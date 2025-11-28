Рус
Лідери ЄС не знали про мирний план Трампа до його витоку в пресу - NYT

Анна Ярославська
28 листопада 2025, 07:49
Фрідріх Мерц був вражений як змістом мирного плану, так і способом, у який про нього дізнався.
Зеленський, Мерц
Лідери ЄС дізналися про зміст мирного плану Трампа зі ЗМІ - NYT / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Коротко:

  • Європейські лідери не очікували, що мирний план виявиться настільки вигідним для Росії
  • Лідери ЄС почали готувати власний мирний план
  • У ЄС вважають зміни американського плану дипломатичною перемогою Європи

Глави багатьох держав Європейського Союзу дізналися про зміст мирного плану президента США Дональда Трампа після того, як преса оприлюднила 28 його пунктів. Зміст плану був тривожним з точки зору Європи. Про це пише The New York Times із посиланням на 16 чиновників, які говорили на умовах анонімності.

Одним із тих, хто дізнався про мирні положення зі ЗМІ був канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Він був вражений як змістом цього плану, так і способом, у який про нього дізнався. Його команді довелося кілька разів зв'язуватися з президентом Трампом, щоб домовитися про телефонну розмову в п'ятницю ввечері з ним для отримання пояснень.

"Високопоставлені європейські чиновники знали, що адміністрація Трампа працювала над якимось планом, але не очікували, що він буде настільки вигідним для Росії. Коли план сплив на поверхню, вони зрозуміли, що Європа була виключена з зусиль адміністрації Трампа, спрямованих на припинення найбільшої наземної війни на континенті з часів Другої світової війни", - йдеться у статті.

Після цього було організовано зустріч лідерів Євросоюзу на полях саміту "Великої двадцятки" та проведено зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж Європа розробила власний мирний план.

Спочатку у Вашингтоні ігнорували ЄС, проте дипломати змогли вплинути на позицію державного секретаря США Марко Рубіо під час переговорів у Женеві.

Автори матеріалу також зазначили, що оскільки початковий мирний план США вдалося змінити, то в Європі вважають це перемогою.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, США і Україна просунулися в питанні узгодження плану закінчення війни, проте ключові розбіжності все ще залишаються невирішеними, і кінцевий текст документа поки що не сформований. Про це повідомляє CNN з посиланням на українське джерело, знайоме з ходом переговорів.

Президент США Дональд Трамп головну поступку з боку РФ.

Також Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

27 листопада глава РФ Володимир Путін погодився працювати над американським планом закінчення війни та назвав умову завершення бойових дій проти України. За словами Путіна, наступного тижня американська делегація має прибути до Москви для подальших консультацій.

Тим часом глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не поступатиметься своїми територіями заради миру. За його словами, зараз Україна готова обговорювати тільки визначення лінії розмежування територій.

Будь-який із 28 пунктів мирного плану викликає шок: думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко прокоментував "мирний план" Дональда Трампа.

"Який із 28 пунктів не візьми - хапаєшся за голову", - сказав Огризко в інтерв'ю Главреду.

"Який пункт не візьми, це вимога, прописана в Росії, і з цим чомусь погодилася американська адміністрація. Це типовий варіант примусу жертви до миру і запрошення агресора до нового витка агресії через певний період часу. Приводи агресору не потрібні, він знайде їх сам", - сказав дипломат.

