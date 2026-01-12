Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

Руслана Заклінська
12 січня 2026, 17:32оновлено 12 січня, 18:02
326
Долар і євро злетіли до чергового історичного максимуму в Україні.
Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня
Курс валют на 13 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Яким буде курс долара 13 січня
  • Наскільки подорожчав євро
  • Який курс злотого встановлено на 13 січня

На вівторок, 13 січня, Національний банк України знову підвищив офіційний курс долара, оновивши черговий історичний максимум. Євро та польський злотий також пішли угору. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс долара США на 13 січня встановлено на рівні 43,26 грн/дол. Американська валюта подорожчала на майже 18 копійок порівняно з понеділком (43,08 грн/дол.), знову оновивши абсолютний рекорд.

відео дня

Євро також додав у ціні. Курс європейської валюти зріс до 50,53 грн/євро, що на 38 копійок більше, ніж днем раніше (50,14 грн/євро).

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,28/43,31 грн/дол., а євро - 50,55/50,57 грн/євро.

Курс злотого на 13 січня

Польський злотий на вівторок також зміцнився. Його офіційний курс встановлено на рівні 12,00 грн, що на близько 10 копійок вище, ніж 12 січня (11,90 грн).

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Курс долара / Інфографіка: Главред

Чи чекати різкого стрибка валюти - думка експертки

Фінансова консультантка Надія Байор закликає не панікувати та не намагатися заробити на різких коливаннях валютного курсу. За її словами, рішення щодо купівлі чи продажу валюти варто ухвалювати з огляду на власні фінансові цілі, а не емоції.

Для запланованих витрат у гривні експерт радить користуватися гривневими інструментами, а валютні заощадження формувати поступово - регулярно купуючи валюту без поспіху. Найкращою стратегією вона називає диверсифікацію: розподіл коштів між гривнею, доларом і євро з невеликим акцентом на євро.

Загалом, за оцінкою Байор, підстав для паніки немає, а динаміка курсу у 2026 році, навіть після січневого зростання, залишатиметься плавною.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, на 12 січня НБУ підвищив офіційний курс долара до 43,08 грн, оновивши історичний максимум. Євро після подолання позначки у 50 грн трохи знизився - до 50,14 грн.

За прогнозом банкіра Тараса Лєсового, валютний ринок цього тижня залишатиметься стабільним, без різких коливань. НБУ й надалі стримуватиме курс через інтервенції, а долар коливатиметься в межах 42,3-42,9 грн, євро - 48,5-49,75 грн.

Як повідомляв Главред, на початку січня 2026 року долар і євро в Україні оновили історичні максимуми, однак різкого стрибка до 45-55 грн найближчим часом не очікується. Фінансова експертка Надія Байор пояснила, що НБУ має достатні резерви, а січневі коливання є сезонними.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

курс валют курс гривні обмін валют курс долара курс євро курс НБУ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:43Війна
Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:56Війна
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:43Світ
Реклама

Популярне

Більше
"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

Останні новини

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

Реклама
17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

Реклама
16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

11:38

У Києві школяр в масці влаштував різанину: знайдено слід спецслужб РФФотоВідео

Реклама
11:27

Навіщо господині збирають цибулиння взимку - навесні і влітку воно незаміннеВідео

11:23

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

11:13

Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

11:04

Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

10:59

Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

10:53

"Шах і мат": Малахова сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

10:45

РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

10:24

Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та областіФото

10:16

Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

10:00

Видно полум’я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФВідео

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Регіони
Новини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини Черкаси
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти