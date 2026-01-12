'Це виглядало принизливо': експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

Позиція Китаю щодо РФ поки що досить жорстка, вважає Віталій Шапран.

КНР допомагає РФ у війні з Україною

Головне із заяв Шапрана:

Позиція КНР щодо РФ поки що досить жорстка

Пекін заробляє на Росії

Економіст Віталій Шапран прокоментував питання про те, чи є у Росії в 2026 році реальні можливості залучати гроші з-за кордону для фінансування війни.

"Не хочу нахвалювати КНР, але їхня позиція щодо РФ поки що досить жорстка. Мені невідомі схеми, за якими КНР саме фінансує війну", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, Пекін заробляє на РФ, при цьому не виключено, що є і факти передачі військових технологій.

"Уряд КНР навіть відмовив РФ у запозиченнях в юанях на ринку Китаю, після чого уряд РФ був змушений позичати в юанях на своєму внутрішньому ринку. Це виглядало принизливо, тому що уряд КНР на своєму ринку позичає під 1,5-2% річних, а уряд РФ позичав під 7%", - нагадав він.

Інфографіка: Главред

Економіст вказав на те, що у РФ також немає успіху в запозиченнях на Близькому Сході.

"Далі розмов про випуск ісламських бондів ВЕБом справи не пішли. Тому Мінфін РФ в 2025 році спирався в основному на свої фінансові можливості, а саме на ліквідність великих банків і друкарський верстат ЦБР. На черзі - заощадження громадян, які можуть бути заморожені як альтернатива друку коштів ЦБР. І головне, що у РФ немає друзів, які б їм позичили кошти, тому що у КНДР, Ірану або Еритреї коштів просто немає, КНР зберігає обережність у боргових відносинах з РФ, а Індія має купу власних проблем, наприклад, хронічний негативний платіжний баланс", - додав Шапран.

Протистояння США і Китаю: думка експерта

Журналіст Вадим Денисенко вважає, що для Пекіна невигідні ні повний тріумф, ні поразка Росії. За його оцінкою, Китаю більше підходить ослаблена Москва, економічно і політично орієнтована на Схід і залежна від китайської підтримки. Найкращим варіантом він називає сценарій, за якого і Росія, і Україна зможуть оголосити про власний успіх. Денисенко також зазначає, що світовий порядок все більше будується на прагматичних домовленостях і ситуативних альянсах, а з часом Китай і США дійдуть компромісу, розглядаючи українське питання як частину ширшого європейського порядку денного.

Раніше повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп поговорив з Сі Цзіньпіном і обговорив Україну. Вони домовилися разом працювати над врегулюванням ситуації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Китай може піти на поступки Трампу щодо російської нафти. Китай, незважаючи на свою зовнішню стабільність, здатний діяти несподівано.

Як раніше повідомляв Главред, США готують новий етап посилення санкцій проти Росії, зазначив міністр фінансів Скотт Бессент під час розмови з журналістами.

Про персону: Віталій Шапран Віталій Шапран - економіст, фінансовий аналітик. У 2007-2018 рр. працював головним аналітиком одного з провідних національних уповноважених рейтингових агентств, у 2018-2019 роках обіймав посаду головного експерта з питань грошово-кредитної політики Секретаріату Ради НБУ. У листопаді 2019 року був призначений Верховною Радою України на посаду члена Ради НБУ. З травня 2020 року - член редакційної колегії міжнародного наукового економічного журналу VUZF Review (Софія, Болгарія). Також є членом громадських організацій: Українське товариство фінансових аналітиків (УТФА) та Українська професійна асоціація із захисту інвесторів, кредиторів і страхувальників (УПАЗИКС). Має науковий ступінь PhD, який визнано в ЄС.

