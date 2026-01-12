"На вас схожі": Могилевська показала обличчя дочок біля океану

Наталія Могилевська відпочиває з родиною за кордоном.

Наталія Могилевська з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Могилевська

Могилевська покинула Україну заради відпочинку з родиною

Як виглядають дочки співачки

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка удочерила двох сестричок, вирушила разом з ними та обранцем на відпочинок за кордон. В Instagram вона розкрила, куди поїхала з рідними, і навіть показала обличчя дочок.

Могилевська обрала для відпустки з дітьми Тенеріфе. Співачка почала активно ділитися моментами їхнього спільного дозвілля в соцмережах і виклала відео, де зафіксувала перші враження сім'ї від океану і нової місцевості.

"Наш перший ранок на океані. Пішли шукати пляж. Поки що знайшли дитячий майданчик і дикий пляж з камінням", — підписала відео Наталя.

Де зараз Наталя Могилевська / фото: instagram.com, Наталя Могилевська

На кадрах видно, що навіть кам'янистий пляж викликав непередавані емоції у дочок артистки. Мішель і Софія з'являються у відео безліч разів зі спини, але в одному з кадрів співачка все-таки дала розглянути їхні обличчя. Дівчатка вирішили спробувати воду і помочили ноги в океані.

Шанувальники залишилися в захваті від сімейного контенту Наталії і побажали їй приємного відпочинку в коментарях. Вони відзначили, що материнство омолодило співачку і вона стала виглядати набагато свіжіше.

Як виглядають дочки Наталії Могилевської / скрін з відео

"Вам дуже личить бути мамою. Ви помолодшали на 10 років. Нехай все буде добре у вашій родині"

"Схоже на Тенеріфе, прекрасного відпочинку вам"

"Сонька кучерява, як тато. Здається, що донечки на вас схожі".

Про особу: Наталія Могилевська Наталія Олексіївна Могилевська — українська співачка, автор-виконавець, композитор, актриса і телеведуча, продюсер. Народна артистка України (2004).

