РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

В ISW зазначають, що Росія, ймовірно, відкрила внутрішню виробничу лінію для нового типу безпілотників.

https://glavred.net/war/rf-prevrashchaet-geran-v-istrebiteli-razvedka-raskryla-opasnuyu-modernizaciyu-10731551.html Посилання скопійоване

Нові модифікації БПЛА "Герань"/ Колаж: Главред, фото: ГУР

Головне з новини:

РФ створює "Герані" для ураження повітряних цілей, оснащуючи їх ПЗРК "Верба" та іншими ракетами

Дрони зберігають ударну функцію, адже несуть і зенітну ракету, і повноцінну бойову частину

ГУР фіксує використання нових іноземних компонентів

відео дня

Росія продовжує активно модернізувати свої ударні безпілотники типу "Шахед"/"Герань", намагаючись пристосувати їх до ураження повітряних цілей та елементів української протиповітряної оборони.

Як повідомляли раніше у Головному управлінні розвідки України, на початку 2026 року російські війська вперше застосували нову модифікацію далекобійного дрона "Герань‑5", здатного нести близько 90 кг вибухівки та долати до 1000 км.

Аналітики Інститут вивчення війни (ISW) припускають, що Росія вже відкрила внутрішню виробничу лінію для цих БПЛА, що стало можливим завдяки передачі іранських технологій. За оцінкою ISW, Москва прагне використовувати "Герань‑5" не лише для ударів по наземних цілях, а й для знищення українських дронів‑перехоплювачів та елементів ППО, що може посилити її можливості у повітрі.

"Гєрань‑2" серії "Е"

Водночас ГУР оприлюднило нові дані про ще одну модифікацію російських дронів - "гєрань‑2" серії "е", яка тепер одночасно несе на борту переносний зенітно‑ракетний комплекс "Верба" та повноцінну бойову частину. На порталі War&Sanctions ГУР представило інтерактивну схему та детальний аналіз електронної компонентної бази цього БПЛА.

За даними розвідки, ця версія дрона працює під ручним керуванням оператора в реальному часі. Для наведення використовується китайська оптична камера Honpho TS130C‑01, встановлена в носовому обтічнику, а також mesh‑модем Xingkay Tech XK‑F358.

У разі виявлення повітряної цілі оператор активує два сервоприводи: один запускає батарею та систему охолодження головки самонаведення ПЗРК, інший - відкриває захисну кришку. Пуск ракети відбувається автоматично після захоплення цілі.

На відміну від попередньої модифікації з радянською ракетою Р‑60, нова версія з ПЗРК "Верба" зберігає на борту основну термобаричну бойову частину ТББЧ‑50М. Це означає, що після відстрілу ракети дрон може продовжувати виконувати своє ударне завдання.

РФ використовує нові іноземні компоненти

ГУР також звертає увагу на використання у цій моделі нового 6‑осьового інерціального модуля SCH1633‑D0I виробництва Murata (Японія), який лише наприкінці 2024 року був представлений для цивільних автомобільних систем автономного водіння. Інші компоненти походять зі США, Китаю, Швейцарії, Тайваню, Японії, Німеччини та Великої Британії.

Розвідка наголошує, що публікація таких даних має на меті викриття технологічних ланцюгів, які дозволяють Росії продовжувати виробництво ударних БПЛА, а також сприяння посиленню міжнародного санкційного тиску.

Скільки повітряних цілей проти України випустила РФ за тиждень

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що майже 1100 дронів, понад 890 КАБів та більше ніж 50 ракет різних типів запустили росіяни протягом тижня.

Він заявив, що внаслідок цих атак по критичній інфраструктурі України у багатьох регіонах усе ще зберігається складна ситуація.

Російські дрони типу "Герань" - новини за темою

Напередодні у ГУР повідомили, що російські окупанти вперше застосували ударний БПЛА "Гєрань-5". Цим дроном ворог атакував Україну на початку 2026 року.

Також раніше українські розвідники розкрили секрети російського БПЛА типу "Герань-3" з турбореактивним двигуном. Як йдеться у повідомленні ГУР, цей безпілотник є аналогом іранського реактивного дрона Shahed-238.

Вас може зацікавити:

Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред