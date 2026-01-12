Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

Розгляд та голосування мають відбутися найближчим часом.

Продовження воєнного стану та мобілізації / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Верховна Рада

Коротко:

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

Він пропонує продовжити їх ще на 90 днів

Наразі воєнний стан в Україні триває до 3 лютого

Президент Володимир Зеленський подав два законопроєкти до Верховної Ради. Глава держави пропонує продовжити в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію. Про це відомо з сайту Верховної Ради України.

Так, на сайті Верховної Ради оприлюднені законопроєкти від 12 січня 2026 року №14366 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №14367 щодо затвердження указу Президента "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів. Тобто до 3 травня 2026 року включно. Наразі законопроєкти перебувають на розгляді у профільному комітеті парламенту.

Варто додати, що згідно з чинними документами, наразі воєнний стан триває до 3 лютого. Розгляд та голосування за продовження мають відбутися найближчим часом.

Крім того, до цього Верховна Рада вже 17 разів продовжувала відповідні заходи.

Скільки може тривати мобілізація в Україні

Військовий експерт Ігор Романенко говорив, що від початку повномасштабної війни Україна живе в режимі воєнного стану та мобілізації, які діють одночасно.

За його словами, навіть у разі завершення війни та встановлення миру потреба в мобілізації все одно зберігатиметься.

"Після зупинення ведення бойових дій, Україні буде потрібно приблизно 300–500 тисяч військових, щоб провести ротаційні заходи, адже є люди, які воюють із 2014 року", - зауважив він.

Воєнний стан та мобілізація - останні новини України

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський раніше говорив, що воєнний стан в Україні буде скасовано після завершення війни та отримання Києвом гарантій безпеки.

Водночас, за словами Зеленського, мобілізацію в Україні можуть скасувати після укладення мирної угоди. Він наголосив, що за умови укладення угоди мобілізацію в Україні можна трансформувати чи взагалі не проводити.

Про джерело: Верховна Рада України Верховна Рада України (ВРУ) — єдиний законодавчий орган державної влади України, який має колегіальну будову та складається з 450 народних депутатів України, обраних терміном на п'ять років на основі загального, рівного та прямого виборчого права шляхом таємного голосування, пише Вікіпедія.

