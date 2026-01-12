Рус
Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

Руслан Іваненко
12 січня 2026, 17:42
Синоптики прогнозують похмуру погоду у Дніпрі з ожеледицею на дорогах і низькими температурами вночі та вдень.
Днепр
Синоптики повідомляють про дрібний сніг у середу / Фото: instagram.com/dnepr_ukraine

Коротко:

  • Похмура погода у Дніпрі 13–14 січня, опадів майже не буде
  • Температура вночі до -14°, удень -7…-9°, можливий холодний вітер
  • На дорогах місцями ожеледиця, водіям та пішоходам радять обережність

У вівторок, 13 січня, у Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. За даними Sinoptik опадів не прогнозується. Вітер переважно південних напрямків, 0.6–2.6 м/с. На дорогах місцями можлива ожеледиця, водіям та пішоходам радять бути уважними.

Температура повітря по місту вночі становитиме -11…-12°, удень стовпчики термометрів піднімуться до -7…-9°. Через високу вологість у нічні години температура відчуватиметься як -17…-18°.

Погода в Дніпрі 13 січня
Погода в Дніпрі 13 січня / Фото: скріншот sinoptik.ua

Народні прикмети 13 січня

У давнину вважали, що погода цього дня прогнозує погоду кожного з наступних дванадцяти місяців року. Якщо вночі дув південний вітер — літо обіцяло бути спекотним і врожайним. Також спостерігали за поведінкою кішок: якщо вони згортаються клубком — чекайте на морози, а якщо шкрябають підлогу — наближається хуртовина.

Погода у Дніпрі на 14 січня

У середу, 14 січня, з ранку до самого вечора у Дніпрі небо також буде вкрите хмарами. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний сніг. Вітер змінних напрямків, слабкий, до 1.7 м/с.

Температура повітря вночі та вранці становитиме -12…-14°, удень очікується близько -8…-9°.

Погода в Дніпрі 14 січня
Погода в Дніпрі 14 січня / Фото: скріншот sinoptik.ua

Народні прикмети 14 січня

Цього дня звертали увагу на птахів та іній. Якщо зранку голосно пищать синички — це віщувало сильні морози, а настовбурчені горобці були ознакою негоди. Густий іній на деревах зранку обіцяв дуже врожайний рік.

Погода в Україні взимку

Синоптикиня Наталія Птуха зазначає, що цьогорічні зимові місяці будуть загалом теплішими на 1,5–2 градуси. Втім, експертка наголошує, що навіть у відносно м’який сезон варто очікувати різких змін погоди.

"Короткочасні, але помітні похолодання, опади різної інтенсивності та можливі небезпечні явища залишаються характерними для холодного періоду", — підкреслює Птуха, закликаючи бути готовими до погодних "гойдалок".

Як повідомляв Главред, раніше синоптики попереджали, що в Тернопільській області місцями можливі хуртовини.

Крім того, Житомирська область опиниться під впливом арктичного повітря, яке зайде в регіон одразу після відходу циклону "ULLI". Про це Суспільному повідомила начальниця відділу гідрометеозабезпечення Житомирського обласного центру з гідрометеорології Катерина Ткачук.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 січня, Київ скують сильні морози. Перший робочий день тижня буде дуже холодним. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Про персону: Наталія Птуха

Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода Погода в Дніпрі
