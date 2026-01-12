Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

Ворог розраховує на те, що до місця падіння дрона поїде поліція або техніка ДСНС і підірветься.

https://glavred.net/war/opasnaya-taktika-flesh-rasskazal-kak-rossiyane-pryachut-miny-s-pomoshchyu-pogody-10731623.html Посилання скопійоване

Росіяни скидають міни з дронів / Колаж: Главред, фото: Флеш/Telegram, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ частіше скидає ПТМ‑3 із "шахедів", використовуючи сніг для маскування

Міни розкладають біля місця падіння дрона, розраховуючи на підрив техніки

Громадян закликають не під’їжджати до збитих БпЛА автомобілем

У різних регіонах України фіксують зростання випадків, коли російські ударні дрони "Шахед" скидають протитанкові міни ПТМ‑3. Про активізацію цієї тактики повідомив фахівець із систем РЕБ і зв’язку, голова Центру радіотехнологій Сергій Бескрестнов (Флеш).

За його словами, скидання мін із дронів не є новою практикою, однак останнім часом російські війська застосовують її частіше, використовуючи погодні умови. У глибокому снігу такі міни практично непомітні, що підвищує ризики для цивільних і служб екстреного реагування.

відео дня

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Росіяни модернізували "Шахеди" - пояснення експерта

Раніше в коментарі Главреду фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов, відомий як "Флеш", повідомив про модернізацію російських ударних дронів типу "Шахед".

За його словами, окупаційні війська змінили конструкцію безпілотників, перенісши антени CRPA з крил у центральну частину корпусу. Це рішення, зазначає експерт, істотно ускладнює їхнє придушення наявними засобами радіоелектронної боротьби. Наразі, пояснює Бескрестнов, можливості РЕБ дають змогу прикривати лише найважливіші для країни об'єкти.

Крім того, фахівець звертає увагу, що адаптація корпусу дронів під китайські антени є ознакою тривалого і стабільного технологічного співробітництва між Росією і Китаєм.

Фахівець зазначає, що російські сили можуть мінувати окремі ділянки місцевості, але частіше ПТМ‑3 скидають поруч із місцем падіння самого "шахеда". Міна оснащена магнітним детонатором, тому ворог розраховує, що до уламків дрона під’їде поліція, ДСНС або інша техніка — і це спричинить вибух.

Бескрестнов закликав громадян не наближатися автомобілем до місця падіння дрона, особливо вздовж його траєкторії, оскільки це може бути небезпечно.

Модернізація російської зброї - новини за темою

Раніше Главред розповідав, що росіяни вдосконалюють "Шахеди", встановлюючи на них ПЗРК, тим самим збільшуючи бойову частину на безпілотниках до 90 кг. У відповідь українські фахівці готують власні розробки, щоб знищувати ворога.

Раніше Главред розповідав, що армія країни-агресора Росії почала встановлювати на "Шахедах" інфрачервоні прожектори. Вони призначені для засліплення зенітних дронів і авіації.

Також російські війська почали застосовувати ударні безпілотники типу Shahed-136 з подвійною бойовою частиною, що істотно підвищує їхню руйнівну дію. Експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов оприлюднив фото нової модифікації дрона і зазначив, що сумарна маса бойової частини сягає близько 100 кг.

Варто також переглянути таке:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред