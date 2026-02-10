Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

Олена Кюпелі
10 лютого 2026, 18:04
53
Виявилося, що у актриси був рідкісний синдром.
Названо причину несподіваної смерті 'мами Кевіна' - Кетрін О'Хара
Кетрін О'Хара страждала від раку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Коротко:

  • Від чого померла Кетрін О'Хара
  • Який був основний діагноз

30 січня у віці 71 року померла канадська та американська актриса, режисерка і сценаристка Кетрін О'Хара, найбільш відома роллю мами головного героя фільмів "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Видання Page Six повідомило причини смерті легендарної актриси. Виявилося, що Кетрін О'Хара померла від тромбу в легенях.

відео дня

За даними Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія. Тим часом, основною причиною був рак прямої кишки.

Кетрін О'Хара
Кетрін О'Хара була улюбленицею багатьох / фото: imdb.com

У понеділок видання повідомило, що, згідно зі свідоцтвом про смерть, О'Хара була кремована, а її останки були передані чоловікові Бо Велчу.

Хоча її стан перед смертю залишався неясним, О'Хара страждала рідкісним захворюванням, яке називається situs inversus, при якому розташування внутрішніх органів є дзеркальним відображенням нормальної анатомії, згідно з даними NIH.

Цей стан зазвичай нешкідливий, але може ускладнити діагностику майбутніх ускладнень, оскільки симптоми можуть проявлятися по-різному у людей з дзеркальними органами. Після її смерті джерело повідомило Daily Mail, що вона, можливо, знала, "що станеться", але "багато хто з близьких О'Хари не знали про її стан в останні дні".

Кетрін О'Хара
Внутрішні органи Кетрін О'Хара були розташовані дзеркально / ua.depositphotos.com

Джерела повідомили виданню, що деякі друзі були в "повній шоці" від її смерті.

Комедіантка мала плідну кар'єру, вона прославилася завдяки ролям у таких культових фільмах, як "Бітлджус", "Один вдома" і "Один вдома 2", а також у телешоу "Шіттс-Крік". Зовсім недавно вона знялася в "Останніх з нас" разом з Педро Паскалем і в "Студії" з Сетом Рогеном.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред розповідав, що Іво Бобул почав зустрічатися зі своєю четвертою дружиною ще під час шлюбу з Лілією Сандулесою.

Раніше також стало відомо, що український співак і ректор Київського національного університету культури і мистецтв Михайло Поплавський більше не обійматиме свою посаду.

Вас також може зацікавити:

Що таке "Один вдома"?

"Один вдома" - американська різдвяна комедійна медіафраншиза, що з'явилася на хвилі успіху перших двох сімейних комедійних фільмів серії: "Один вдома" (1990) і "Один вдома 2: Загублений в Нью-Йорку" (1992), повідомляє Вікіпедія. Всього під назвою "Один вдома" вийшло шість фільмів, три комп'ютерні гри і новелізація першого фільму.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:11Україна
Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:42Економіка
Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:41Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Останні новини

19:11

У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію – подробиці

19:10

Як "плівки Епштейна" сколихнули світПогляд

18:51

Тарифи на воду рахуватимуть по-новому: Рада ухвалила закон, що відомо

18:47

$70 мільйонів на рік і таємна кімната з золотом: куди зникли скарби ОстрозькихВідео

18:31

"Нафіг тобі це": Мозгова розкритикувала Руслану через LaudВідео

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
18:26

Група Алібі випустила легендарний трек українською мовоюВідео

18:23

Мороз і ожеледиця: у середу в Харкові знову буде небезпечно

18:15

Топ-3 токсичні звички, які можуть зруйнувати навіть найміцніші стосунки

18:04

Названо причину несподіваної смерті "мами Кевіна" - Кетрін О'Хара

Реклама
17:51

На тлі нескінченних сварок: Лорак з чоловіком пішли на крайні заходи

17:45

Може вмістити Статую Свободи: де знаходиться одне з найменших, але найглибших озер планети

17:42

Євро б’є рекорд, а долар слабшає: НБУ оновив курс валют на 11 лютого

17:41

Цілі та дата удару визначені: українців попередили про масовану атаку РФ

17:21

"Мобресурс на півтора року": нардеп розповів про перспективу "бусифікації" в Україні

17:11

НАБУ перетворилася на інструмент збору компромату та контролю над елітами, – експерт

16:59

"Таким обманом": Сандулеса згадала про дружину Бобула, яка 5 років була коханкою

16:54

Кіно на 14 лютого: топ-5 романтичних комедій до Дня святого Валентина

16:51

Путін піде на поступки, все вирішить один нюанс: розкрито сценарій завершення війни

16:27

Чим протерти екран телевізора, щоб не пошкодити його: корисний лайфхак

16:24

Чому 11 лютого не можна сваритися з рідними: яке церковне свято

Реклама
16:14

Де суворо заборонено святкувати День святого Валентина: список країн

15:57

Розвідка "злила" план РФ на мирні переговори - що Кремль хоче отримати від України

15:52

"Два важливих рішення": Ксенія Мішина з'явилася з сином за кордономВідео

15:26

2 українські слова, які неможливо перекласти жодною мовою - що вони означають

15:24

Кіт жінки безслідно зник: через 10 років їй зателефонували і розповіли правду

14:40

Не потрібно готувати начинку: рецепт бомбічних ситних млинців на МаслянуВідео

14:40

Кішка побачила, як дитина наближалась до сходів: її реакція вразила всіх

14:32

Родичі військового, якого вважали загиблим, мають повернути 15 млн гривень

14:20

Вічно незадоволені: астрологи назвали знаки зодіаку, які люблять скаржитися

14:19

Картопля не проростатиме до літа, якщо біля неї покласти один продукт: лайфхак

14:17

Гороскоп Таро на завтра, 11 лютого: Ракам - поспішити, Скорпіонам - відкриття

14:07

Таємна мова козацьких знамен: що насправді означають півмісяць і зірка

13:58

Поплавський більше не ректор Університету Культури: хто поки зайняв його місце

13:56

Гороскоп на завтра 11 лютого: Ракам - великий виклик, Терезам - сюрприз

13:52

"Повернулися з перемогою": розкрита позицію Нурлана Сабурова щодо війниВідео

13:42

Може померти: мовчун Ігор Ніколаєв зважився на відчайдушний крок

13:18

"Не варто надягати рожеві окуляри": експерт розповів, що очікує Україну до травня

13:17

Міноборони доопрацювало законопроєкт про право на відстрочку - деталі

13:12

"Мені дуже шкода": у Наді Дорофєєвої серйозні проблеми зі здоров'ям

12:59

Важить 47 кг: популярна російська актриса помирає від раку

Реклама
12:52

Чи може Україна провести вибори та референдум в травні: експерт вказав на нюанс

12:26

Зрадниця Ані Лорак стала невпізнанною і показала новий імідж - деталі

12:20

"Красиві дівчатка": Віра Брежнєва показала три покоління родини

12:07

Морози відступлять: синоптикиня попередила про різку зміну погоди на Житомирщині

12:06

Урок для України: як злиденний Сінгапур став економічним дивом

11:56

Що одягнути на День святого Валентина: 5 привабливих ідей від Андре Тана

11:55

На Олімпіаді-2026 розгорівся скандал через шолом українського скелетоніста

11:45

Київ пережив найсильніші морози: коли в столицю прийде відлига - синоптик

11:26

Тодоренко спеціально отруїла людину: що сталося

11:20

Трендові кросівки 2026: топ-3 пари для елегантних образів на щоденьВідео

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийОлена ЗеленськаПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти