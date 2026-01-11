Рус
Тривалість зміниться: графіки відключень світла для Дніпра та області на 12 січня

Руслан Іваненко
11 січня 2026, 22:18оновлено 11 січня, 22:49
Свет, отключение
/ колаж: Главред, фото: freepik.com, pexels.com

У понеділок, 12 січня, в регіонах України заплановані обмеження споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла можуть повторюватися від двох до трох разів на добу, повідомляє ДТЕК.

Графіки відключень для кожної черги

Черга 1.1

  • 00:00 – 00:30
  • 07:30 – 14:30
  • 18:00 – 21:30

Черга 1.2

  • 00:00 – 00:30
  • 07:30 – 14:30
  • 18:00 – 21:30

Черга 2.1

  • 00:00 – 00:30
  • 08:00 – 14:30
  • 18:00 – 22:00

Черга 2.2

  • 07:30 – 11:00
  • 18:00 – 24:00

Черга 3.1

  • 00:30 – 04:00
  • 12:00 – 18:00
  • 21:30 – 24:00

Черга 3.2

  • 05:00 – 07:30
  • 11:00 – 14:30
  • 21:30 – 24:00

Черга 4.1

  • 00:30 – 04:00
  • 11:00 – 18:00
  • 21:30 – 24:00

Черга 4.2

  • 00:30 – 04:00
  • 11:00 – 18:00
  • 21:30 – 24:00

Черга 5.1

  • 04:00 – 07:30
  • 14:30 – 21:30

Черга 5.2

  • 05:00 – 07:30
  • 14:30 – 21:30

Черга 6.1

  • 04:00 – 11:00
  • 14:30 – 18:00

Черга 6.2

  • 04:00 – 11:00
  • 14:30 – 19:00

  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 січня
  • Графіки відключень світла в Дніпропетровській області на 12 січня
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного вимкнення становитиме кілька годин. Точний час відключень у Дніпрі можна перевірити на сайті ДТЕК, вказавши адресу у відповідному віконечку.

У компанії зазначили:

"Нам вдалося повернути світло більшості жителів області після аварії. Область поступово переходить на стабілізаційні графіки."

Водночас на лівому березі Дніпра та в Дніпровському районі тривають ремонти після атаки — до кінця дня можливі тимчасові відключення.

"Працюємо разом із владою міста, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію."

Графіки відключень для ЦЕК

Для споживачів компанії ЦЕК діють погодинні графіки відключень.

1.1 черга:

  • з 00:00 до 00:30;
  • з 08:00 до 14:30;
  • з 18:00 до 22:00.

1.2 черга:

  • з 00:00 до 00:30;
  • з 08:00 до 14:30;
  • з 18:00 до 22:00.

2.1 черга:

  • з 00:00 до 04:00;
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 18:00 до 24:00.

2.2 черга:

  • з 00:30 до 04:00;
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 18:00 до 22:00.

3.1 черга:

  • з 04:00 до 07:30;
  • з 11:00 до 18:00;
  • з 22:00 до 24:00.

3.2 черга:

  • з 00:30 до 07:30;
  • з 11:00 до 14:30;
  • з 22:00 до 24:00.

4.1 черга:

  • з 04:00 до 07:30;
  • з 14:30 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00.

4.2 черги:

  • з 05:00 до 08:00;
  • з 14:30 до 18:00;
  • з 21:30 до 24:00.

5.1 черга:

  • з 07:30 до 11:00;
  • з 14:30 до 21:30.

5.2 черга:

  • з 07:30 до 11:00;
  • з 14:30 до 21:30.

6.1 черга:

  • з 05:00 до 11:00;
  • з 14:30 до 18:00.

6.2 черга:

  • з 07:30 до 11:00;
  • з 14:30 до 19:00.

У компанії зазначили, що протягом доби, за розпорядженням НЕК "Укренерго", графік відключень може змінюватися.

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності". Їхнє розташування та графік роботи можна дізнатися на сайті обласної адміністрації. Пункти відкриті у районних військових адміністраціях, старостатах та міськрадах у робочі години.

"У Нікопольській громаді пункт працює цілодобово, інші – за потреби. Відвідувачам забезпечують світло, тепло, воду, а також можливість безкоштовно випити чаю, підзарядити гаджети та відпочити."

Новина доповнюється. . . . . .

