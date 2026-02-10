Група Алібі випустила легендарний трек українською мовою

Українська група "Алібі" перевипустила свій легендарний хіт "Табу".

Група "Алібі" перевипустила свій легендарний трек / Колаж Главред, фото Instagram/anna_zavalskaya

Дівочий поп-дует Алібі, який мав шалений успіх в Україні та за її межами, заспівав свій легендарний хіт "Табу" українською мовою.

Сестри Анна і Ангеліна Завальські під продюсуванням свого батька підкорювали найкращі концертні майданчики і саме цей хіт можна вважати візитною карткою дуету.

Тепер же трек звучить українською мовою. Радісною новиною на своїй сторінці в Instagram поділилася Анна Завальська. Вона повідомила, що прем'єра пісні відбудеться вже через 10 днів.

Алібі були дуже популярними / Фото: Instagram/Анна Завальська

"10 днів до прем'єри! Пам'ятаєте? Давайте занурюватися в спогади. Табу. 20.02 на всіх музичних платформах", - анонсувала прем'єру вона.

Алібі і Цекало

Раніше артистки ділилися тим, як їм колись погрожував російський продюсер українського походження Олександр Цекало. Уродженець Києва на той час працював у країні-окупанті і мав там великий вплив. Він почав набиватися до дуету в друзі - запрошував на виступи та інші проекти. Однак маска добродія дуже швидко злетіла з Цекало, і він почав погрожувати Алібі крахом кар'єри. Це сталося після того, як артистки відмовили йому у використанні пісні "Ісповідь" у серіалі, який на той момент знімав продюсер: він хотів пісню Завальських, але у виконанні інших артистів.

Про групу "Алібі" Алібі - український музичний дует, датою народження якого вважається 6 квітня 2001 року. Учасниці дуету - рідні сестри Анна Завальська та Ангеліна Завальська. За повідомленням ряду ЗМІ, група розпалася в квітні 2012 року, що, однак, спростовується самими сестрами Завальськими. Зокрема, в травні 2012 року вони були ведучими та учасницями IX шоу-програми нагородження переможців конкурсу торгових марок "Фаворити Успіху". Спочатку у творчості дуету брав участь композитор, виконавець і саунд-продюсер Дмитро Климашенко. За час роботи з Климашенком група випустила два сингли: "Алібі" (саме він став вирішальним для назви групи) і "На Різдво", записала два відеокліпи: "Алібі" і "Дві сльози", а також альбом "Дві сльози".

