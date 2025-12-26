'Без України': Путін розповів про плани США і РФ щодо Запорізької АЕС

Сторони нібито розглядають постачання електроенергії в Україну, але це не все.

Путін заявив про зацікавленість США у спільному управлінні ЗАЕС без участі України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

США нібито зацікавлені у спільному з РФ управлінні ЗАЕС без участі України

За словами Путіна, мериканська сторона проявляє інтерес до розміщення майнінгу

Інформація прозвучала під час зустрічі Путіна з представниками бізнесу

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що США зацікавлені в організації майнінгу на Запорізькій АЕС і спільному управлінні об'єктом за участю американців, але без України. Про це пише російське видання Коммерсантъ з посиланням на джерела.

За даними журналістів, на зустрічі з представниками бізнесу Путін згадав ситуацію навколо Запорізької АЕС. За його словами, зі США "обговорюється питання про спільне управління об'єктом без участі України".

За словами російського диктатора, американська сторона нібито зацікавлена в організації майнінгу на ЗАЕС.

"Водночас з ініціативи США сторони розглядають постачання електроенергії в Україну. Окремо глава держави нагадав, що українські фахівці продовжують працювати на станції, однак тепер вони мають російські паспорти", - йдеться в повідомленні.

Детальніше про інші вимоги Путіна читайте в матеріалі: Чого хоче Путін від України: росЗМІ розкрили деталі переговорів зі США.

Мирний план і доля Запорізької АЕС

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський оприлюднив основні пункти угоди, яку Україна, США та Росія обговорюють уже другий місяць. Мирний план налічує 20 пунктів. Крім базового документа є також і окремі додатки за напрямками.

Згідно з опублікованим планом, Запорізька атомна електростанція експлуатуватиметься спільно трьома країнами - Україною, США, РФ.

На початку грудня 2025 року президент Володимир Зеленський категорично відкинув можливість передачі будь-яких українських територій у межах американської мирної ініціативи. Також Київ заявляв про неможливість функціонування Запорізької АЕС без українського контролю.

Що відомо про Запорізьку АЕС / Інфографіка: Главред ​

Захоплення Росією Запорізької АЕС

Запорізька АЕС - найбільша атомна станція в Європі. Об'єкт розташований поблизу Енергодара на лівому березі Дніпра.

Російські війська захопили ЗАЕС під час вторгнення на Україну. Станція разом із містом-супутником Енергодаром перейшла під контроль окупантів під час бойових дій 3-4 березня 2022 року.

У березні 2025 року пресслужба російського МЗС заявила, що Запорізька атомна електростанція, яку окупувала РФ, нібито є "російським ядерним об'єктом". Там заявили, що Кремль не передасть ЗАЕС жодній іншій державі.

Зеленський раніше заявляв, що МАГАТЕ не погодиться на експлуатацію Запорізької АЕС поза українською енергосистемою попри спроби Росії домогтися протилежного. Він підкреслив, що станція є українською та Україна не дозволить її експлуатацію окупантами.

У рамках вирішення питання про завершення війни в Україні Вашингтон розглядав ідею нейтральної території навколо Запорізької атомної електростанції.

Чи вийде у РФ запустити ЗАЕС: думка експерта

Президент Центру глобалістики Стратегія ХХІ, експерт із міжнародних енергетичних відносин і безпеки Михайло Гончар заявляв, що Росія хотіла перезапустити всі шість енергоблоків ЕАЕС, але гіпотетично максимум можуть запрацювати лише два, а, можливо, й один.

"Але не вийшло це в Росії тоді, не вийде і зараз. Оскільки питання не лише в тому, що перед перезапуском потрібно виконати великий комплекс робіт. А протягом останніх трьох років енергоблоки функціонували (навіть не працювали) в аномальному режимі. Тому питання ядерної безпеки тут має першочергове значення, і окупанти самі це наголошують", - сказав Гончар під час чату на Главреді.

Про персону: Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) — український експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор часопису "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював енергетичні програми і київське представництво "Номос-Енергія" аналітичного центру "Номос", а у 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор часопису "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор та редактор низки книг та публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і у Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року — член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова та Центру дослідження Росії.

