Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

Римма Зюбіна розповіла про сина-військового / колаж: Главред, фото: facebook.com, Римма Зюбіна

Син Римми Зюбіної пішов добровольцем до армії

Як він готувався до цього

Відома українська актриса Римма Зюбіна поділилася самовідданим вчинком сина, який мріяв захищати країну в лавах ЗСУ. Данило не зміг мобілізуватися з першої спроби, повідомила артистка в інтерв'ю "ІПСО і люди".

За словами Римми, у її сина була непохитна мотивація зробити свій внесок у захист країни від російських окупантів.

"Війна в країні", — так просто він пояснив своє рішення.

Син Римми Зюбіної служить у ЗСУ / фото: facebook.com, Римма Зюбіна

З першого разу мобілізуватися у Данила не вийшло. У хлопця були проблеми зі здоров'ям, які він вирішив радикальним шляхом. Син актриси зважився на операцію на очі, щоб поліпшити зір до показників, що дозволяють бути придатним до військової служби. Данило оплатив оперативне втручання з власної кишені, витративши близько 30 тисяч гривень.

Актриса повідомила, що її син хотів мобілізуватися з 2024 року і до офіційного вступу на службу супроводжував іноземних журналістів на прифронтові території як перекладач. Данило допомагав показувати світу злочини російської армії в Бучі та Ірпені, які на той момент ще були сірою зоною. Про свої поїздки хлопець не завжди розповідав матері, щоб вона не хвилювалася.

Римма Зюбіна - актриса / фото: facebook.com, Національний театр імені Марії Заньковецької

Нагадаємо, що Римма Зюбіна повідомила про мобілізацію 27-річного сина на початку 2025 року. Актриса зазначила, що тепер отримала особливий статус матері військового і відчуває підтримку українського суспільства.

Про персону: Римма Зюбіна Римма Анатоліївна Зюбіна - українська актриса, телеведуча і громадська активістка, повідомляє Вікіпедія. Виконавиця головної ролі Дар'ї у фільмі "Гніздо горлиці". Ведуча програми "По обіду шоу" на UA: Перший (2018-2019), шоу "Новий День" на телеканалі "Прямий" (2019). Голос "Радіо Культура".

Володарка премії "Золотий дзига" в номінації "Краща жіноча роль" за роль Дар'ї у фільмі "Гніздо горлиці" (2016). Також за цю роль нагороджена спеціальною відзнакою на Міжнародному кінофестивалі в Мангеймі/Німеччина/2016 і на Міжнародному кінофестивалі "Любов – це божевілля" у Варні/Болгарія/2017 за кращу жіночу роль. Дворазова лауреатка театральної премії "Київська пектораль" (2004, 2008).

У березні 2014 року актриса заявила, що більше не буде співпрацювати в кіно/телепроектах виробництва Росії. Принципово відмовляється від отримання державної нагороди "Заслужена артистка".

