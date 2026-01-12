Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

Коротко:
- Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації
- Він пропонує продовжити їх ще на 90 днів
- Наразі воєнний стан в Україні триває до 3 лютого
Президент Володимир Зеленський подав два законопроєкти до Верховної Ради. Глава держави пропонує продовжити в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію. Про це відомо з сайту Верховної Ради України.
Так, на сайті Верховної Ради оприлюднені законопроєкти від 12 січня 2026 року №14366 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №14367 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 3 травня 2026 року включно. Наразі законопроєкти перебувають на розгляді у профільному комітеті парламенту.
Варто додати, що згідно з чинними документами, наразі воєнний стан триває до 3 лютого. Розгляд та голосування за продовження мають відбутися найближчим часом.
Крім того, до цього Верховна Рада вже 17 разів продовжувала відповідні заходи.
Скільки може тривати мобілізація в Україні
Військовий експерт Ігор Романенко говорив, що від початку повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану та мобілізації, які діють одночасно.
За його словами, навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься.
"Після зупинення ведення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року", - зауважив він.
Воєнний стан та мобілізація - останні новини України
Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше говорив, що воєнний стан в Україні буде скасовано після завершення війни та отримання Києвом гарантій безпеки.
Водночас, за словами Зеленського, мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Він наголосив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.
