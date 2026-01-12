Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

Події навколо Венесуели та Гренландії знецінюють те, що ми називаємо міжнародним правом. Але перед Києвом відкривається важлива можливість.

Максим Розумний пояснив, як політика Трампа щодо Венесуели та Гренландії вплине на Україну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП

Головні тези:

Руйнування світового порядку створює додаткові ризики для України

Україна може стати незручним прецедентом для критиків США

Позиція Європи розширює для Києва можливості геополітичного маневру

Дії адміністрації президента США Дональда Трампа щодо Венесуели та територіальні претензії до Гренландії підривають основи сучасного світового порядку та міжнародного права. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний експерт, професор кафедри міжнародних відносин Київського університету імені Бориса Грінченка Максим Розумний.

"Те, що відбувається навколо Венесуели, а також територіальні претензії адміністрації Дональда Трампа до Гренландії, делегітимізує та знецінює те, що ми називаємо міжнародним правом - Статут ООН і принципи, на яких побудований сучасний світовий порядок, принаймні, на рівні декларацій", - сказав Розумний.

За його словами, для України такий розвиток подій невигідний. Руйнування існуючого світового порядку робить становище України більш вразливим, хоча вона і не є найслабшою державою.

"Остаточний злам цього світового порядку і скасування правил гри створюють для нас серйозні ризики. Україна сьогодні не є найслабшою державою в світі, але ми вже четвертий рік у війні, ми виснажені, і нам, безумовно, було б дуже доречно апелювати саме до цих правил та їхнього дотримання. Тому все це створює для нас певні проблеми", - сказав Розумний.

З іншого боку, в цій ситуації є і моменти, які для України не можна назвати несприятливими, але принаймні нейтральними.

Зокрема, апеляції до міжнародного права з боку країн так званого глобального Півдня і антизахідної коаліції - Росії, Китаю та Індії - нерідко виглядають суперечливо і ставлять їх представників у незручне становище.

Розумний навів приклад заяв китайських дипломатів про необхідність поваги до суверенітету держав, які, за його словами, втрачають змістовність, коли мова заходить про Україну. Аналогічну безпорадність, на думку експерта, демонструють і виступи російських представників у Раді Безпеки ООН у контексті агресії РФ проти України.

"У цьому сенсі Україна навіть може бути корисною для адміністрації Трампа як прецедент: стає складніше критикувати США з боку Росії, Китаю або їх сателітів - Ірану, КНДР та інших", - сказав він.

При цьому експерт підкреслив, що остаточна криза міжнародних правил не є чимось принципово новим - зараз вона лише стала очевидною. Серед важливих можливостей для України Розумний виділив посилення і більш принципову позицію Європи, яка, за його словами, фактично залишається єдиним форпостом ліберальних цінностей і прихильності справедливому світовому порядку.

"Це зміцнює наш союз з Європою: ми входимо в коаліцію, яка стоїть на захисті цих принципів. Це не вирішальні переваги, але вони дають Україні простір для геополітичного маневрування і позиціонування", - резюмував він.

Військова операція США у Венесуелі

Як писав Главред, 3 січня США провели операцію у Венесуелі, під час якої президента Ніколаса Мадуро і його дружину Сілію Флорес захопили і вивезли з країни.

За даними американських ЗМІ, сама військова операція тривала менше 30 хвилин. Під час атаки прогриміли, щонайменше, сім вибухів. Жителі Каракаса виходили на вулиці, спостерігали за низько літаючими літаками і ділилися відео в соцмережах.

4 січня стало відомо, що віце-президент Делсі Родрігес повинна зайняти посаду виконуючої обов'язки президента Венесуели. Таке постановив Верховний суд країни.

В інтерв'ю телеканалу NBC News Трамп заявив, що у Венесуелі найближчим часом не буде виборів, оскільки країна потребує тривалого відновлення під керівництвом Америки. За його словами, спостерігати за процесами у Венесуелі буде група високопоставлених чиновників, до якої увійдуть держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віце-президент Джей Ді Венс.

Трамп також попередив, що американські війська готові здійснити повторне вторгнення, якщо нинішня влада в Каракасі припинить співпрацювати з Вашингтоном.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп опублікував скріншот, який імітує статтю у Вікіпедії. У дописі йдеться, що Трамп є "виконуючим обов'язки президента Венесуели". Він нібито вступив на цю посаду в січні 2026 року.

Truth Social

Чим загрожує Україні операція США у Венесуелі: думка аналітика

Британський журналіст Гідеон Рахман у статті для Financial Times пише про те, що наслідки зміни режиму у Венесуелі мають справді глобальний характер. Проголошення "доктрини Донро" — у поєднанні з кроками Трампа щодо зближення з Росією та Китаєм — свідчать про те, що його приваблює світовий порядок, організований навколо сфер впливу великих держав.

"І Росія, і Китай засудили повалення Мадуро. Але Сі Цзіньпін із радістю пожертвував би китайським впливом у Венесуелі, якби це означало, що Пекін отримає повну свободу дій щодо Тайваню. Росія пішла б на ту ж угоду і щодо України", - пише Рахман.

Журналіст додав, що в 2019 році Фіона Хілл, яка працювала в першій адміністрації Трампа, заявила Конгресу, що російський уряд "дуже наполегливо давав зрозуміти, що хоче якимось чином укласти дуже дивну угоду про обмін, що стосується Венесуели та України".

Про персону: Максим Розумний Максим Розумний – український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. З 2024 року – професор кафедри міжнародних відносин Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.

