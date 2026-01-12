Рус
"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

Юрій Берендій
12 січня 2026, 17:56
354
Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів із США, доручивши фіналізувати гарантії безпеки для України.
Зеленський анонсував "історичну угоду" з США / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський доручив фіналізувати документи щодо гарантій безпеки
  • Україна чекає відповіді від Росії щодо реальних умов закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з українською делегацією за підсумками переговорів з американською стороною та видав важливе доручення. Про це глава держави повідомив у дописі в Telegram.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з українською переговорною групою обговорили графік на найближчі два тижні щодо зустрічей, підготовки документів та можливого підписання угод.

відео дня

"Доручив фіналізувати та передати для розгляду на найвищому рівні документ щодо гарантій безпеки для України від Сполучених Штатів. Це повинен бути документ історичного рівня, і саме такого рівня текст досягає зараз", - вказав він.

Він також зазначив, що розглядали документи щодо відбудови та економічного розвитку України. Президент доручив прем’єрці Юлії Свириденко, віцепрем’єру Тарасу Качці та міністру Олексію Соболеву забезпечити повний супровід та експертну оцінку всіх економічних аспектів майбутніх угод між Україною та США, а також тристоронніх домовленостей Україна – Європа – Америка. Зеленський зазначив, що за результатами доповіді паралельно визначили параметри для механізмів використання коштів на відновлення, які надійдуть від партнерів, з урахуванням того, що американська сторона веде комунікацію з Росією щодо базової політичної рамки для завершення війни.

"Ми сформулювали наше бачення, і повинен бути чіткий фідбек від Росії, чи готові вони закінчити війну на реальних умовах. Якщо такої готовності не буде, тиск на агресора має й надалі посилюватися. Бачимо правильну тактику й щодо танкерів тіньового флоту, і щодо фінансових схем, які допомагають маргінальним режимам з інших частин світу обходити запроваджені проти них санкції. Аналогічні практики треба розширювати й на Росію – якщо там оберуть війну, відповіддю світу повинне стати максимальне обмеження російських експортних доходів. Дякую всім у світі, хто допомагає нам захищати життя в Україні та попри все залишатись у дипломатичному треку", - резюмує він.

Що може зупинити Путіна - думка експерта

Як писав Главред, наприкінці 2025 року перемовини щодо завершення війни в Україні активізувалися, однак досі немає впевненості, що вони дадуть очікуваний результат. У 2026 році такі переговори матимуть сенс лише за певної умови. Про це повідомив колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур.

На його думку, продовжувати переговорний процес доцільно лише в разі, якщо вдасться стримати й послабити кремлівського керівника Володимира Путіна, чого на сьогодні так і не сталося.

"Щоб зупинити Путіна, необхідно, щоб безперебійно функціонував механізм закупівлі американської зброї, яку ми зараз бачимо; щоб регулярно здійснювався обмін розвідувальними даними; щоб жорстко і послідовно застосовувалися санкції, запроваджені як європейцями, і Сполученими Штатами, зокрема останні нафтові санкції, введені Трампом", - пояснив посол.

Війна Росії проти України - що відомо про хід переговорів між Україною та США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп дедалі більше розчаровується Путіним і вважає, що саме глава Кремля є головною перепоною для досягнення миру в Україні, а не президент України Володимир Зеленський. Про це повідомляє британське видання The Telegraph, посилаючись на власні джерела.

Водночас Україна аналізує американську пропозицію щодо створення спеціальної вільної економічної зони, яка у разі можливого припинення бойових дій могла б стати лінією розмежування між українськими та російськими силами. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Крім того, у середу, 7 січня, в Парижі відбулися переговори за участю України, США та країн так званої коаліції охочих, присвячені обговоренню безпекових гарантій для Києва в межах мирного плану. Про результати цих зустрічей повідомив очільник Офісу президента України Кирило Буданов.

Інші новини:

Про персону: Олег Шамшур

Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції.

У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Володимир Зеленський мирне врегулювання мирні переговори Мирний план Трампа
Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:43Війна
Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:56Війна
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:43Світ
"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

"Істота, на яку перетворився": 47-річний Мірзоян розповів про кризу середнього віку

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Кращого напою для здоров'я мозку годі й шукати: що радять вживати дієтологи

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Ситуація змінилася: графік відключення світла для Дніпра та області на 12 січня

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

Купатимуться в грошах: ці знаки зодіаку ось-ось зірвуть куш

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

20:16

Чоловік підібрав кішку на вулиці й незабаром зрозумів: сюрпризи тільки починаються

19:43

Росія атакувала одразу два кораблі у Чорному морі - що відомо про наслідки ударів

19:37

У Польщі готують нові важливі обмеження: кого з українців зачеплять зміни

19:10

РФ буде переслідувати мігрантів: що задумали в КремліПогляд

19:06

У квартирах "колотун", батареї лопаються: у Києві сотні будинків без опаленняФото

Гороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справахГороскоп на 2026 рік: коли закінчиться війна в Україні, і чого чекати в коханні та грошових справах
18:56

Трамп іде ва-банк: експерт назвав місяць завершення активної фази війни в Україні

18:43

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

18:20

Як відключатимуть світло 13 січня: в Укренерго розповіли про обмеження

18:17

"Це виглядало принизливо": експерт пояснив, як у Китаї зганьбили Путіна

17:56

"Документ історичного рівня": Зеленський назвав новий крок для закінчення війни

17:46

Міцна позиція України та перестановка конкурентів: кого бачать переможцем Євробачення-2026

17:42

Холодніше, ніж на термометрі: як зміниться погода у Дніпрі 13–14 січня

17:32

Гривня різко летить вниз, а долар б'є рекорди: новий курс валют на 13 січня

17:30

Будинок нагріється за лічені хвилини: хитрий трюк з радіатором здивує результатомВідео

17:24

Відомий астролог назвав дату закінчення війни та вбивства Путіна - коли настане мирВідео

17:07

"Викликає огиду": відверта сцена у фільмі з Цимбалюком обурила мережуВідео

16:50

Китайський гороскоп на завтра 13 січня: Драконам - стрес, Мавпам - переживання

16:47

﻿ Буданов мислить на декілька кроків вперед, - Кулеба

16:42

Розпочнеться справжня негода: Тернопільщину накриє густий туман і ожеледь

16:39

Стародавню назву з карти стерла Катерина II - що це за місто України

16:36

В Україні різко посилили мобілізацію - основні зміни та за що штрафуватимуть українців

16:29

"Росіяни будуть кошмарити": з'явився прогноз термінів і цілей нових ударів РФ

16:27

"Це його мова кохання": зять Арнольда Шварценеггера розкрив незвичайний подарунок від нього

15:48

Експерт: звинувачення проти SEVILLA SALES SUMMIT SL є бездоказовими, у відкритих реєстрах порушень не виявлено актуально

15:25

Небезпечна тактика: Флеш розповів, як росіяни ховають міни за допомогою погоди

15:24

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

15:19

Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

14:40

"Мої краші": Приходько публічно захопилася бандитами з 90-х

14:29

Щоб дизельне авто "пережило" морози: що потрібно зробити водіям уже зараз

14:10

У Житомирі відключень світла менше, ніж в інших містах: чому так відбувається

14:02

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла

13:54

"Не було карт з першого дня": Трамп назвав себе єдиним "козирем" Зеленського

13:35

В Україні вперше запустили 5G - де вже працює мережа і які міста на черзі

13:18

"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океануВідео

12:37

Сніг та -20 градусів: синоптик сказала, скільки протримаються суворі морози

12:36

"Гра на публіку": у чому суть стратегії Трампа і навіщо США потрібен новий санкційний закон

12:22

Гороскоп на завтра 13 січня: Дівам - удар у спину, Водоліям - захоплення

12:16

Мовчун Валерій Меладзе потрапив у халепу на Пхукеті: дійшло до бійкиВідео

12:15

Блискучою чи матовою: якою стороною насправді треба класти фольгу

11:38

У Києві школяр в масці влаштував різанину: знайдено слід спецслужб РФФотоВідео

11:27

Навіщо господині збирають цибулиння взимку - навесні і влітку воно незаміннеВідео

11:23

Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать: Зеленський вніс законопроєкти

11:13

Політика Трампа руйнує світовий порядок: експерт назвав плюси і мінуси для України

11:04

Ситуація надскладна: нардеп стривожив заявою про теплопостачання в Києві

10:59

Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

10:53

"Шах і мат": Малахова сказала, коли закінчиться війна, і накинулася на українців

10:45

РФ перетворює "Герані" на винищувачі: розвідка розкрила небезпечну модернізацію

10:24

Понад 33 тисячі сімей без світла: яка ситуація з електроенергією в Одесі та областіФото

10:16

Син відомої актриси пішов на відчайдушний крок заради мобілізації в ЗСУ — деталі

10:00

Видно полум'я в небі: дрони атакували одну з найпотужніших електростанцій РФВідео

