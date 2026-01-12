Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

Долар і євро злетіли до чергового історичного максимуму в Україні.

Курс валют на 13 січня

На вівторок, 13 січня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара, оновивши черговий історичний максимум. Євро та польський злотий також пішли угору. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 13 січня встановлено на рівні 43,26 грн/дол. Американська валюта подорожчала на майже 18 копійок порівняно з понеділком (43,08 грн/дол.), знову оновивши абсолютний рекорд.

Євро також додав у ціні. Курс європейської валюти зріс до 50,53 грн/євро, що на 38 копійок більше, ніж днем раніше (50,14 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,28/43,31 грн/дол., а євро - 50,55/50,57 грн/євро.

Курс злотого на 13 січня

Польський злотий на вівторок також зміцнився. Його офіційний курс встановлено на рівні 12,00 грн, що на близько 10 копійок вище, ніж 12 січня (11,90 грн).

Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи чекати різкого стрибка валюти - думка експертки

Фінансова консультантка Надія Байор закликає не панікувати та не намагатися заробити на різких коливаннях валютного курсу. За її словами, рішення щодо купівлі чи продажу валюти варто ухвалювати з огляду на власні фінансові цілі, а не емоції.

Для запланованих витрат у гривні експерт радить користуватися гривневими інструментами, а валютні заощадження формувати поступово - регулярно купуючи валюту без поспіху. Найкращою стратегією вона називає диверсифікацію: розподіл коштів між гривнею, доларом і євро з невеликим акцентом на євро.

Загалом, за оцінкою Байор, підстав для паніки немає, а динаміка курсу у 2026 році, навіть після січневого зростання, залишатиметься плавною.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 12 січня НБУ підвищив офіційний курс долара до 43,08 грн, оновивши історичний максимум. Євро після подолання позначки у 50 грн трохи знизився - до 50,14 грн.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним, без різких коливань. НБУ й надалі стримуватиме курс через інтервенції, а долар коливатиметься в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн.

Як повідомляв Главред, на початку січня 2026 року долар і євро в Україні оновили історичні максимуми, однак різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не очікується. Фінансова експертка Надія Байор пояснила, що НБУ має достатні резерви, а січневі коливання є сезонними.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

