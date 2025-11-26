Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Анна Ярославська
26 листопада 2025, 07:06
695
Переговори складні й повільні, але сторони починають бачити вигоду в домовленості, заявив президент США.
Путин, Трамп, Зеленский
Трамп заявив про відсутність термінів для домовленостей між РФ і Україною / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Коротко:

  • У "мирної угоди" РФ і України немає жорсткого дедлайну
  • Віткофф поїде до Москви наступного тижня для зустрічі з Путіним
  • Трамп виправдав територіальні поступки України

Президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією.

За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

відео дня

"У мене немає дедлайну. Для мене термін закінчується тоді, коли все закінчиться (війна - ред.). І я думаю, що наразі всі втомилися від бойових дій. Вони втрачають занадто багато людей", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1.

Дивіться відео - Трамп заявив, що не встановлював дедлайнів для укладення мирної угоди:

Скриншот

Зазначимо, що видання Financial Times писало з посиланням на джерела, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Коли відбудеться зустріч Віткоффа з Путіним

Глава Білого дому додав, що переговори тривають, і наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

"Стів Віткофф їде туди (до Росії - ред.). Можливо, з Джаредом (Кушнером - ред.). Я не впевнений, чи поїде Джаред. Але він бере участь у процесі (врегулювання війни в Україні - ред.). Розумний хлопець. І вони зустрінуться з президентом Путіним, як я розумію, наступного тижня в Москві", - заявив Трамп.

Про здачу територій Росії

Трамп також виправдав необхідність територіальних поступок з боку Києва, посилаючись на успішні просування російських військ і бажання зберегти життя.

"Дивіться, як усе йде: якщо поглянути, все рухається в одному напрямку (йдеться про лінію фронту - ред.). Тож у підсумку ця земля в найближчі кілька місяців може і так бути захоплена Росією. То чи хочете ви воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи хочете зробити щось зараз?", - заявив президент США.

Про мирний план

Президент США повідомив, що в переговорах щодо мирного плану для України і Росії залишилися "кілька невирішених пунктів". Початковий план складався з 28 пунктів, однак наразі він скоротився до 22, більшість із яких уже погоджено.

За його словами, процес узгодження мирної угоди є складним, але сторони "починають розуміти", що домовленість може бути вигідною для всіх.

Трамп додав, що тривають дискусії про лінію розмежування та "впорядкування кордону".

"Вони говорять про те, щоб... спробувати очистити кордон. Ви знаєте, ви не проводите кордон через будинок. Ви не можете проводити кордон посередині шосе. Тому вони намагаються щось придумати. Це складний процес і не такий швидкий", - сказав президент США.

Американський план закінчення війни
Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Мирний план США - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися із Зеленським і Путіним найближчим часом, але тільки тоді, коли угода про припинення війни буде остаточною. З метою остаточного узгодження мирного плану лідер США доручив своєму спецпосланцю Стіву Віткоффу провести зустріч із Путіним у Москві.

Раніше державний секретар США Марко Рубіо зазначив, що план врегулювання, розроблений Вашингтоном, налічує від 26 до 28 пунктів, залежно від версії документа, який постійно коригується після консультацій з українською стороною.

За підсумками переговорів у Женеві 23 листопада Україна і США підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо завершення війни Росії та України. Україна і Сполучені Штати домовилися найближчими днями продовжити інтенсивну роботу над спільними пропозиціями.

За даними Reuters, офіційні особи США та України обговорюють можливість поїздки президента України Володимира Зеленського до США. Можливо, візит відбудеться вже цього тижня.

Як швидко Путін може зупинити війну: думка експерта

Голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок вважає, що очільник Кремля Путін здатний зупинити обстріли і наступ в Україні впродовж одного дня, якщо буде досягнута відповідна домовленість. Однак локальні порушення перемир'я можуть тривати ще тривалий час.

В інтерв'ю Главреду Клочок заявив, що формальний стан війни в Україні може зберігатися, але інтенсивність бойових дій за умови стійкого перемир'я знижуватиметься. Це, на його думку, може відкрити шлях до обговорення скасування воєнного стану і проведення виборів.

Такий період невизначеності, за його оцінкою, може тривати два-три місяці. Після цього можливі два сценарії: відновлення активних бойових дій або встановлення тривалого перемир'я.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп новини України війна Росії та України мирні переговори Мирний план Трампа
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:04Війна
Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄС

08:10Погляди
Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

07:06Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

"Розлучилася з найпрекраснішим чоловіком": Могилевська зробила гучне зізнання

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Головні щасливчики зими: ТОП-3 знаки зодіаку, яким грудень переверне життя

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Київ буде по 14-16 годин без світла: фахівець пояснив, як довго це триватиме

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Знову багато годин без світла: з'явились графіки відключень на 26 листопада

Последние новости

10:46

Китайський гороскоп на завтра 27 листопада: Драконам - проблеми, Щурам - суперечки

10:28

Спіймали в київському дворику: Софія Ротару з'явилася на свіжих фото

10:24

Готується ціновий удар: в Україні популярний продукт подорожчає за кілька днів

10:22

"Казав, що болить нестерпно": подруга Лесика розповіла про останні дні музиканта

09:56

У Чебоксарах - вибухи: дрони атакували завод, що виробляє електроніку для армії РФ

"План" Трампа пропонує Україні "мир", як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий«План» Трампа пропонує Україні «мир», як у Чечні, Росія відновить війну і доб’є жертву – Дикий
09:47

"Ведмідь" чи "медвідь": блогер назвав популярну помилку українців

09:43

Що приховували у Москві – розкрито головний секрет Леніна та його плани на РосіюВидео

09:41

"Я залишилася одна": Наталія Могилевська здивувала публічною заявою

09:36

Зірку "Американського пирога" зняли в жахливому вигляді після інциденту з наркотиками

Реклама
09:27

Гороскоп на завтра 27 листопада: Левам - нові можливості, Водоліям - розчарування

09:04

Міністр армії США привіз до Києва похмурий прогноз для ЗСУ: у NBC розкрили деталі

09:02

У родині мільярдера Річарда Бренсона сталося горе

08:58

Чотири знаки Зодіаку, які привернуть кохання до кінця 2025 року

08:54

Багато хто навіть не здогадується: що означають символи на мікрохвильовці

08:10

Заохочення Росії до агресії: чому США хочуть піти з керівництва силами НАТО в ЄСмнение

07:47

Трамп про злиту розмову Віткоффа: "Він повинен продати Україну Росії"Видео

07:06

Трамп зробив важливі заяви про мирні переговори з Україною та РФ: що сказав

06:10

Розмова Трампа і Сі про Україну: що треба знатимнение

06:00

"Спершу кричала, потім плакала": дочка путініста Кіркорова визвірилася на нього

05:30

Зміни вже на порозі: п’ять знаків зодіаку скоро зустрінуть справжнє кохання

Реклама
05:03

Виглядає як палац – в якому місті України збудовано перший залізничний вокзалВидео

04:41

Всього 7 хвилин щоранку: тренер розкрив простий комплекс вправ для плоского живота

04:13

Українці зможуть отримати 2 млн грн на житло: хто та як може взяти участь у програмі

04:10

Алла Пугачова не стримала емоцій від появи онуки в білій сукні - деталіВидео

03:30

Як охолодити шампанське: названо найшвидший спосіб

02:30

Льодовик Судного дня на межі стрімкого руйнування: сумний прогноз учених

01:55

Хто цієї зими залікує розбите серце: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

01:16

Мирний план Трампа і російський слід: ЗМІ розкрили зміст переговорів Віткоффа

00:45

Чи вистоїть місто до кінця року: у Генштабі зробили важливу заяву щодо Покровська

25 ноября, вторник
23:06

Мороз проти електромобіля: експерти пояснили, як уникнути зайвих втрат заряду

22:53

Влучання в житлові будинки: Росія атакує Запоріжжя, що відомоФотоВидео

22:31

Україна та США не домовились щодо трьох пунктів мирного плану - в CNN назвали їх

22:15

Несподівані вороги інтелекту: що знижує роботу мозку

22:07

Трамп зробив заяву про спільні переговори з Зеленським і Путіним: розкрито деталі

21:42

Титул IBF на кону: Усик може зустрітися з несподіваним суперником

21:38

Як уберегти авто взимку без гаража: що робити, щоб мороз не "вбив" машину

21:17

П'ять поворотних періодів - вчені розповіли, в якому віці відбувається старіння мозку

21:07

Чому в дитинстві це було свято, а в дорослому житті — просто дата: відповідь психологів

20:59

Російський "Шахед" убив одного з творців "Шоу Довгоносиків"

20:58

"Ми дуже близькі до укладання мирної угоди щодо України", - Трамп

Реклама
20:54

Як зігрітися під час відключень: найефективніші методи збереження тепла

20:43

"Небезпечний сценарій": чим обернеться для України відмова від мирного плану США

20:38

Як зберегти овочі і уникнути гнилі у льоху: експерт розкрив ефективні методиВидео

20:23

Коли народжуються ті, хто вміє любити без умов: астрологи назвали три місяці

20:17

Їх любили мільйони, але не врятували: драматичні долі акторів, що програли залежності

19:55

Трампу фіолетово на Україну, він рятує себе: Огризко – про "план" США і кремлівські шпаргалки

19:40

Потрібно лише два пункти: експерт розповів, що змусить Кремль піти на поступки

19:40

Погода в Україні різко зміниться: де вируватиме справжній шторм

19:37

"Потрібно узгодити кілька делікатних деталей": Білий дім зробив заяву про переговори

19:28

Коли відбудуться переговори Зеленського і Трампа - названо головну тему зустрічі

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт Міддлтон
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Новий рік 2026
Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти