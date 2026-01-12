"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів із США, доручивши фіналізувати гарантії безпеки для України.

https://glavred.net/war/dokument-istoricheskogo-urovnya-zelenskiy-nazval-novyy-shag-dlya-okonchaniya-voyny-10731674.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував "історичну угоду" з США / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про що йдеться у матеріалі:

Зеленський доручив фіналізувати документи щодо гарантій безпеки

Україна чекає відповіді від Росії щодо реальних умов закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів з американською стороною та видав важливе доручення. Про це глава держави повідомив у дописі в Telegram.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з українською переговорною групою обговорили графік на найближчі два тижні щодо зустрічей, підготовки документів та можливого підписання угод.

відео дня

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", - вказав він.

Він також зазначив, що розглядали документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Президент доручив прем’єрці Юлії Свириденко, віцепрем’єру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертну оцінку всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей Україна – Європа – Америка. Зеленський зазначив, що за результатами доповіді паралельно визначили параметри для механізмів використання коштів на відновлення, які надійдуть від партнерів, з урахуванням того, що американська сторона веде комунікацію з Росією щодо базової політичної рамки для завершення війни.

"Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку", - резюмує він.

Що може зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, наприкінці 2025 року перемовини щодо завершення війни в Україні активізувалися, однак досі немає впевненості, що вони дадуть очікуваний результат. У 2026 році такі переговори матимуть сенс лише за певної умови. Про це повідомив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

На його думку, продовжувати переговорний процес доцільно лише в разі, якщо вдасться стримати й послабити кремлівського керівника Володимира Путіна, чого на сьогодні так і не сталося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів між Україною та США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується Путіним і вважає, що саме глава Кремля є головною перепоною для досягнення миру в Україні, а не президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Водночас Україна аналізує американську пропозицію щодо створення спеціальної вільної економічної зони, яка у разі можливого припинення бойових дій могла б стати лінією розмежування між українськими та російськими силами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім того, у середу, 7 січня, в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн так званої коаліції охочих, присвячені обговоренню безпекових гарантій для Києва в межах мирного плану. Про результати цих зустрічей повідомив очільник Офісу президента України Кирило Буданов.

Інші новини:

Про персону: Олег Шамшур Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред