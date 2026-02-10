Названо причину несподіваної смерті 'мами Кевіна' - Кетрін О'Хара

Коротко:
- Від чого померла Кетрін О'Хара
- Який був основний діагноз
30 січня у віці 71 року померла канадська та американська актриса, режисерка і сценаристка Кетрін О'Хара, найбільш відома роллю мами головного героя фільмів "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку".
Видання Page Six повідомило причини смерті легендарної актриси. Виявилося, що Кетрін О'Хара померла від тромбу в легенях.
За даними Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія. Тим часом, основною причиною був рак прямої кишки.
У понеділок видання повідомило, що, згідно зі свідоцтвом про смерть, О'Хара була кремована, а її останки були передані чоловікові Бо Велчу.
Хоча її стан перед смертю залишався неясним, О'Хара страждала рідкісним захворюванням, яке називається situs inversus, при якому розташування внутрішніх органів є дзеркальним відображенням нормальної анатомії, згідно з даними NIH.
Цей стан зазвичай нешкідливий, але може ускладнити діагностику майбутніх ускладнень, оскільки симптоми можуть проявлятися по-різному у людей з дзеркальними органами. Після її смерті джерело повідомило Daily Mail, що вона, можливо, знала, "що станеться", але "багато хто з близьких О'Хари не знали про її стан в останні дні".
Джерела повідомили виданню, що деякі друзі були в "повній шоці" від її смерті.
Комедіантка мала плідну кар'єру, вона прославилася завдяки ролям у таких культових фільмах, як "Бітлджус", "Один вдома" і "Один вдома 2", а також у телешоу "Шіттс-Крік". Зовсім недавно вона знялася в "Останніх з нас" разом з Педро Паскалем і в "Студії" з Сетом Рогеном.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред розповідав, що Іво Бобул почав зустрічатися зі своєю четвертою дружиною ще під час шлюбу з Лілією Сандулесою.
Раніше також стало відомо, що український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.
Вас також може зацікавити:
- Укусили: померла молода і талановита зірка "Голосу"
- "Від голоду і холоду": трагічно помер легендарний український кінооператор
- "Культурний орієнтир": помер фронтмен відомої американської рок-групи
Що таке "Один вдома"?
"Один вдома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейних комедійних фільмів серії: "Один вдома" (1990) і "Один вдома 2: Загублений в Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Всього під назвою "Один вдома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні гри і новелізація першого фільму.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред