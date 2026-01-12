"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океану

Ви дізнаєтеся:
- Могилевська покинула Україну заради відпочинку з родиною
- Як виглядають дочки співачки
Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка удочерила двох сестричок, вирушила разом з ними та обранцем на відпочинок за кордон. В Instagram вона розкрила, куди поїхала з рідними, і навіть показала обличчя дочок.
Могилевська обрала для відпустки з дітьми Тенеріфе. Співачка почала активно ділитися моментами їхнього спільного дозвілля в соцмережах і виклала відео, де зафіксувала перші враження сім'ї від океану і нової місцевості.
"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Поки що знайшли дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", — підписала відео Наталя.
На кадрах видно, що навіть кам'янистий пляж викликав непередавані емоції у дочок артистки. Мішель і Софія з'являються у відео безліч разів зі спини, але в одному з кадрів співачка все-таки дала розглянути їхні обличчя. Дівчатка вирішили спробувати воду і помочили ноги в океані.
Шанувальники залишилися в захваті від сімейного контенту Наталії і побажали їй приємного відпочинку в коментарях. Вони відзначили, що материнство омолодило співачку і вона стала виглядати набагато свіжіше.
"Вам дуже личить бути мамою. Ви помолодшали на 10 років. Нехай все буде добре у вашій родині"
"Схоже на Тенеріфе, прекрасного відпочинку вам"
"Сонька кучерява, як тато. Здається, що донечки на вас схожі".
Про особу: Наталія Могилевська
Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).
