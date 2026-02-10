Названо причину несподіваної смерті 'мами Кевіна' - Кетрін О'Хара

Виявилося, що у актриси був рідкісний синдром.

Кетрін О'Хара страждала від раку / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube

Від чого померла Кетрін О'Хара

Який був основний діагноз

30 січня у віці 71 року померла канадська та американська актриса, режисерка і сценаристка Кетрін О'Хара, найбільш відома роллю мами головного героя фільмів "Один вдома" і "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку".

Видання Page Six повідомило причини смерті легендарної актриси. Виявилося, що Кетрін О'Хара померла від тромбу в легенях.

За даними Департаменту охорони здоров'я округу Лос-Анджелес, безпосередньою причиною смерті стала легенева емболія. Тим часом, основною причиною був рак прямої кишки.

Кетрін О'Хара була улюбленицею багатьох / фото: imdb.com

У понеділок видання повідомило, що, згідно зі свідоцтвом про смерть, О'Хара була кремована, а її останки були передані чоловікові Бо Велчу.

Хоча її стан перед смертю залишався неясним, О'Хара страждала рідкісним захворюванням, яке називається situs inversus, при якому розташування внутрішніх органів є дзеркальним відображенням нормальної анатомії, згідно з даними NIH.

Цей стан зазвичай нешкідливий, але може ускладнити діагностику майбутніх ускладнень, оскільки симптоми можуть проявлятися по-різному у людей з дзеркальними органами. Після її смерті джерело повідомило Daily Mail, що вона, можливо, знала, "що станеться", але "багато хто з близьких О'Хари не знали про її стан в останні дні".

Внутрішні органи Кетрін О'Хара були розташовані дзеркально / ua.depositphotos.com

Джерела повідомили виданню, що деякі друзі були в "повній шоці" від її смерті.

Комедіантка мала плідну кар'єру, вона прославилася завдяки ролям у таких культових фільмах, як "Бітлджус", "Один вдома" і "Один вдома 2", а також у телешоу "Шіттс-Крік". Зовсім недавно вона знялася в "Останніх з нас" разом з Педро Паскалем і в "Студії" з Сетом Рогеном.

