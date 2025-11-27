Компромат на Трампа могли 'злити' росіянам - дипломат розкрив нові деталі

Країна-агресорка Росія може шантажувати Трампа інформацією, яку могла отримати від Епштейна, припустив Огризко.

Росіяни намагаються шантажувати Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Епштейн, ймовірно, міг передати Кремлю компромат на Трампа

США не хочуть опинитись у залежності від Путіна

Трамп може призупинити продаж зброї для України, але це буде тимчасове рішення

Якщо Україна відмовиться від американського мирного плану, адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати зупинити продаж зброї для України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

"Тут ми знову повертаємося до "плівок Епштейна", тому що все більше людей відзначають, що ця психічно неврівноважена людина передала певну інформацію про Трампа в російський КДБ-ФСБ, і саме цим Росія може зараз шантажувати Трампа", - вказав він. відео дня

Огризко підкреслив, що США не мають наміру опинитися в залежності від Путіна, який рано чи пізно становитиме загрозу і для самих Сполучених Штатів. Якщо Трамп цього не усвідомлює, то відповідальні американські політики, включно з частиною республіканців, це добре розуміють.

За його словами, навіть якщо Трамп прагнутиме робити різкі чи непродумані кроки, усередині Республіканської партії існує спротив, з яким йому доведеться зважатися. Крім того, близько 60% громадян США підтримують подальшу допомогу Україні, і Трамп не може повністю ігнорувати цю позицію виборців.

"Тому можуть бути просто погрози з боку Трампа, він може навіть призупинити на 10 днів або два тижні продаж зброї, але потім все "повернеться на круги своя". Тому що такий план ні Україна, ні Європа не приймуть", - резюмує дипломат.

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий висловився щодо спроб нав’язати Україні невигідне перемир’я.

Він наголосив, що для України не існує варіанту погодитися на подібний "план", адже це означало б відмову від шансу на виживання — фактично згоду на власне знищення. Поки країна продовжує опір, вона зберігає можливість вижити.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Сполучені Штати цього тижня продовжать узгоджувати спільний план завершення війни, розвиваючи напрацювання, досягнуті під час зустрічей у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко різко висловився проти так званого американського плану припинення війни.

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив про готовність працювати над мирним планом США.

Про персону: Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

