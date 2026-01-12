Зіброва довели в мережі через Степана Гігу: "Мій останній коментар"

Співак виправдався через відсутність на похоронах Степана Гіги.

https://glavred.net/stars/zibrova-doveli-v-seti-iz-za-stepana-gigi-moy-posledniy-kommentariy-10731557.html Посилання скопійоване

Павло Зібров не пішов на похорон Степана Гіги / колаж: Главред, фото: instagram.com, Павло Зібров

Ви дізнаєтеся:

Павла Зіброва захетили за ігнорування похорону Степана Гіги

Як співак пояснив свою відсутність на прощанні

Відомий співак Павло Зібров різко відповів шанувальникам, які звинуватили його в ігноруванні похорону Народного артиста України Степана Гіги. Зібров пояснив в Instagram, з якої причини пропустив прощання з легендою української сцени.

Співак виклав у сторіз коментар, який з'явився під його постом. Павла дорікнули за те, що під час прощання зі Степаном Гігою він відпочивав у Трускавці. Незважаючи на те, що Зібров нібито перебував поруч зі Львовом, він не приїхав на похорон народного артиста.

відео дня

Степан Гіга помер / фото: instagram.com, Степан Гіга

"Ніколи не подобався, а після того, як він не приїхав на прощання до Степана Гіги, перебуваючи в Трускавці зовсім поруч, зневажаю такого співака!", — написала підписниця.

Артист різко відповів на підозри шанувальників. Він спростував інформацію про те, що під час прощання з колегою перебував на відпочинку, і заявив, що висловив достатню повагу родині Степана Гіги.

"Ви особисто бачили мене в Трускавці? Є фото/відеофіксація? Ні? Правильно, тому що в Трускавці я був востаннє три місяці тому і з поважних причин не був на похоронах. Висловив співчуття рідним, приїду, як буде можливість", — відповів Зібров.

Павло Зібров — співак / фото: instagram.com, Павло Зібров

Також Павло зазначив, що втомився від бездоказових звинувачень. Співак підкреслив, що більше не буде коментувати цю ситуацію.

"Вже втомився читати про себе безглузді речі. Мій єдиний коментар на цю тему", — підсумував артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Римма Зюбіна поділилася самовідданим вчинком сина, який мріяв захищати країну в лавах ЗСУ. За словами Римми, у її сина була непохитна мотивація зробити свій внесок у захист країни від російських окупантів.

Також Анна Різатдінова відверто розповіла про те, чому спортсменки вибирають надавати ескорт-послуги. Різатдінова не стала заперечувати, що багато дівчат після закінчення спортивної кар'єри спокушаються легкими грошима. На руку в цьому спортсменкам грають зовнішні дані.

Вас може зацікавити:

Про особу: Павло Зібров Павло Зібров - український співак, композитор, Народний артист України. Написав понад 500 пісень для себе та інших артистів. За свою кар'єру випустив 15 альбомів і понад 20 кліпів. На великій сцені з 1986 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред