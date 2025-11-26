Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Переговори складні й повільні, але сторони починають бачити вигоду в домовленості, заявив президент США.

Трамп заявив про відсутність термінів для домовленостей між РФ і Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

У "мирної угоди" РФ і України немає жорсткого дедлайну

Віткофф поїде до Москви наступного тижня для зустрічі з Путіним

Трамп виправдав територіальні поступки України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією.

За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

"У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться (війна - ред.). І я думаю, що наразі всі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1.

Дивіться відео - Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди:

Зазначимо, що видання Financial Times писало з посиланням на джерела, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним

Глава Білого дому додав, що переговори тривають, і наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

"Стів Віткофф їде туди (до Росії - ред.). Можливо, з Джаредом (Кушнером - ред.). Я не впевнений, чи поїде Джаред. Але він бере участь у процесі (врегулювання війни в Україні - ред.). Розумний хлопець. І вони зустрінуться з президентом Путіним, як я розумію, наступного тижня в Москві", - заявив Трамп.

Про здачу територій Росії

Трамп також виправдав необхідність територіальних поступок з боку Києва, посилаючись на успішні просування російських військ і бажання зберегти життя.

"Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку (йдеться про лінію фронту - ред.). Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. То чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи хочете зробити щось зараз?", - заявив президент США.

Про мирний план

Президент США повідомив, що в переговорах щодо мирного плану для України і Росії залишилися "кілька невирішених пунктів". Початковий план складався з 28 пунктів, однак наразі він скоротився до 22, більшість із яких уже погоджено.

За його словами, процес узгодження мирної угоди є складним, але сторони "починають розуміти", що домовленість може бути вигідною для всіх.

Трамп додав, що тривають дискусії про лінію розмежування та "впорядкування кордону".

"Вони говорять про те, щоб... спробувати очистити кордон. Ви знаєте, ви не проводите кордон через будинок. Ви не можете проводити кордон посередині шосе. Тому вони намагаються щось придумати. Це складний процес і не такий швидкий", - сказав президент США.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським і Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною. З метою остаточного узгодження мирного плану лідер США доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу провести зустріч із Путіним у Москві.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Як швидко Путін може зупинити війну: думка експерта

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що очільник Кремля Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні впродовж одного дня, якщо буде досягнута відповідна домовленість. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

В інтерв'ю Главреду Клочок заявив, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійкого перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів.

Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати два-три місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я.

Інші новини:

