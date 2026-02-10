Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютого

Руслан Іваненко
10 лютого 2026, 22:15оновлено 10 лютого, 23:18
252
Енергетики попереджають, що протягом доби графіки та обсяги відключень можуть змінюватися.
Свет, отключение
Стежте за графіками та готуйтеся до можливих змін часу і тривалості відключень / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik.com

Коротко:

  • У Дніпрі 11 лютого тричі на день обмежать подачу електроенергії
  • Відключення відбуваються за чергами 1.1–6.2 із різним графіком
  • Час та тривалість відключень можуть змінюватися протягом доби

У вівторок, 11 лютого, жителі Дніпра та Дніпропетровської області, як і всієї України, зіткнуться з обмеженнями у постачанні електроенергії. Відключення відбуватимуться протягом усієї доби, а точний час і обсяг обмежень можуть змінюватися.

Як повідомили в ДТЕК, постачання електроенергії обмежуватимуть тричі на добу відповідно до черг, визначених графіками. Енергетики радять мешканцям стежити за оновленнями та заздалегідь планувати свої справи з урахуванням можливих відключень.

відео дня

Графіки відключень від ДТЕК для кожної черги

Черга 1.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 1.2: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 2.1: 01:30 – 08:30, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 2.2: 01:30 – 11:00, 12:00 – 19:00, 22:30 – 24:00

Черга 3.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 3.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 14:00 – 22:30

Черга 4.1: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 4.2: 00:00 – 01:30, 05:00 – 12:00, 15:30 – 22:30

Черга 5.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Черга 5.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 17:00, 19:00 – 24:00

Черга 6.1: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 19:00 – 24:00

Черга 6.2: 00:00 – 05:00, 08:30 – 15:30, 17:00 – 24:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 лютого Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 лютого
    Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 11 лютого Фото: ДТЕК

Щоб не залишитися без світла в найневідповідний момент, дніпряни можуть перевірити точний час відключень за своєю адресою через спеціальну онлайн-форму на сайті ДТЕК.

Графіки відключень від ЦЕК

У диспетчерському центрі НЕК "Укренерго" повідомили, що для абонентів ЦЕК відключення відбуватимуться за встановленими чергами протягом доби. Для мешканців Павлограда, які підпадають під інший графік, діятимуть окремі спеціальні черги.

Черга 1.1: 04:00-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00

Черга 1.2: 01:30-09:00, 11:30-18:30, 20:30-24:00

Черга 2.1: 00:00-01:30, 06:30-11:30, 13:30-20:30, 22:30-24:00

Черга 2.2: 00:00-01:30, 04:00-11:00, 14:00-20:30

Черга 3.1: 00:00-04:00, 08:00-13:30, 15:30-22:30

Черга 3.2: 00:00-04:00, 06:30-13:30, 15:30-22:30

Черга 4.1: 04:00-11:30, 13:30-20:30, 22:30-24:00

Черга 4.2: 00:00-04:00, 06:30-11:30, 15:30-22:30

Черга 5.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 20:30-24:00

Черга 5.2: 01:30-09:00, 11:30-19:00, 22:30-24:00

Черга 6.1: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00

Черга 6.2: 00:00-06:30, 09:00-15:30, 18:30-24:00

Графік для Павлограда

1 черга: 00:00 - 01:00; 06:00 - 11:00; 16:00 - 21:00.

2 черга: 01:00 - 06:00; 11:00 - 16:00; 21:00 - 24:00

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Актуальні адреси та режим роботи доступні на сайті обласної військової адміністрації або на nezlamnist.gov.ua.

Пункти розташовані у приміщеннях районних військових адміністрацій, старостатів і міських рад, працюють у робочі години та пропонують тепло, електрику, воду, підзарядку гаджетів, безкоштовний чай і місце для відпочинку.

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютого
Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини за темою

Як раніше писав Главред, 11 лютого Черкасах та області за командою "Укренерго" будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла в Черкасах та області повідомило "Черкасиобленерго".

Також завтра, 11 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про те, коли не буде світла йдеться у повідомленні "Запоріжжяобленерго".

Нагадаємо, що російська окупаційна армія вкотре атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК в Одеській області.

Читайте також:

Про джерело: ДТЕК

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра свет відключення світла Відключення світла Дніпропетроська область Відключення світла в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зникло світло, пожежі та гучні вибухи: Запоріжжя під масовою атакою дронів

Зникло світло, пожежі та гучні вибухи: Запоріжжя під масовою атакою дронів

23:43Війна
Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

22:32Світ
РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:31Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

Останні новини

23:43

Зникло світло, пожежі та гучні вибухи: Запоріжжя під масовою атакою дронів

23:35

Скандал у Голлівуді: творців фільму про Меланію Трамп звинуватили в плагіаті

23:33

"Здійснилася мрія": Катя Репяхова заговорила про нову вагітність

23:24

Вирішальні постріли та дебют на трасі: розклад виступів на Олімпіаді 11 лютого

22:32

Чому документи про гарантії безпеки для України не підписані - у Трампа відповіли

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
22:21

Максим Галкін вступив у публічну суперечку - причина

22:15

Свіжі графіки для Дніпропетровщини: на скільки вимикатимуть світло 11 лютогоФото

22:05

Ситуація зі світлом змінилась - нові графіки для Черкаської області на 11 лютого

21:43

"На своєму досвіді переконався": відомий ведучий раптово звільнився з Міноборони

Реклама
21:41

Масові відключення світла в Запорізькій області: з'явились графіки на 11 лютого

21:31

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

21:14

Не на початку і не наприкінці: коли найкраще солити картоплю - ідеальний момент

20:51

"Іран теж пробував": Дуров різко відповів Росії на спроби обмежити Telegram

20:15

"УЗ" запускає спецпотяги до Дня закоханих: графік руху

19:53

Наслідки атак даються в знаки: як вимикатимуть світло у середу, 11 лютого

19:46

Для чого насправді створили маленьку кишеню на джинсах: несподіване пояснення

19:39

В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

19:26

Виконавець хіта "Смарагдове небо" одружується - подробиці

19:24

В Росії висунули нові умови для завершення війни і згадали Трампа - чого хочуть

19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

Реклама
19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

16:27

Чим протерти екран телевізора, щоб не пошкодити його: корисний лайфхак

16:24

Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

16:14

Де суворо заборонено святкувати День святого Валентина: список країн

Реклама
15:57

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

15:52

"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордономВідео

15:26

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

15:24

Кіт жінки безслідно зник: через 10 років їй зателефонували і розповіли правду

14:40

Не потрібно готувати начинку: рецепт бомбічних ситних млинців на МаслянуВідео

14:40

Кішка побачила, як дитина наближалась до сходів: її реакція вразила всіх

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 11 лютого: Ракам - поспішити, Скорпіонам - відкриття

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти