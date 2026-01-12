Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

Читайте більше:
15 січня Україна вперше представить 10 пісень, які у фіналі Національного відбору на Євробачення-2026 боротимуться за право представити Україну на конкурсі у Відні, Австрія, у травні. Сам Нацвідбір відбудеться 7 лютого.
На даний момент з 35 країн-учасниць з конкурсантами і піснями визначилися лише три, але це не заважає букмекерам робити перші прогнози, хто стане переможцем Євробачення-2026. Примітно, що трійка лідерів, до якої входить Україна, за тиждень не змінилася. Однак у першій десятці відбулося помітне переміщення.
Так, з п'ятого місця Італія піднялася на четверте, а Люксембург з топ-5 витіснив Фінляндію на позицію нижче. Також зараз в десятці Норвегія, Болгарія, Бельгія і Франція.
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
