Лукашенко різко розкритикував мирний план США - що не сподобалось диктатору

Диктатор Лукашенко зазначив, що запропонований США план завершення війни Кремль лише розглядає як попередню основу для подальших переговорів.

https://glavred.net/world/lukashenko-rezko-raskritikoval-mirnyy-plan-ssha-chto-ne-ponravilos-diktatoru-10719326.html Посилання скопійоване

Лукашенко різко розкритикував мирний план США / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Про що сказав Лукашенко:

Американський мирний план написаний "на коліні"

Пропозиції США є не остаточними та неофіційними

План США є робочим документом

Диктатор та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував так званий "мирний план США" для закінчення війни Росії проти України. Про це він заявив в коментарі російським пропагандистським ЗМІ.

"Відразу хочу сказати, що нехай на мене не ображається команда Трампа, він складений поспіхом. Не хочу сказати, що вже зовсім (написаний, - ред.) "на коліні", але поспіхом. Його треба представити в легкозасвоюваному варіанті", - сказав він. відео дня

За його словами, плану бракує конкретики, "все має бути до дрібниць прописано".

Дивіться відео заяви самопроголошеного президента Білорусі:

/ Фото: скріншот

Лукашенко повідомив, що вчора мав довгу розмову з російським диктатором та воєнним злочинцем Путіним і зазначив, що представлений американцями план закінчення війни не є остаточним і є неофіційним.

Поплічник Путіна Лукашенко зазначив, що коли план завершення війни буде офіційно переданий російській стороні, тоді можна буде говорити про конкретні деталі.

Він підкреслив, що вже зараз вважає цей документ робочим, а Путін, за його словами, визнає його хорошою основою для переговорів. Лукашенко додав, що ознайомився з планом напередодні, коли Путін представив йому кілька варіантів — як повний, так і розбитий на окремі частини.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

В чому головна проблема миного плану США - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ та дипломат Володимир Огризко розкритикував "мирний план" Дональда Трампа, вказавши на найризикованіші його положення. Він наголосив, що формулювання на кшталт "безпека і політичний статус України" виглядають незрозуміло, адже складається враження, ніби зовнішні гравці мають право визначати наш статус. Так само дивним є пункт про "підтвердження суверенітету України", оскільки наш суверенітет уже давно закріплений у статуті ООН та численних міжнародно-правових актах.

Не менш суперечливим Огризко назвав і положення про гарантії безпеки — їхні зміст і умови залишаються невизначеними. На його думку, реального плану не існує. Як зазначав держсекретар США Марко Рубіо, Вашингтон лише ознайомився з різними пропозиціями, але фактично позицію України ніхто не врахував.

Мирний план США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що найближчим часом має відбутися зустріч переговорних груп України та США щодо врегулювання війни Росії проти України.

За останні місяці мирні пропозиції Дональда Трампа щодо України фактично перетворилися на політичний маятник. Позиція Білого дому постійно коливалася — від жорстких вимог до запевнень у підтримці Києва. Про це пише The Atlantic.

Як зазначає The New York Times, після коригування "мирного плану" Трампа українські та європейські дипломати відчули певне полегшення, оскільки початковий варіант виглядав надто вигідним для Кремля. Водночас успішність будь-якої домовленості залежить від того, чи готовий російський президент Володимир Путін іти на поступки. Аналітики ж стверджують, що попри значні втрати й економічні труднощі, Путін налаштований продовжувати війну, намагаючись змусити Україну погодитися на умови, що фактично ставлять її у залежність від Росії.

Інші новини:

Про персону: Олександр Лукашенко Олександр Лукашенко – білоруський політик та державний діяч. На посаді президента Білорусі більше 30 років – з 20 липня 1994 року. З 2020 року Україна, США, Канада, ЄС та низка інших держав не визнають його президентом Білорусі. Це сталося після того, як президентські виборі у Білорусь 2020 року були розкритиковані через масштабні фальсифікації та викликали наймасштабніші протестні акції у країні. В 2022 рокі Лукашенко підтримав повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну. Він надав окупантам територію Білорусі для здійснення військової інтервенції на українську територію та здійснення ракетних обстрілів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред