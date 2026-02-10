Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютого

Енергетики попереджають, що протягом доби графіки та обсяги відключень можуть змінюватися.

Стежте за графіками та готуйтеся до можливих змін часу і тривалості відключень

Коротко:

У Дніпрі 11 лютого тричі на день обмежать подачу електроенергії

Відключення відбуваються за чергами 1.1–6.2 із різним графіком

Час та тривалість відключень можуть змінюватися протягом доби

У вівторок, 11 лютого, жителі Дніпра та Дніпропетровської області, як і всієї України, зіткнуться з обмеженнями у постачанні електроенергії. Відключення відбуватимуться протягом усієї доби, а точний час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Як повідомили в ДТЕК, постачання електроенергії обмежуватимуть тричі на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики радять мешканцям стежити за оновленнями та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням можливих відключень.

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 1.2: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 2.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 2.2: 01:30 – 11:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 3.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 3.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 14:00 – 22:30

Черга 4.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 4.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 5.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Черга 5.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 17:00, 19:00 – 24:00

Черга 6.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Черга 6.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 17:00 – 24:00

Щоб не залишитися без світла в найневідповідний момент, дніпряни можуть перевірити точний час відключень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" повідомили, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби. Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

Черга 1.1: 04:00-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00

Черга 1.2: 01:30-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-01:30, 06:30-11:30, 13:30-20:30, 22:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-01:30, 04:00-11:00, 14:00-20:30

Черга 3.1: 00:00-04:00, 08:00-13:30, 15:30-22:30

Черга 3.2: 00:00-04:00, 06:30-13:30, 15:30-22:30

Черга 4.1: 04:00-11:30, 13:30-20:30, 22:30-24:00

Черга 4.2: 00:00-04:00, 06:30-11:30, 15:30-22:30

Черга 5.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 20:30-24:00

Черга 5.2: 01:30-09:00, 11:30-19:00, 22:30-24:00

Черга 6.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00

Черга 6.2: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00

Графік для Павлограда

1 черга: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

2 черга: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Актуальні адреси та режим роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації або на nezlamnist.gov.ua.

Пункти розташовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад, працюють у робочі години та пропонують тепло, електрику, воду, підзарядку гаджетів, безкоштовний чай і місце для відпочинку.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

