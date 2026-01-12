Рус
Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

Руслана Заклінська
12 січня 2026, 18:56
Президент США Дональд Трамп налаштований на якнайшвидше завершення війни в Україні.
Трампу потрібна перемога в Україні перед візитом до Китаю / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключові тези Клочка:

  • Трамп прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні
  • Активна фаза війни може тривати до кінця січня або, ймовірно, до весни
  • Найближчими тижнями очікується інтенсифікація переговорного процесу

Президент США Дональд Трамп налаштований на максимально швидке завершення війни в Україні. Ключові події в переговорному процесі можуть відбутися вже найближчими тижнями. Про це в інтерв’ю Главреду заявив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, декларація про наміри, підписана в Парижі, має радше символічний характер і не містить жодних конкретних зобов’язань. Йдеться лише про можливість розміщення британських і французьких військ, однак без чітких рішень чи підписаних документів.

"Найімовірніше, Україні варто очікувати подальшої інтенсифікації переговорного процесу. Трамп від цього не відступатиме. На мою думку, він прагне завершити цю історію якомога швидше - потенційно до кінця січня, зокрема з огляду на бажання отримати номінацію на Нобелівську премію миру", - припустив Клочок

Клочок наголосив, що для Трампа завершення війни в Україні - це не фінальна точка, а лише передумова для реалізації його стратегії щодо Китаю. Президент США хоче приїхати на майбутні переговори з Пекіном у статусі "миротворця", який вже вирішив одну з найбільших проблем Європи.

"Не виключаю, що активна фаза може тривати до кінця січня, але найімовірніше - до весни. Очевидно, що до цієї зустрічі він прагне мати чіткий результат і можливість сказати: "Я зробив кроки один, два, три. Тепер давайте припинимо цю авантюру і повернемося до мирного співіснування. Поки я президент - великої війни не буде", - додав експерт.

Чи можливе завершення війни цього року - думка експерта

Військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів, що можливість перемир’я або повного завершення війни у 2026 році існує, але раніше березня вона навряд чи стане реальною.

За його словами, Путін наразі не має мотивації зупиняти бойові дії через зимові морози, вразливість української енергосистеми та виснаження населення, тому продовжує чинити тиск на Україну. Ступак додав, що Трамп не робитиме різких кроків щодо Росії до цього часу, а події після березня поки прогнозувати складно.

Переговори про завершення війни - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів із США та доручив підготувати документ щодо гарантій безпеки для України. Глава держави наголосив на необхідності отримати чіткий сигнал від Росії щодо готовності завершити війну, а у разі відсутності готовності – продовжувати максимальний тиск на агресора.

Також 8 січня радники президента США Дональда Трампа зустрілися в Парижі з російським спецпосланцем Кирилом Дмитрієвим для обговорення плану завершення війни в Україні. США вже узгодили з Україною більшість аспектів мирного плану та прагнуть отримати чітку відповідь від Кремля.

Крім цього, Трамп дедалі більше розчарований Путіним і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Зеленський. За даними The Telegraph, Трамп надіслав сигнали Кремлю через захоплення танкера.

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

війна в Україні Володимир Зеленський Дональд Трамп Трамп новини війна Росії та України Валерій Клочок
