як писав Главред, мирний план, який Україна, США і Росія обговорюють уже другий місяць, налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками. Президент розкрив основні пункти угоди:

Підтвердження суверенітету України. Беззастережна угода про ненапад між Росією та Україною. Буде створено механізм моніторингу на лінії зіткнення. Україна отримає міцні гарантії безпеки. Чисельність ЗСУ - на рівні 800 тисяч у мирний час. США, НАТО і Європа нададуть Україні гарантії безпеки за прикладом статті 5. Якщо РФ вторгнеться в Україну - буде військова відповідь і відновлення санкцій. Якщо Україна вторгнеться в Росію або без провокації відкриє вогонь по території Росії - гарантії безпеки анулюють. Якщо Росія відкриє вогонь по Україні - гарантії безпеки набудуть чинності. Також було доповнення про компенсацію для США за гарантії, зараз це викреслено. Двосторонні гарантії безпеки не виключені за цією угодою. Зокрема країни коаліції охочих можуть брати участь у гарантіях безпеки. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в усіх необхідних законах. Україна стане членом ЄС у певний конкретно визначений час і отримає короткостроковий привілейований доступ до ринку Європи. Міцний пакет глобального розвитку для України, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції, включатиме, зокрема: фонд розвитку для інвестування, розвиток газової інфраструктури, реконструкцію територій, видобуток корисних копалин, природних ресурсів. Створення кілька фондів для вирішення питань відновлення. Мета - залучення 800 мільярдів доларів. Після укладення цієї угоди Україна прискорить процес укладення угоди про вільну торгівлю зі США. Без'ядерний статус України. Запорізька атомна електростанція експлуатуватиметься спільно трьома країнами - Україна, США, РФ. Україна і РФ зобов'язуються впроваджувати освітні програми у школах, в усьому суспільстві, які сприятимуть розумінню і толерантності до різних культур, що усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. У Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди є де-факто визнаною лінією зіткнення. РФ повинна вивести свої війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської, Харківської областей для набрання чинності цієї угоди. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей як РФ, так і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силою. Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро і Чорне море для цілей комерційної діяльності. Буде укладено окрему морську угоду та угоду про доступ, яка охоплюватиме свободу судноплавства і перевезень. У рамках цієї угоди Кінбурнська коса буде демілітаризована. Для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Обмін військовополонених всіх на всіх, повернення цивільних заручників, включно з дітьми та політв'язнями, вирішення проблем і страждань жертв конфлікту. Україна має провести вибори якомога швидше після підписання угоди. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиметься, гарантуватиметься Радою миру, під головуванням Трампа. За порушення будуть передбачені санкції. Після того, як усі сторони погодяться з цією угодою, негайно набуде чинності повне припинення вогню.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Вибори в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність виборів в Україні, критикуючи їх відтермінування до завершення бойових дій і натякаючи на проблеми з демократією.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що готовий до проведення виборів навіть в умовах війни.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що для проведення виборів в Україні потрібно вирішити три ключові питання:

забезпечення безпеки;

забезпечення виборчого права для всіх громадян, включно з військовими і жителями прифронтових зон;

фінансування виборів.

Заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик заявив, що війна суттєво зруйнувала виборчу інфраструктуру. Зараз у країні функціонує лише 75% виборчих дільниць.

За даними ЗМІ, Зеленський дав доручення депутатам розробити проєкт закону про можливість проведення виборів під час воєнного стану.

Багатоденні вибори в Україні: у КВУ оцінили ризики

Багатоденне голосування на виборах в Україні може підірвати довіру до виборчого процесу і поставити під загрозу легітимність його результатів. Про це заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

За його словами, запровадження механізму багатоденного голосування фактично створює ризик зриву виборчого процесу, оскільки на сьогодні відсутні відповіді на ключові питання організації голосування.

"Ми не розуміємо, де зберігатиметься виборча документація, де і яким чином зберігатимуться бюлетені, хто і як здійснюватиме контроль", - сказав Кошель в інтерв'ю Главреду.

"Багатоденне голосування - це прямий шлях до підриву довіри до виборчого процесу та легітимності результатів. Фактично це ризик зриву виборчого процесу", - підкреслив він.

Інші новини:

Про персону: Олексій Кошель Олексі́й Микола́йович Ко́шель (18 липня 1973) — громадський діяч, політичний експерт, історик, пише Вікіпедія. У 1990—1995 роках навчався на історичному факультеті Кам'янець-Подільського педагогічного інституту (Кам'янець-Подільський національний університет). Стажування — Академії Середнього Заходу (1995 р., США), Академія Клаузенгоф (2003 р., Німеччина). 1996—2005 рр. — керівник прес-служби Комітету виборців України, головний редактор газети КВУ "Точка зору" та серії збірників аналітичних матеріалів "Нова влада", заступник голови правління КВУ. 2005—2006 — завідувач відділу Головної аналітичної служби Секретаріату Президента України. 2006—2009 — директор аналітичного центру "Рада". 2005—2009 — старший викладач кафедри політології Національного університету "Києво-Могилянська академія". 2013—2014 — голова Правління Комітету виборців України. 2014 — генеральний директор Комітету виборців України. Дійсний член Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАНУ при Кам'янець-Подільському національному університеті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред