На столі - чотири документи: у США розповіли, що обговорюють на мирних переговорах

Анна Ярославська
24 грудня 2025, 08:39
Вашингтон намагається зрозуміти межі поступок Росії.
Метью Вітакер, мирні переговори
Метью Вітакер розкрив деталі мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Головні тези:

  • США намагаються визначити, на які поступки готова піти РФ
  • Сторони ближче до миру, ніж будь-коли раніше, проте "м'яч на боці Росії"
  • Трамп готовий довести мирні зусилля до кінця попри складнощі

На мирних переговорах щодо завершення війни в Україні сторони зараз обговорюють чотири документи. Вашингтон намагається зрозуміти, на що максимально готова піти країна-агресор РФ. Деталі розкрив в інтерв'ю Fox News посол США при НАТО Метью Вітакер.

Під час бесіди ведуча нагадала слова віцепрезидента США Джей Ді Венса, який заявив, що він не може з упевненістю сказати, що буде досягнуто миру. Зараз багато що залежить від Кремля.

"Я думаю, є хороша ймовірність того, що ми до нього (миру - ред.) прийдемо. Я думаю, є хороша ймовірність, що ми до нього не прийдемо. Тут, звісно, не вистачає якихось ознак того, що Росія згодна з чимось із того, що обговорюється за столом переговорів у Маямі", - говорив Венс.

Коментуючи заяву віцепрезидента США, Вітакер сказав, що сторони зараз дійсно близькі до миру, як ніколи. Однак м'яч зараз дійсно на боці Росії.

Посол США при НАТО зазначив, що зараз на столі лежать чотири документи, які обговорюються в режимі реального часу.

"Це мирний план із 20 пунктів, а також свого роду багатосторонні гарантії безпеки, гарантії безпеки від США, а також план економічного зростання і процвітання після встановлення миру", - розповів Вітакер.

За його словами, Вашингтон зараз добре розуміє, чого хоче Україна. Але водночас у США намагаються зрозуміти, на що максимально готова піти Росія.

"Я маю на увазі, що вони продовжують вночі наносити масовані удари по Україні. Я маю на увазі, що це певною мірою говорить саме за себе", - заявив посол.

Вітакер підкреслив, що Росія - це єдина сторона, яка не заявила, що вона стурбована кількістю втрат.

"У чому президент Трамп справді хороший, (що - ред.) навіть попри весь хаос... він усе ще готовий довести мирну угоду до кінця і подивитися, чи є така можливість. І я думаю, що в цей момент, коли ми вступаємо в різдвяний сезон і всі святкуємо з нашими сім'ями, ми просто повинні молитися про мир", - резюмував дипломат.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, 20-21 грудня в Маямі відбувся черговий раунд переговорів з досягнення мирної угоди з українською та російською сторонами, а також з європейськими партнерами. Спецпосланець президента США Стів Віткофф розповів про результати.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, діалог відбувається складний, а самі переговори є багатосторонніми. Глава ГУР особисто бере участь у мирних переговорах і може оцінити наміри США, "зчитуючи тонкі сигнали і відкриті вимоги команди Білого дому".

22 грудня віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що він отримав оновлену інформацію від переговірників.

"Тому прорив, якого, на мою думку, ми досягли, полягає в тому, що всі питання насправді винесені на поверхню", - сказав він.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Чи є шанси на укладення мирної угоди: думка політолога

Директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов вважає, що не варто очікувати від грудневих мирних переговорів сенсаційних або доленосних рішень.

За його оцінкою, президент Володимир Зеленський поки що не готовий приймати умови, які просуває команда Трампа. Така позиція несе для нього серйозні ризики на тлі складної ситуації на фронті, проблем із фінансуванням і корупційних скандалів. Точок тиску на українського президента зараз більш ніж достатньо.

Золотарьов вважає малоймовірним підписання будь-яких угод до кінця року, хоча повністю виключати таку можливість не можна. Припинення вогню, за його оцінкою, з більшою ймовірністю можливе не раніше 2026 року. При цьому уникнути територіальних втрат Україні, ймовірно, не вдасться, а в разі продовження бойових дій лінія фронту може зміститися ще далі на захід.

"Є логіка намірів, а є сила обставин. І сьогодні сила обставин сильніша", - сказав політолог Главреду.

Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

