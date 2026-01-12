Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

Енергетики закликають економно використовувати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережі.

В "Укренерго" попереджають, що графіки відключень можуть змінюватися протягом доби / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Коротко:

В Україні з 13 січня вводять погодинні відключення світла

Обмеження для промисловості через атаки на енергооб’єкти

Енергосистема працює під підвищеним навантаженням

У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії для населення, а також обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

Як пояснили в компанії, обмеження стали наслідком чергових російських ракетно-дронових атак по об’єктах енергетичної інфраструктури. Через пошкодження енергооб’єктів система змушена працювати в умовах підвищеного навантаження.

"Енергосистема працює в режимі балансування між виробництвом та споживанням електроенергії", — зазначили в "Укренерго".

Як стежити за графіком

Водночас енергетики наголошують, що ситуація залишається динамічною і може змінюватися протягом доби залежно від рівня споживання, стану мереж та результатів аварійно-відновлювальних робіт. У зв’язку з цим українцям радять регулярно перевіряти оновлення та уточнювати час і тривалість відключень за своєю адресою на офіційних сторінках обленерго.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Економія допомагає

Також в "Укренерго" звернулися до споживачів із закликом економно користуватися електроенергією, особливо в години, коли світло подається за графіком. За словами енергетиків, відповідальне споживання допоможе зменшити навантаження на систему та сприятиме скороченню обмежень у майбутньому.

Енергосистема України продовжує працювати в умовах воєнного стану, а запроваджені відключення залишаються вимушеним кроком для збереження її стабільності.

Як мета атак РФ на енергетику – думка експерта

Російські війська навмисно атакують ключові підстанції та високовольтні лінії, намагаючись порушити роботу Об’єднаної енергосистеми України та ізолювати окремі регіони, серед яких Чернігівська, Одеська та Донецька області.

За оцінкою Геннадія Рябцева, головного наукового співробітника Національного інституту стратегічних досліджень, такі удари значно ускладнюють перерозподіл електроенергії та підвищують техногенні ризики для населення.

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у понеділок, 12 січня, у Києві різко погіршилася ситуація з енергопостачанням. По всій столиці та у частині області запроваджено екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в YASNO.

Крім того, нардеп Сергій Нагорняк повідомив, що ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 досі не відновили після атак РФ, ситуація складна. Захисні споруди не могли вберегти теплоелектростанції від балістичних ракет.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявляла, що ситуація з електроенергією в Києві може покращитись вже до четверга 15 січня. Тривають роботи із відновлення постачення електроенергії в столиці.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

