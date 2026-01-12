Таких цін, як у грудні, вже немає: в Україні подорожчав ряд базових продуктів

Відомо, що ціни стали більшими на тлі підвищеного попиту.

Як змінились ціни на фрукти та овочі / колаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Коротко:

В Україні змінилась вартість деяких фруктів та овочів

Зокрема, ціни зросли на білокачанну капусту та цибулю

Серед фруктів найбільше подорожчав виноград

На початку 2026 року ціни на овочі та фрукти в Україні продовжили зростати. Зокрема, на тлі підвищеного попиту подорожчали тепличні овочі. Про це повідомили аналітики проекту EastFruit.

Так, скорочення пропозиції продукції невисокої якості призвело до зростання цін на білокачанну капусту та цибулю. Їхня вартість вже складає 8-10 грн/кг та 7-9 грн/кг відповідно.

Також дорожче, ніж наприкінці минулого року, продаються броколі (110-170 грн/кг), цвітна (35-45 грн/кг) та пекінська (20-25 грн/кг) капусти.

Ціни на фрукти в Україні

Водночас, у фруктовому сегменті подорожчав виноград. Зараз його вже продають по 70-130 грн/кг, хоча наприкінці грудня вартість складала 60-80 грн/кг. Також зросли ціни на мандарин (75-185 грн/кг) та гранат (100-150 грн/кг).

Чому дорожчають тепличні овочі

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук говорив, що у січні в Україні відбудеться подорожчання тепличної продукції, передусім огірків і помідорів.

"Сезон тепличних овочів у нас закінчився, відповідно, пропозиція, яка сьогодні є на ринку, – це імпорт. А закупівля овочів, наприклад, у Туреччині, дуже дорога", - підкреслив він.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Як повідомляв Главред, у квітні-травні ціни на яблука в Україні можуть підрости і будуть рости до тих пір, поки не з'являться перші ягоди і фрукти нового врожаю 2026 року. Лише після цього ціни можуть дещо просісти.

Також відомо, що з серпня 2025 року ціна кави в роздрібних мережах додатково зросла на 11%. Тому варто очікувати продовження подорожчання й на початку 2026 року. При збереженні відносної стабільності, зростання цін не повинно перевищити 10%.

Крім того, ціни на сало в Україні також невпинно зростають. У річному вимірі продукт подорожчав на 29% і вартість стає більшою безперервно з липня 2024 року.

