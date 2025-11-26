Трамп назвав "головну поступку" Росії в мирних переговорах

Президент США зробив заяву про поступки РФ у мирному процесі.

Трамп заявив, що головна поступка Росії - просто перестати воювати / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

На яку "головну поступку" піде Росія

Що Трамп сказав з приводу територіальних поступок України

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори щодо завершення війни Росії та України та назвав головну поступку з боку країни-агресора РФ.

За його словами, головною поступкою, на яку піде країна-окупант, буде те, що вона просто припинить воювати.

"Їхня [росіян] головна поступка полягає в тому, що вони припиняють бойові дії та не захоплюють більше земель", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force 1.

На запитання про те, на які можливі територіальні поступки може піти Україна для мирного врегулювання, Трамп сказав, що Україна зараз веде переговори, щоб закінчити війну.

"Якщо ви подивитеся на те, як усе зараз розвивається, то все йде в одному напрямку. Тож ця земля через кілька місяців і так може опинитися у Росії. То що ж ви, хочете воювати і втратити ще 50-60 тисяч людей? Чи ви хочете зробити щось зараз? У деяких випадках земля йде і в зворотному напрямку. Вони ведуть переговори, вони хочуть закінчити це", - сказав Трамп.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що не існує жорстких часових рамок для укладення мирної угоди між Україною та Росією. За його словами, головна мета - припинення вбивств, а не дотримання календарних дат.

За словами Трампа, наступного тижня його спеціальний посланник Стів Віткофф відвідає Москву для зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним.

Раніше видання Financial Times писало з посиланням на джерела, що адміністрація Дональда Трампа вимагає від президента України Володимира Зеленського погодитися на умови мирної угоди до Дня подяки, тобто до 27 листопада.

Американський план закінчення війни / Інфографіка: Главред

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що впродовж минулого тижня США досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди. Необхідно врегулювати "кілька делікатних, але не непереборних деталей", через які потрібно продовжувати переговори.

Тим часом на зустрічі з українськими офіційними особами в Києві минулого тижня міністр армії США Ден Дрісколл дав похмуру оцінку ситуації на фронті. За його словами, ЗСУ зіткнулися з важкою ситуацією на полі бою і зазнають неминучої поразки від російських військ.

Чи спрацює мирний план Трампа: думка експерта

Політтехнолог Тарас Загородній вважає, що мирний план Трампа не приведе до результату.

За його словами, позиція Путіна як була, так і залишається незмінною. Вона базується на двох його публічних виступах - 17 червня 2023 року і 14 червня 2024 року.

"Перший був присвячений так званим "стамбульським угодам", де, на думку Путіна, йому хтось щось обіцяв, зокрема скорочення армії до 250 тис. (росіяни наполягали на 85 тис.) та контроль над українським важким озброєнням тощо. Ну, й інші фантазії Кремля. Друга була присвячена "умовам припинення вогню". Це "вихід України з чотирьох областей" і "відмова від НАТО". Ні він, ні його чинуші не відходять від цієї позиції і не відійдуть - цар не може давати слабину", - нагадав експерт.

"Наше головне завдання, як було, так і залишається незмінним - масштабувати виробництво зброї та нарощувати удари по російській енергетиці. Ще невідомо, як вони цю зиму переживуть", - додав Загородній.

