Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

Руслана Заклінська
12 січня 2026, 14:02оновлено 12 січня, 14:44
515
У одному з міст запроваджено екстрені відключення світла.
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла
У Києві та області запроваджено аварійні відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У Києві та частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії
  • Причини - ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти та погода
  • Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації

У понеділок, 12 січня, у Києві різко погіршилася ситуація з енергопостачанням. По всій столиці та у частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в YASNO.

"Графіки не діють. Як тільки ситуація зміниться, ми повідомимо вам. Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його ощадливо. Це допоможе енергетикам стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні YASNO.

відео дня

У ДТЕК підтвердили екстрені відключення. Як повідомили в компанії, відключення по всьому місту запровалиди за командою Укренерго.

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - наголосив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Які причини екстрених відключень

Укренерго заявило, що окрім Києва на екстрені відключення світла перейшла й частина Київської області. За даними компанії, ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині стали причиною запровадження обмежень.

У Міненерго наголосили, що енергетична система країни перебуває у критичному стані після масованих атак ворога. Ситуацію в столиці та регіонах значно ускладнюють погодні умови.

"Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему. Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі", - наголосили в Міністерстві.

У Міненерго запевняють, що відновлювальні роботи тривають безперервно. Київ повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла
Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення у Києві - думка експерта

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що цієї зими ситуація з електропостачанням у столиці може стати однією з найскладніших за час повномасштабної війни. За його словами, реалістичний сценарій – пів доби зі світлом й пів без електроенергії.

"Дефіцит узимку може сягати 4 ГВт, що становить близько третини потреб столиці. Ще 20% стабільно забирає критична інфраструктура, а решта ресурсу стане предметом боротьби між бізнесом, промисловістю та населенням", - зауважив він.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві через російські атаки, морози та перевантаження мереж виникають численні локальні аварії, тож у частини мешканців може тривалий час не бути світла. Для відновлення електропостачання працюють 57 ремонтних бригад цілодобово.

Також нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 досі не відновили після атак РФ, ситуація складна. Захисні споруди не могли вберегти теплоелектростанції від балістичних ракет.

Крім цього, командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко зауважив, що у Житомирі один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні. Це пояснюється розвитком локальної генерації та проєктами енергоефективності.

Читайте також:

Про джерело: Yasno

YASNO (укр. Ясно) — бренд, під яким операційний холдинг D.Solutions, що входить до Групи ДТЕК, постачає електроенергію і газ, пропонує приватним і юридичним клієнтам рішення з енергоефективності, електромобільності та інші послуги.

Станом на вересень 2021 року, YASNO надає послуги 3,5 млн клієнтів у Києві, Дніпропетровській, Донецькій та інших областях України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва свет Київська область відключення світла електроенергія
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

14:02Енергетика
"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:54Політика
В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

Зрадниця Регіна Тодоренко невиліковно хвора - діагноз

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 12 січня (оновлюється)

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Останні новини

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

Реклама
12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

11:38

У Києві школяр в масці влаштував різанину: знайдено слід спецслужб РФФотоВідео

11:27

Навіщо господині збирають цибулиння взимку - навесні і влітку воно незаміннеВідео

11:23

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

11:13

Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

11:04

Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

10:59

Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

10:53

"Шах і мат": Малахова сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

10:45

РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

Реклама
10:24

Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та областіФото

10:16

Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

10:00

Видно полум’я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФВідео

09:32

Колишня дружина Комарова зізналася, що з нею зараз відбувається

09:28

Атака на Чернігівщину: пошкоджено стратегічний об’єкт, є масштабні відключення

09:13

Скільки існує "Путіних" і як їх відрізнити: в MI6 підтвердили існування двійників

08:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 12 січня (оновлюється)

08:42

Астрологи назвали знаки зодіаку, які сильніше за інших прив'язані до грошей

08:29

Ще жорсткіше, ніж торік: WSJ оцінив, як США можуть ударити по РФ у 2026

08:16

Карта Deep State онлайн за 12 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Навіщо Трамп зібрався "купувати" ГренландіюПогляд

08:07

"Прожили на свій лад": Клопотенко розкрив правду про свої заручиниВідео

07:35

Нічна атака РФ на Одесу: частина міста - без світла, є постраждаліФото

06:50

У Києві двічі за ніч оголошували тривогу через дрони РФ: що відомо про наслідки

06:10

Єдина "мова", яку розуміють росіяниПогляд

06:00

Зірка серіалу "Кухня" терміново покинув РФ - що сталося

05:05

Підземні таємниці Землі: археологи розкрили життя останніх неандертальців

04:41

Професії, що назавжди лишилися в СРСР: як зміни технологій стерли цілі спеціальності

04:30

Відкриється грошовий потік: яким знакам зодіаку ось-ось неймовірно пощастить

04:02

Війна Росії проти України перетнула новий історичний рубіж - про що йдеться

Реклама
03:35

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

02:40

Популярний український співак опинився на милицях - що сталося

01:44

Дістануть до Москви: Україна може отримати нову потужну зброю, про що йдеться

01:30

Вийшла і задала жару: Камерон Діас вперше за рік з'явилася на червоній доріжці

01:08

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

00:46

В одному з регіонів України посилять контроль за військовим обліком: що зміниться

11 січня, неділя
23:51

Не тільки Даша: наречений Квіткової показав найважливіших жінок у своєму житті

23:50

Відключення можуть бути тривалими: киян попередили про численні аварії

23:19

"Ракети є": Зеленський розкрив головний спосіб посилення ППО України

22:54

"Це російське божевілля": Зеленський пояснив символічність 1418-го дня війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини Дніпра
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти