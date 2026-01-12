Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

Коротко:
- Похмура погода у Дніпрі 13–14 січня, опадів майже не буде
- Температура вночі до -14°, удень -7…-9°, можливий холодний вітер
- На дорогах місцями ожеледиця, водіям та пішоходам радять обережність
У вівторок, 13 січня, у Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. За даними Sinoptik опадів не прогнозується. Вітер переважно південних напрямків, 0.6–2.6 м/с. На дорогах місцями можлива ожеледиця, водіям та пішоходам радять бути уважними.
Температура повітря по місту вночі становитиме -11…-12°, удень стовпчики термометрів піднімуться до -7…-9°. Через високу вологість у нічні години температура відчуватиметься як -17…-18°.
Народні прикмети 13 січня
У давнину вважали, що погода цього дня прогнозує погоду кожного з наступних дванадцяти місяців року. Якщо вночі дув південний вітер — літо обіцяло бути спекотним і врожайним. Також спостерігали за поведінкою кішок: якщо вони згортаються клубком — чекайте на морози, а якщо шкрябають підлогу — наближається хуртовина.
Погода у Дніпрі на 14 січня
У середу, 14 січня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо також буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Вітер змінних напрямків, слабкий, до 1.7 м/с.
Температура повітря вночі та вранці становитиме -12…-14°, удень очікується близько -8…-9°.
Народні прикмети 14 січня
Цього дня звертали увагу на птахів та іній. Якщо зранку голосно пищать синички — це віщувало сильні морози, а настовбурчені горобці були ознакою негоди. Густий іній на деревах зранку обіцяв дуже врожайний рік.
Погода в Україні взимку
Синоптикиня Наталія Птуха зазначає, що цьогорічні зимові місяці будуть загалом теплішими на 1,5–2 градуси. Втім, експертка наголошує, що навіть у відносно м’який сезон варто очікувати різких змін погоди.
"Короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та можливі небезпечні явища залишаються характерними для холодного періоду", — підкреслює Птуха, закликаючи бути готовими до погодних "гойдалок".
