Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

Юрій Берендій
27 листопада 2025, 21:25
183
Країна-агресорка Росія може шантажувати Трампа інформацією, яку могла отримати від Епштейна, припустив Огризко.
Компромат на Трампа могли 'злити' росіянам - дипломат розкрив нові деталі
Росіяни намагаються шантажувати Трампа / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України

Про що сказав Огризко:

  • Епштейн, ймовірно, міг передати Кремлю компромат на Трампа
  • США не хочуть опинитись у залежності від Путіна
  • Трамп може призупинити продаж зброї для України, але це буде тимчасове рішення

Якщо Україна відмовиться від американського мирного плану, адміністрація президента США Дональда Трампа може спробувати зупинити продаж зброї для України. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру досліджень Росії, ексміністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко.

"Тут ми знову повертаємося до "плівок Епштейна", тому що все більше людей відзначають, що ця психічно неврівноважена людина передала певну інформацію про Трампа в російський КДБ-ФСБ, і саме цим Росія може зараз шантажувати Трампа", - вказав він.

відео дня

Огризко підкреслив, що США не мають наміру опинитися в залежності від Путіна, який рано чи пізно становитиме загрозу і для самих Сполучених Штатів. Якщо Трамп цього не усвідомлює, то відповідальні американські політики, включно з частиною республіканців, це добре розуміють.

За його словами, навіть якщо Трамп прагнутиме робити різкі чи непродумані кроки, усередині Республіканської партії існує спротив, з яким йому доведеться зважатися. Крім того, близько 60% громадян США підтримують подальшу допомогу Україні, і Трамп не може повністю ігнорувати цю позицію виборців.

"Тому можуть бути просто погрози з боку Трампа, він може навіть призупинити на 10 днів або два тижні продаж зброї, але потім все "повернеться на круги своя". Тому що такий план ні Україна, ні Європа не приймуть", - резюмує дипломат.

Яка головна небезпека мирного плану Трампа:

Як писав Главред, ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" і військовий аналітик Євген Дикий висловився щодо спроб нав’язати Україні невигідне перемир’я.

Він наголосив, що для України не існує варіанту погодитися на подібний "план", адже це означало б відмову від шансу на виживання — фактично згоду на власне знищення. Поки країна продовжує опір, вона зберігає можливість вижити.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Сполучені Штати цього тижня продовжать узгоджувати спільний план завершення війни, розвиваючи напрацювання, досягнуті під час зустрічей у Женеві. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Самопроголошений білоруський лідер Олександр Лукашенко різко висловився проти так званого американського плану припинення війни.

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін заявив про готовність працювати над мирним планом США.

Інші новини:

Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні мирне врегулювання Володимир Огризко мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризики

21:37Світ
РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

20:09Фронт
Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

19:40Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китай заговорив про Буданова, — блогер

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Коням - страх, Козлам - розчарування

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

Зніметься одним рухом: як швидко очистити ковбасу від шкірки, простий трюк

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

"Це станеться": Лукашенко вийшов з несподіваною заявою щодо війни в Україні

Останні новини

22:09

Складна операція: Потап поскаржився на здоров'я

22:07

Динамо зазнало фіаско проти Омонії - усі подробиці матчу

21:58

"Можуть бути сльози": Коляденко раптово показав "таємну" дружину

21:56

"Уже є обраниця": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка

21:37

"Мирний план" приховує пастку Кремля: Каллас розкрила ризикиВідео

Рахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – ОрєшкінРахунок іде на тижні, "воювалка" Путіна усохне до весни – Орєшкін
21:25

Компромат на Трампа могли "злити" росіянам - дипломат розкрив нові деталі

20:57

"Наречена знатна": путініст Кіркоров розповів про бурхливе особисте життя дочки

20:09

РФ прорвалася, захисники без прикриття: в ЗСУ розповіли, що сталося біля Гуляйполя

