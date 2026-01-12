Атака на Чернігівщину: пошкоджено стратегічний об’єкт, є масштабні відключення

Знеструмлена низка населених пунктів.

https://glavred.net/ukraine/ataka-na-chernigovshchinu-povrezhden-strategicheskiy-obekt-est-masshtabnye-otklyucheniya-10731530.html Посилання скопійоване

Внаслідок російського удару пошкоджено важливий енергообʼєкт на Чернігівщині / Колаж: Главред, фото: Freepik

Головне:

Росія обстріляла цивільну інфраструктуру Новгород‑Сіверського

Кілька населених пунктів залишилися без світла

Уранці 12 січня російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород‑Сіверського, спричинивши нові перебої з електропостачанням у регіоні. Про ситуацію повідомили в "Чернігівобленерго".

За даними компанії, внаслідок атаки було серйозно пошкоджено один із ключових енергооб’єктів району. Через це без електрики залишилися кілька населених пунктів, що залежать від цієї лінії живлення.

відео дня

Енергетики зазначають, що аварійно‑відновлювальні роботи розпочнуть одразу після того, як ситуація дозволить безпечно працювати. Фахівці вже готують необхідне обладнання та персонал для оперативного відновлення мереж.

Експерт попередив про цілі ударів РФ

Голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що удари РФ спрямовані не випадково, а служать продуманому завданню — вивести з рівноваги енергетичну систему України. Він підкреслив, що таким чином противник намагається порушити стабільність її роботи, посилити паніку серед громадян і послабити суспільну стійкість, застосовуючи енергетичний фактор як інструмент військового і психологічного впливу на владу.

Відключення світла в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укренерго заявляли, що у неділю, 11 січня, в Україні обмежуватимуть споживання електроенергії. Однак світло вимикатимуть не в усіх регіонах.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко говорив, що навіть без нових обстрілів ситуація з вимкненнями світла в Києві та області триватиме щонайменше 3-4 тижні.

Водночас, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук сказав, що українцям варто готуватися до того, що графіки відключень електроенергії збережуться щонайменше до початку весни. Суттєвого покращення ситуації в енергосистемі до завершення зимового періоду не очікується.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Олег Попенко Експерт з питань ЖКГ. Засновник і глава Союзу споживачів комунальних послуг. Працював головою комітету ЖКГ, благоустрою, екології та охорони навколишнього середовища в Громадській раді при КМДА. Працював радником заступника міського голови в КМДА.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред