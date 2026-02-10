РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці - NYT

Захоплення Гуляйполя, Покровська та Мирнограда дасть Росії опору для розміщення військ та організації логістики для майбутніх наступальних операцій.

РФ може захопити три важливі міста в найближчі місяці / Колаж: Главред, фото: 47 ОМБр, 22 ОМБр

Що написано в матеріалі The New York Times:

Окупація трьох міст може стати новими важелями впливу в переговорах

Сили оборони України утримують лише кілька будівель у Гуляйполі

Україна зосередилася на обороні Покровська і Мирнограда

Понад рік окупанти ведуть шалені бої на сході України, намагаючись завершити захоплення трьох стратегічно важливих міст - Гуляйполя, Покровська та Мирнограда. На думку експертів, у найближчі тижні або місяці росіяни зможуть досягти своєї мети. Про це пише The New York Times.

Відзначається, що захоплення цих трьох міст дасть Росії опору для розміщення військ і організації логістики для майбутніх наступальних операцій. Також окупація трьох міст може стати новими важелями впливу в мирних переговорах.

Експерти заявили в розмові зі ЗМІ, що Кремлю навряд чи вдасться швидко перетворити ці завоювання на подальшу територіальну експансію. При тому, що протягом останнього року росіяни досить повільно просувалися на фронті.

Проте, як зазначають експерти, захоплення Гуляйполя, Покровська і Мирнограда може посилити аргумент РФ перед США про те, що її подальше просування нібито неминуче. Це може призвести до посилення тиску на Україну з боку США з метою укладення мирної угоди.

Росія наближається до захоплення Гуляйполя

У виданні зазначили, що Гуляйполе в Запорізькій області протягом багатьох років було опорним пунктом на цій ділянці фронту. Згідно з картами бойових дій, а також словами командира Першого окремого штурмового полку ЗСУ Дмитра Філатова, місто вже майже повністю перебуває під контролем Росії.

Філатов розповів журналістам, що Сили оборони України утримують кілька будівель у Гуляйполі. Проте, більша частина міста перебуває під контролем противника.

Експерти в розмові з журналістами висловили побоювання, що захоплення Гуляйполя може призвести до того, що росіяни посилять удари по Запоріжжю. За їхніми словами, обласний центр опиниться в зоні досяжності невеликих ударних дронів, що піддасть жителів цілодобовим повітряним ударам.

Ситуація в Покровську та Мирнограді

У виданні додали, що в Донецькій області Україна зосередилася на обороні Покровська і Мирнограда. Розміщення військ у цих районах у поєднанні з використанням сучасних дронів уповільнило наступ росіян.

Журналісти нагадали, що в січневому звіті Центру стратегічних і міжнародних досліджень йшлося про те, що за півтора року наступу на Покровськ і Мирноград окупанти просувалися вперед всього на 70 метрів на день. Також, згідно зі звітом, з 2024 року РФ захопила менше 1,5% території України.

Крім того, в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень підрахували, що в 2025 році втрати Росії склали близько 415 000 убитими, пораненими і зниклими безвісти. Вони з'ясували, що більшу частину втрат РФ понесла в боях за Покровськ і Мирноград.

Експерти в розмові з журналістами підкреслили, що РФ впевнена в тому, що переживе Україну у війні на виснаження, покладаючись на постійне поповнення військ. Вони додали, що в разі захоплення Покровська і Мирнограда росіяни зможуть використовувати ці міста як укриття для операторів дронів і використовувати найближчі дороги для оптимізації логістики.

Військові експерти запевнили, що захоплення Покровська і Мирнограда дасть РФ плацдарм для просування на північ і досягнення своєї мети по захопленню всієї Донецької області, близько трьох чвертей якої вона вже контролює. За їхніми словами, основною метою може стати Костянтинівка, яка є південними воротами ланцюга міст, що утворюють останній великий оборонний пояс України в області.

Яка зараз ситуація на фронті – думка військового

Як писав Главред, російські війська істотно втратили темп наступальних дій на фронті і зараз демонструють найнижчі показники з початку повномасштабного вторгнення. Таку оцінку дав бригадний генерал, командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляють Факти.

За його словами, українські військові свідомо створюють для противника ситуацію, в якій подальші наступальні дії стають безперспективними.

"Мета України полягає в тому, щоб позбавити Росію можливості вести наступ на фронті, що дозволить переходити до переговорів з більш вигідних позицій", - зазначив Білецький.

Водночас експерт зазначив, що російські війська сподіваються на зимовий період для відновлення темпів атак.

Ситуація на фронті – новини по темі

Як писав Главред раніше, Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області.

Крім того, російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширюють заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Водночас у Збройних силах України ці твердження спростували і пояснили реальний стан справ на фронті.

Нагадаємо, що ситуація на Покровському напрямку продовжує погіршуватися. Аналітики DeepState повідомляють, що російські підрозділи намагаються просунути піхоту в північну частину Покровська, паралельно вивозячи тіла загиблих військових, переодягнувшись у цивільний одяг.

