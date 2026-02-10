Рус
В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення

Юрій Берендій
10 лютого 2026, 19:39оновлено 10 лютого, 20:43
Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за контрактом під час дії воєнного стану.
В Україні різко змінили вікові межі мобілізації - кого зачепить нововведення
Зеленський підписав указ, який дає змогу проходити військову службу за контрактом чоловікам віком 60+ / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

  • Чоловіки віком 60+ зможуть підписати контракт на службу в армії
  • Контракт укладатиметься на один рік

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє чоловікам старше 60 років проходити військову службу за контрактом. Про це йдеться на сайті Офісу президента України.

Згідно з документом, громадян віком від 60 років під час дії воєнного стану можна приймати на службу за річним контрактом, який за потреби може бути продовжений ще на один рік.

відео дня

Указ передбачає, що для укладення контракту необхідна придатність за станом здоров’я, підтверджена військово-лікарською комісією, а також письмова згода командира військової частини.

"Під час дії воєнного стану для потреб Збройних Сил України на підставі листа (письмової згоди) від командира військової частини на військову службу за контрактом можуть бути прийняті особи віком від 60 років, визнані ВЛК придатними до військової служби за станом здоров’я", — йдеться в указі.

Для прийому на військову службу громадяни віком 60+ мають подати відповідні заяви та письмові згоди командирів військових частин до центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання або перебування.

Кандидати-офіцери віком 60+ перед укладенням контракту проходять додаткове погодження в Генштабі ЗСУ до того, як командир надає письмову згоду.

"Особам, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, лист (письмову згоду) командира військової частини на укладення контракту надається виключно після погодження в установленому порядку кандидата Генштабом ЗСУ", — йдеться в указі.

Також зазначається, що після припинення або скасування воєнного стану контракти для осіб 60+ автоматично розриваються, а військовослужбовців звільняють зі служби.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Ступені придатності до військової служби / Інфографіка: Главред

Кого можуть мобілізувати 60+ - які умови вступу до армії 60+

Як раніше повідомляв Главред, в Україні почав діяти закон, який надає чоловікам віком від 60 років можливість добровільно укладати контракт і проходити військову службу. Про те, на яких посадах можуть служити громадяни цієї вікової категорії, в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Він зазначив, що навіть у старшому віці люди здатні бути корисними для армії за умови наявності мотивації та належного стану здоров’я, оскільки для них можуть знайтися відповідні завдання.

"Збройним Силам потрібні фахівці, наприклад, ремонтних спеціальностей, водії різних категорій, водії, які з допуском для перевезення пально-мастильних речовин, небезпечних вантажів, боєприпасів. Це все категорії, які не під силу 18-річним хлопцям. Це можуть бути лікарі, це можуть бути працівники середнього, молодшого лікарського персоналу, які також потрібні у військових госпіталях, де не укомплектовані посади. Чому людина в 60 не може прийти й на рік чи два підписати контракт та виконувати таку роботу? Звісно, може. Якихось там суперкондицій для такої роботи не потрібно", - додав він.

Чи будуть чоловіки віком 60+ брати участь у бойових діях

При цьому Гнатов наголосив, що добровольців віком 60+ не залучатимуть до штурмових підрозділів, однак вони можуть виконувати інші функції, які не потребують значних фізичних навантажень.

За його словами, серед військових неодноразово траплялися офіцери, сержанти та солдати такого віку, зовнішній вигляд і фізична форма яких не відповідали їхнім рокам.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні досі не сформована системна державна політика щодо підготовки та продовження мобілізації, зазначив народний депутат від "Слуги народу" Руслан Горбенко.

Військовослужбовці за програмою "Контракт 18–24" повинні мати гарантоване право на відстрочку. Про це повідомив 10 лютого міністр оборони України Михайло Федоров.

При цьому військові та працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не мають законних підстав затримувати громадян або утримувати їх у приміщеннях ТЦК та СП, наголосив під час засідання Тимчасової слідчої комісії Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Інші новини:

Про джерело: Офіс Президента України

Офіс Президента України (ОПУ) — постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991—2005, 2010—2019), Секретаріат Президента України (2005—2010), пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

мобілізація війна в Україні Володимир Зеленський демобілізація мобілізація в армію новини України
Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

