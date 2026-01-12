Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

У одному з міст запроваджено екстрені відключення світла.

У Києві та області запроваджено аварійні відключення / Колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Головне:

У Києві та частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії

Причини - ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти та погода

Аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації

У понеділок, 12 січня, у Києві різко погіршилася ситуація з енергопостачанням. По всій столиці та у частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в YASNO.

"Графіки не діють. Як тільки ситуація зміниться, ми повідомимо вам. Якщо у вас зараз є світло, будь ласка, споживайте його ощадливо. Це допоможе енергетикам стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні YASNO.

У ДТЕК підтвердили екстрені відключення. Як повідомили в компанії, відключення по всьому місту запровалиди за командою Укренерго.

"Весь Київ йде в екстрені. На жаль, інфраструктура не витримує навантаження", - наголосив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Які причини екстрених відключень

Укренерго заявило, що окрім Києва на екстрені відключення світла перейшла й частина Київської області. За даними компанії, ракетно-дронові атаки на енергооб’єкти, сильний мороз та наслідки негоди на Київщині стали причиною запровадження обмежень.

У Міненерго наголосили, що енергетична система країни перебуває у критичному стані після масованих атак ворога. Ситуацію в столиці та регіонах значно ускладнюють погодні умови.

"Низькі температури і негода накладає додаткові проблеми і навантаження на енергосистему. Просимо ставитися до ситуації з розумінням і допомагати енергетикам - бути ощадливими у споживанні світла, яке зараз з'являється в мережі", - наголосили в Міністерстві.

У Міненерго запевняють, що відновлювальні роботи тривають безперервно. Київ повернеться до планових графіків, щойно зʼявиться така можливість.

Генерація електроенергії / Інфографіка: Главред

Якими можуть бути відключення у Києві - думка експерта

Народний депутат Олексій Кучеренко заявив, що цієї зими ситуація з електропостачанням у столиці може стати однією з найскладніших за час повномасштабної війни. За його словами, реалістичний сценарій – пів доби зі світлом й пів без електроенергії.

"Дефіцит узимку може сягати 4 ГВт, що становить близько третини потреб столиці. Ще 20% стабільно забирає критична інфраструктура, а решта ресурсу стане предметом боротьби між бізнесом, промисловістю та населенням", - зауважив він.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у Києві через російські атаки, морози та перевантаження мереж виникають численні локальні аварії, тож у частини мешканців може тривалий час не бути світла. Для відновлення електропостачання працюють 57 ремонтних бригад цілодобово.

Також нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 досі не відновили після атак РФ, ситуація складна. Захисні споруди не могли вберегти теплоелектростанції від балістичних ракет.

Крім цього, командир підрозділу ударних БПЛА Ігор Луценко зауважив, що у Житомирі один із найнижчих рівнів відключень електроенергії в Україні. Це пояснюється розвитком локальної генерації та проєктами енергоефективності.