19:57

Як очистити лобове скло від льоду за лічені хвилини: простий лайфхак для ранку

Реклама
19:54

Гороскоп Таро на грудень 2025: Терезам - спокій, Скорпіонам - радість, Стрільцям - удачаВідео

19:40

Регіони накриє штормова погода: синоптики вже попередили про небезпеку

19:34

Ярослава Мудрого дражнили все життя: яку фізичну ваду мав князь РусіВідео

19:23

Половина всіх пляжів у світі може зникнути - вчені попередили про нову загрозу

19:12

Принесе щастя, достаток та удачу: у які дні потрібно ставити новорічну ялинкуВідео

19:10

Що потрібно завжди пам'ятати про Путіна та його подільниківПогляд

18:54

Не займе багато часу: експертка показала ефективний метод пересадки орхідейВідео

18:32

"Фактично лінія фронту": названо місто, де можуть розмістити іноземні війська

18:31

Світла не буде до 10 годин: Укренерго опублікувало нові графіки на 28 листопада

18:29

Глава "Укренерго" назвав найгірший сценарій російських ударів по енергетиці

17:59

У РФ ухвалили шокуюче рішення щодо Пугачової

Реклама
17:32

"Блокують ворога": Сирський розповів про успіхи ЗСУ в Покровську, яка там ситуація

16:56

"Без пауз": глава ОП анонсував нові переговори зі США щодо мирного плану

16:52

Прийде справжня зима: синоптик сказав, коли всю Україну почне засипати снігом

16:40

Масові зливи матеріалів з НАБУ виявили ще під час обшуків у "рішали" від Бюро Христенка, – експерт

16:36

"Яке дно": Ханде Ерчел влаштувала вечірку в Москві і зізналася в любові до РФ

16:31

Долар пішов у круте піке, євро нестримно дешевшає: курс валют на 28 листопада

15:55

Про хімію можна забути: простий натуральний засіб знищує цвіль миттєвоВідео

15:53

"Ми згодні, але є умова": Путін зробив гучну заяву про закінчення війниВідео

15:51

Розгортання іноземних військ в Україні: у Туреччині назвали умову

15:44

"Не буду говорити, що найдостойніший": KHAYAT потролив заяву Jerry HeilВідео

15:33

Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктаторуВідео

15:25

Ціни впадуть ще до Нового року: базовий продукт стане доступнішим для українців

15:09

Китай заговорив про Буданова, — блогер

15:01

Посилена магнітна буря атакувала Україну: людям варто приготуватися до наслідків

14:59

Жінка дізналася про неймовірні здібності своєї вівчарки: що навчився робити пес

14:53

Постачання РФ відрізали, а окупантів заблокували: ЗСУ відбивають важливе місто

14:49

Новорічна закуска в тарталетках із шикарною начинкою - дуже смачноВідео

14:49

Леся Нікітюк поділилася зворушливим моментом із п'ятимісячним сином

14:38

Може заклинити та ржавіти: коли не можна залишати авто на "ручнику"

14:33

Влада РФ влаштувала проблеми Аллі Пугачовій - що сталося

Реклама
14:30

На найпопулярнішому напрямку поїзди курсуватимуть щогодини: розкрито деталі

14:29

Дружина тяжкохворого Adam вийшла на зв'язок і розповіла про стан артиста

14:22

Трьом знакам зодіаку шалено пощастить: хто розбагатіє у 2026 році

14:12

Гороскоп Таро на завтра 28 листопада: Ракам - достаток, Терезам - вірність собі

14:02

"Ми не причетні": Олег Винник дав задню і зробив гучну заяву

13:55

За крок від втрати Гуляйполя: у Deepstate розповіли про ситуацію на фронті

13:54

Лише три рухи ножем: як швидко почистити і порізати болгарський перець

13:50

Мирний план Трампа зайшов в глухий кут: у The Atlantic розкрили долю переговорів

13:35

Сковорода більше не потрібна: несподіваний спосіб готує яєчню швидше і кращеВідео

13:32

Актори серіалу "Дивні дива" зробили приємний сюрприз українцям - деталіВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти