Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Енергетика

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

Руслан Іваненко
12 січня 2026, 18:20
503
Енергетики закликають економно використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі.
Свет, Блэкаут
В "Укренерго" попереджають, що графіки відключень можуть змінюватися протягом доби / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

  • В Україні з 13 січня вводять погодинні відключення світла
  • Обмеження для промисловості через атаки на енергооб’єкти
  • Енергосистема працює під підвищеним навантаженням

У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як пояснили в компанії, обмеження стали наслідком чергових російських ракетно-дронових атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергооб’єктів система змушена працювати в умовах підвищеного навантаження.

відео дня

"Енергосистема працює в режимі балансування між виробництвом та споживанням електроенергії", — зазначили в "Укренерго".

Як стежити за графіком

Водночас енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися протягом доби залежно від рівня споживання, стану мереж та результатів аварійно-відновлювальних робіт. У зв’язку з цим українцям радять регулярно перевіряти оновлення та уточнювати час і тривалість відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго.

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Економія допомагає

Також в "Укренерго" звернулися до споживачів із закликом економно користуватися електроенергією, особливо в години, коли світло подається за графіком. За словами енергетиків, відповідальне споживання допоможе зменшити навантаження на систему та сприятиме скороченню обмежень у майбутньому.

Енергосистема України продовжує працювати в умовах воєнного стану, а запроваджені відключення залишаються вимушеним кроком для збереження її стабільності.

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

Енергосистема України продовжує працювати в умовах воєнного стану, а запроваджені відключення залишаються вимушеним кроком для збереження її стабільності.

Російські війська навмисно атакують ключові підстанції та високовольтні лінії, намагаючись порушити роботу Об’єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі регіони, серед яких Чернігівська, Одеська та Донецька області.

За оцінкою Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, такі удари значно ускладнюють перерозподіл електроенергії та підвищують техногенні ризики для населення.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 12 січня, у Києві різко погіршилася ситуація з енергопостачанням. По всій столиці та у частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в YASNO.

Крім того, нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 досі не відновили після атак РФ, ситуація складна. Захисні споруди не могли вберегти теплоелектростанції від балістичних ракет.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Укренерго новини України відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:43Війна
Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:56Війна
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

Останні новини

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

Реклама
17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

Реклама
16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

11:38

У Києві школяр в масці влаштував різанину: знайдено слід спецслужб РФФотоВідео

Реклама
11:27

Навіщо господині збирають цибулиння взимку - навесні і влітку воно незаміннеВідео

11:23

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

11:13

Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

11:04

Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

10:59

Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

10:53

"Шах і мат": Малахова сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

10:45

РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

10:24

Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та областіФото

10:16

Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

10:00

Видно полум’я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти