У Києві учень напав з ножем на вчительку та однокласника - що відомо

Поліція вже затримала підлітка.

У понеділок, 12 січня, в одному з навчальних закладів Києва

У понеділок, 12 січня, в одному з навчальних закладів Києва учень напав з ножем на вчительку та свого однолітка. Школяра затримали на місці події. Про це повідомили в поліції Києва.

За даними правоохоронців, інцидент стався близько 8:45. На місце події негайно прибули екіпажі патрульних, слідчо-оперативна група та медики.

За попередніми даними, внаслідок нападу двоє людей отримали поранення. Наразі потерпілим надають необхідну медичну допомогу.

Правоохоронці затримали нападника. Речниця Нацполіції Києва Юлія Гірдвіліс у коментарі РБК-Україна повідомила, що мотиви учня, який напав на вчительку й однокласника, ще з'ясовуються.

"Після проведення невідкладних слідчих дій будемо розуміти мотиви", - сказала вона.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини події. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити згодом.

Новина доповнюється...

