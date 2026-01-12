Рус
Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та області

Анна Ярославська
12 січня 2026, 10:24
53
Після нічного обстрілу в Одеській області пошкоджено об'єкти енергетики.
Пункт незламності
В Одеській області десятки тисяч сімей без світла / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ атакувала Одеську область дронами
  • Основний удар припав на енергетичну інфраструктуру регіону
  • Без електропостачання залишаються 33,5 тисячі сімей в Одеській області

В ніч на 12 січня армія РФ вкотре атакувала житлову та енергетичну інфраструктуру Одеської області ударними безпілотниками. Без світла через обстріли залишаються 33,5 тисячі сімей області.

Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в результаті атаки в Одеській області постраждали дві людини.

відео дня

Пошкоджено об'єкти енергетики та адміністративну будівлю. Один приватний будинок зруйновано, щонайменше п'ять отримали пошкодження.

Кіпер також повідомив, що знеструмлено кілька населених пунктів і один з мікрорайонів Одеси.

Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Тепло- та водопостачання населення вже відновлено. На місці події працюють усі відповідні служби.

Правоохоронні органи фіксують чергові військові злочини Росії.

У ДТЕК уточнили, що без світла через обстріли залишаються 33,5 тис. сімей області.

"Пошкодження значні. Для відновлення обладнання потрібен час. Енергетики Одещини працюють в посиленому режимі, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Черги відключення електроенергії / Інфографіка: Главред

Графіки відключення світла - Одеса та Одеська область

У ДТЕК повідомили, що через ворожі атаки в Одеському районі, зокрема в Одесі, можливі мережеві обмеження - це вимушені аварійні відключення, щоб не допустити масштабних аварій через перевантаження мережі.

"На жаль, їх неможливо спрогнозувати. Вони використовуються при різкому збільшенні споживання та скасовуються після стабілізації ситуації", - йдеться в повідомленні.

Енергетики закликали мешканців Одеси та області не вмикати всі електроприлади одночасно, а користуватися ними по черзі – це допоможе уникнути аварій та зберегти світло на довший час.

"У частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", - додали в ДТЕК.

Дізнатися, коли з'явиться світло, можна декількома способами:

  • на сайті ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • у чат-боті в Telegram;
  • в особистих повідомленнях у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Атака дронів 12 січня 2026 року - новини

Як писав Главред, у Києві двічі за минулу ніч оголошували тривогу через дрони РФ.

Сили ППО працювали над ліквідацією загрози в небі над Києвом. Начальник КГВА Тимур Ткаченко повідомив про пожежу в нежитловій будівлі в Солом'янському районі в результаті удару БПЛА.

В ніч на 12 січня російська окупаційна армія атакувала і Одесу. В результаті ворожої атаки пошкоджено об'єкт інфраструктури. Відомо про один зруйнований приватний будинок. Ще чотири - пошкоджені. За попередніми даними, постраждали дві людини.

  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA
  • Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 січня 2026 Фото: t.me/odesaMVA

Вранці 12 січня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. В результаті атаки було серйозно пошкоджено один з ключових енергооб'єктів району. Через це без електрики залишилися кілька населених пунктів, залежних від цієї лінії електропостачання.

Чи існує загроза удару "Орешником" по Києву: прогноз експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що ракета "Орешник", розміщена РФ в Білорусі, не зможе завдати удару по Києву.

"Ні, з Білорусі вона може долетіти, але там є обмеження по мінімальній дальності — приблизно 700 кілометрів. Тобто, якщо запускати її з півночі Білорусі, вона може вдарити, умовно, по Херсону або Запоріжжю", — підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

За словами експерта, з території полігону Капустин Яр ракета "Орешник" може долітати і до Києва, і по всій території України.

"Військової загрози "Орешник" не несе. "Іскандер" - значно потужніша ракета, незалежно від модифікації: "Іскандер-К", "Іскандер-М" або "Кинжал". Це дійсно серйозна зброя. Ракета Х-101 - також серйозна. Х-22 - взагалі монстр, хоча і дуже неточний", - пояснив він.

Інші новини:

Про персону: Костянтин Криволап

Костянтин Криволап - український авіаційний експерт і аналітик. Колишній інженер-випробувач конструкторського бюро "Антонов". Коментує на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах авіаційну тематику.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів відключення світла в Одесі
10:24Україна
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO.

