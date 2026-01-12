У Києві учень напав з ножем на вчительку та однокласника - що відомо

У понеділок, 12 січня, в одному з навчальних закладів Києва учень напав з ножем на вчительку та свого однолітка. Школяра затримали на місці події. Про це повідомили в поліції Києва.
За даними правоохоронців, інцидент стався близько 8:45. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група та медики.
За попередніми даними, внаслідок нападу двоє людей отримали поранення. Наразі потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
Правоохоронці затримали нападника. Речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна повідомила, що мотиви учня, який напав на вчительку й однокласника, ще з'ясовуються.
"Після проведення невідкладних слідчих дій будемо розуміти мотиви", - сказала вона.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити згодом.
Новина доповнюється...
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред